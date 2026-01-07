ETV Bharat / entertainment

Interview: ऑटो ड्राइवर से स्टंट डायरेक्टर बने रवि वर्मा की आसान नहीं थी राह, SRK-सलमान संग भी कर चुके हैं काम

सवाल: आपने पुनीत राजकुमार की कितनी फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है? रवि वर्मा: मैंने वामशी, बॉयज, जैकी, एनाबॉन्ड, डोडमाने हुडगा, जेम्स जैसी कई फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है. इसके अलावा, मैं लकी था कि मुझे 'लकी मैन' फिल्म में उस सीन के स्टंट डायरेक्ट करने का मौका मिला, जिसमें पुनीत ने भगवान का किरदार निभाया है. उनके साथ की यादें यादगार हैं.'

सवाल: आपने अब तक कितनी फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, जिसमें कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी शामिल हैं? रवि वर्मा: मैंने कन्नड़ सहित 700 से ज्यादा फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है. मैंने दो फिल्में डायरेक्ट भी की हैं और दो और कहानियां सुन रहा हूं.

सवाल: एक्शन डायरेक्टर के तौर पर आपने अपनी पहली फिल्म कैसे शुरू की? एक्सपीरियंस कैसा रहा? रवि वर्मा: मेरे पास एक कहानी आई. एक कहानी जिसमें मैं एक्टिंग करना चाहता था. तो, मैंने सोचा कि पुनीत राजकुमार और शिवराजकुमार को वह कहानी साथ में करनी चाहिए. हमने प्रोड्यूसर जयन्ना से बात की कि बजट 30 से 40 करोड़ रुपये होगा और सब ठीक था. लेकिन किसी वजह से, वह फिल्म रुक गई और बाद में मुझे शिवन्ना के साथ फिल्म रुस्तम के लिए एक्शन कट करने का मौका मिला. उस समय, मैंने एक मशहूर कन्नड़ एक्टर और बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ एक पैन इंडिया फिल्म की थी. वह फिल्म भी कमर्शियल हिट हुई. मैंने डायरेक्टर की जिम्मेदारी के बारे में और जाना. उस एक्सपीरियंस से, मेरे लिए बॉलीवुड में अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट करना मुमकिन हो गया.'

सवाल: आप पहले ऑटो चलाते थे और अब पैन इंडिया स्टंट मास्टर हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? रवि वर्मा: लगभग सभी जानते हैं कि मैं पहले ऑटो चलाता था. लेकिन, मुझे कर्नाटक के स्टंट आर्टिस्ट, स्टंट डायरेक्टर, मेरे भाई राजकुमार और स्टंट डायरेक्टर के.डी. वेंकटेश ने पाला-पोसा है. मैं इंडस्ट्री में यह सोचकर आया था कि मुझे कुछ करना चाहिए. उस समय, कार जंपिंग वाले एक्शन सीन के लिए चेन्नई से स्टंट डायरेक्टर बुलाए जाते थे. तो हमने सोचा, ये सब हम खुद क्यों नहीं करते. हमने शशि कुमार स्टारर फिल्म 'हाय बैंगलोर' में एक कार जंप एक्शन सीन किया था. हमारे के.डी. वेंकटेश ने उसके लिए हमें सपोर्ट किया. मैंने वह किया जो किसी और ने नहीं किया, और उसी ने मुझे यहां तक ​​पहुंचाया है. मैं हर बार कुछ नया सीखता हूं. मेरे पैन इंडिया लेवल पर पहचान मिलने का कारण हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टंट आर्टिस्ट और मीडिया हैं. उन्होंने सभी को धन्यवाद.

