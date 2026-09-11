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INTERVIEW: फिल्म 'वाइब' से एक्शन डेब्यू कर रहीं प्रीति जिंटा, जानें करियर के किस दौर को बताया गोल्डन पीरियड और क्यों?

ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्तिकुमार कदम के साथ बातचीत में प्रीति जिंटा ने अपनी नई फिल्म 'वाइब' के बारे में कई बातें कीं.

Preity Zinta
प्रीति जिंटा (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 5:11 PM IST

11 Min Read
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मुंबई: बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है. एक्ट्रेस ने दशकों तक 'दिल चाहता है', 'कल हो ना हो' और 'वीर-जारा' जैसी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया है. हाल ही में वह सनी देओल स्टारर 'लाहौर 1947' में नजर आईं और अब कुणाल खेमू द्वारा निर्देशित एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' की रिलीज के लिए तैयार हैं.

फिल्म 'वाइब' में प्रीति मैडम एच का किरदार निभा रही हैं, जो हास्य, एक्शन और देशभक्ति का अनूठा संगम है. यह भूमिका प्रीति की एक्शन कैटेगरी में पहली बड़ी एंट्री भी है. ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में प्रीति ने 'वाइब' को चुनने, पहली बार एक्शन सीक्वेंस करने, शूटिंग के दौरान लगी चोट, फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलावों और अपने जीवन के इस दौर को अपना 'गोल्डन पीरियड' मानने के बारे में खुलकर बात की.

सवाल: आपने मैडम एच जैसी एक्शन-कॉमेडी भूमिका क्यों चुनी? एक्शन, हास्य और किरदार की अनूठी विशेषताओं का यह कॉम्बिनेशन आपको किस तरह आकर्षित करता है?

प्रीति जिंटा: मैं कई सालों से अभिनय कर रही हूं और मुझे कई तरह की भूमिकाएं निभाने का मौका मिला है. आज भी, फिल्म चुनते समय मेरी प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं. कहानी और किरदार का मुझसे जुड़ाव होना चाहिए. मुझे उस भूमिका को निभाने में सचमुच उत्साह महसूस होना चाहिए. 'वाइब' से पहले, मैंने एक गंभीर और भावनात्मक विषय पर आधारित फिल्म में काम किया था. इसलिए, मैं कुछ हल्का-फुल्का, मजेदार और मनोरंजक करना चाहती थी. साथ ही, मैं हमेशा से एक्शन में हाथ आजमाना चाहती थी. मुझे कॉमेडी भी पसंद है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉमेडी फिल्मों में भी, अक्सर मुझे अपेक्षाकृत गंभीर किरदार ही मिलते हैं. इसीलिए 'मैडम एच' मुझे खास लगी.

उसके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, और फिल्म में हास्य और एक्शन का बेहतरीन संगम है. इसने मुझे कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने का मौका दिया. पटकथा सुनते ही मुझे बहुत पसंद आई और मैं तुरंत ही इस भूमिका के लिए उत्साहित हो गई. आज भी मेरे लिए तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं. एक अच्छी कहानी, किरदार के प्रति जिज्ञासा और पूरी लगन से काम करने की सच्ची इच्छा.

सवाल: एक्शन सीक्वेंस करते समय आपको चोट लगी थी. उन सीन की शूटिंग में क्या-क्या चुनौतियां थीं?

प्रीति जिंटा: यह वाकई चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यह मेरा पहला एक्शन सीक्वेंस था, इसलिए मुझे बहुत कुछ सीखना था. एक्शन करते समय शरीर को तैयार और चुस्त रखना बहुत जरूरी होता है. एक बार लंच ब्रेक के बाद मैं सीधे शूटिंग पर चली गई और मेरे कंधे में चोट लग गई. उसके बाद, कंधे को ठीक से काम करने लायक बनाने के लिए मुझे हर सुबह लगभग डेढ़ घंटे रिहैबिलिटेशन करना पड़ा.

मैं अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हूं और नियमित रूप से व्यायाम करता हूं, लेकिन एक्शन के लिए शरीर को तैयार करना बिल्कुल अलग बात है. एक्शन डायरेक्टर परवेज भाई (परवेज खान), स्टंट टीम और पूरी टीम ने मेरा भरपूर साथ दिया. उन्हीं की बदौलत मैं एक्शन सीक्वेंस पूरे कर पाई. दर्शकों को स्क्रीन पर जो कुछ भी देखने को मिलता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और मैं उन सभी का तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मेरी मदद की.

सवाल: 1990 से लेकर 2026 तक की अपनी यात्रा पर नजर डालते हुए, आप अपने आप में और फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखती हैं?

प्रीति जिंटा: मैंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के आरंभ में की, जो हिंदी फिल्म उद्योग में बड़े बदलाव का दौर था. लाइव साउंड की वापसी हो रही थी और अभिनेताओं को शुरुआत से ही बेहतर स्क्रिप्ट मिलने लगी थीं. वहीं दूसरी ओर, पारंपरिक गीत-नृत्य वाली फिल्में और पुरुष प्रधान कहानियां अभी भी काफी प्रचलित थीं.

आज प्रतिस्पर्धा में जबरदस्त वृद्धि हुई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म, खेल लीग, अंतरराष्ट्रीय कंटेंट और दर्शकों की बदलती रुचियों ने मनोरंजन जगत को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय फिल्मों और कंटेंट की उतनी जानकारी नहीं थी जितनी आज है. अब दर्शकों के पास दुनिया भर से बहुत कुछ उपलब्ध है और वे कहीं अधिक जागरूक और विवेकशील हो गए हैं.

लेकिन एक बात नहीं बदली है. एक अच्छी कहानी हमेशा मायने रखेगी. अगर किसी फिल्म में दमदार कहानी और कंटेंट हो, तो वह दर्शकों से जुड़ जाएगी. बजट काफी बढ़ गए हैं और तकनीक में भी जबरदस्त बदलाव आया है. एआई ने भी नई संभावनाएं खोल दी हैं, लेकिन मूल रूप से, फिल्म निर्माण का मतलब आज भी कहानी कहना और लोगों से जुड़ना है.

सवाल: आप अपने करियर के किस चरण को गोल्डन पीरियड कहेंगे?

प्रीति जिंटा: मेरे लिए, गोल्डन पीरियड अतीत का कोई विशेष दौर नहीं है. यह वर्तमान है. बेशक, मैं अपनी पिछली सफलताओं को बहुत कृतज्ञता के साथ याद करती हूं. मेरे जीवन और करियर के हर पड़ाव ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है और खूबसूरत यादें दी हैं. उन अनुभवों ने मुझे आज जैसा बनाया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि अतीत में अटके रहने से बेहतर है वर्तमान में जीना.

हमारे जीवन का हर पल खास होता है क्योंकि वह पल भर में ही याद बन जाता है. अगर हम अतीत के बारे में सोचते रहें या भविष्य की चिंता करते रहें, तो हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं. इसीलिए मैं अपने जीवन और करियर को देखते हुए यह नहीं सोचता कि कौन सा दौर सबसे अच्छा था. हर पड़ाव मेरे