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन असिस्टेंट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले रवि वर्मा न सिर्फ कन्नड़ बल्कि तेलुगु, हिंदी और तमिल में भी पैन इंडिया लेवल पर सफलता हासिल की है. वह चैलेंजिंग स्टार दर्शन की फिल्म 'धर्मा' से एक फुल-फ्लेज्ड स्टंट डायरेक्टर के तौर पर उभरे. रवि वर्मा, जिन्होंने कई भाषाओं के सुपरस्टार्स की फिल्मों में काम किया है, उन्होंने हाल ही में अभिनय चक्रवर्ती सुदीप की फिल्म 'मार्क' के लिए स्टंट्स किए. उन्होंने पुनीत, शिवन्ना, पवन कल्याण, शाहरुख खान और सनी देओल जैसे एक्टर्स के साथ भी काम किया है. ऐसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब उन्होंने ईटीवी भारत के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेयर किए हैं. तो चलिए जानते हैं उनके इस सफर के बारे में...

सवाल: आपने शिवराज कुमार की 'रुस्तम' डायरेक्ट की थी, जो आपकी डायरेक्शन में बनने वाली पहली फिल्म है. स्टंट मास्टर से सीधे डायरेक्टर, यह कैसे पॉसिबल हो पाया?

रवि वर्मा: शिवन्ना की अच्छी बात यह है कि वह नए डायरेक्टर्स की पीठ थपथपाते हैं. एक बहुत डिमांड वाला एक्टर, जिसने 100 फिल्में की हों, वह नए डायरेक्टर के साथ काम क्यों करेगा? शिवन्ना आज भी नए लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनकी कई फिल्मों में काम करते हैं. उस लाइन में, जोगी प्रेम, आर चंद्रू और मैं भी हूं.

इस तरह शिवन्ना की फिल्मों से कई नए डायरेक्टर्स स्टार डायरेक्टर बने हैं. जब मैंने अपनी पहली फिल्म में शिवन्ना को डायरेक्ट किया था, तो विवेक ओबेरॉय भी शिवन्ना की सादगी से इम्प्रेस हुए थे. मैं लकी हूं कि शिवन्ना मेरी पहली फिल्म में हीरो हैं.

सवाल: हाल ही में रिलीज हुई मार्क मूवी सफल रही. आपने स्टंट डायरेक्टर के तौर पर सुदीप के साथ कितनी फिल्मों में काम किया है?

रवि वर्मा: मैंने केम्पे गौड़ा से लेकर सुदीप की कई फिल्मों में काम किया है. मैंने हाल ही में रिलीज हुई मार्क की मूवी में काली का एक्शन सीक्वेंस किया. क्योंकि मार्क के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी थी, इसलिए काम जल्दी पूरा करना था. सुदीप सर एक और सीन खत्म करते और फिर हमारे एक्शन सीन करने आते. उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती थी. सुदीप सर के साथ काम करते समय एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. लेकिन, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि रवि ने वह शॉट क्यों किया. इसलिए, मेरे सामने सब कुछ अच्छे से संभालने की चुनौती बनी रहती है.

सवाल: पवन कल्याण और नंदमुरी बालकृष्ण के साथ तेलुगु में काम करना कितना चैलेंजिंग रहा?

रवि वर्मा: मैंने पवन कल्याण के साथ 3 फिल्मों में काम किया है - 'अग्नयाथावासी', वकील साब, और अब उस्ताद भगत सिंह. जब हम कहते हैं कि हम कन्नड़ से हैं, तो सबसे पहले वे हमारे एक्टर्स जैसे पुनीत, शिवन्ना, सुदीप, दर्शन के बारे में पूछते हैं. पवन सर इतने प्रोफेशनल हैं कि जब वे डीसीएम (डिप्टी चीफ मिनिस्टर) बने, तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को शूटिंग लोकेशन से दूर रहने के लिए कहा. उन्होंने एक स्टार की तरह शूटिंग पूरी की. वे इतने सिंपल हैं.

मैंने बलैया (नंदमुरी बालकृष्णन) के साथ 2 फिल्में की हैं. उनके साथ काम करना एक चैलेंज है, क्योंकि उनके सीन त्रिशूल से लड़ने, हेलीकॉप्टर फैन पकड़ने जैसे होते हैं. उनके फैंस ऐसे सीन को एक्सेप्ट करते हैं. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक नया एक्सपीरियंस.

सवाल: सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड लेजेंड्स के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था?

रवि वर्मा: मैंने सलमान खान के साथ चार या पांच फिल्में की हैं, जिसमें 'जय हो' और 'किक' शामिल हैं. मैं उन्हें एक बड़ा स्टार मानता हूं. लेकिन, शूटिंग सेट पर, वह बहुत सिंपल हैं. बस उन्हें एक्शन के बारे में बता दो, और वह काम करना शुरू कर देंगे. फिल्म रईस के दौरान, शाहरुख खान आए और मास्टर से एक सीन के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 'क्या आप यह कर सकते हैं?' वह इतने सिंपल थे. मैं यह कभी नहीं भूलूंगा. मैं लकी हूं कि मुझे ऐसे लेजेंड स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला.

शाहरुख खान संग रवि वर्मा (Stunt master Ravi varma)

सवाल: आपने बॉर्डर 2 में सुपरस्टार सनी देओल के साथ काम किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा?

रवि वर्मा: सांगोली रायन्ना और बॉर्डर 2 मेरे फिल्मी करियर में मेरे लिए चैलेंज थे. हमने बॉर्डर 2 की शूटिंग दो हजार एकड़ में फैले एक असली मिलिट्री कैंप में की. हर दिन, सैनिक हमारी चेकिंग करते थे और हमें शूटिंग लोकेशन पर जाने देते थे. हमने ऑफिसर्स के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिशन गन और राइफल पर चर्चा की, फिर डायरेक्टर के साथ उन पर चर्चा की और युद्ध के एक्शन सीन शूट किए. यह मेरे फिल्मी करियर का एक बड़ा माइलस्टोन है.

सनी देओल संग रवि वर्मा (Stunt master Ravi varma)

सवाल: आपने राज बी शेट्टी के लिए फिल्म रक्कासपुराधोल प्रोड्यूस की, यह कैसे मुमकिन हुआ?

रवि वर्मा: डायरेक्टर रवि सारंगा मेरे घर के पास रहते हैं. जब वह आए और मुझे कहानी सुनाई, तो मैंने उनसे इसे डेवलप करने को कहा. जब फाइनल कहानी तैयार हो गई और उन्होंने आकर मुझे बताया, तो मैंने कहानी के लिए OK कह दिया. डायरेक्टर रवि सारंगा ने जाकर राज बी शेट्टी को बताया, उनसे ओके करवाया और आकर मुझे बताया. यह फिल्म राज बी शेट्टी की सहमति से शुरू हुई थी. यह टेक्नीशियन की एक टीम द्वारा बनाई गई फिल्म है. राज बी शेट्टी को पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री जानती है. इस फिल्म में राज बी शेट्टी मंगलोरियन हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि मांड्या हीरो के तौर पर दिख रहे हैं.

सवाल: आपने कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में स्टार एक्टर्स के लिए स्टंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है. सेफ्टी को लेकर आप कितने सावधान रहते हैं?

रवि वर्मा: आप बिना सेफ्टी के एक्शन सीक्वेंस नहीं कर सकते. मैं हर एक्टर को सबसे पहले यही बताता हूं कि सेफ्टी जरूरी है. मैं ऐसे ही काम करता हूं. कभी-कभी जब कुछ होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. वह बुरा समय होता है.'

सवाल: आप 50 साल के हो गए हैं. इस समय आप अपनी ग्रोथ से कितने खुश हैं?

रवि वर्मा: सभी को धन्यवाद. मुझे बहुत गर्व है कि एक साधारण ऑटो ड्राइवर आज पैन इंडिया स्टंट डायरेक्टर बन गया है. मेरी ग्रोथ में योगदान देने वालों का मैं शुक्रगुजार हूं.'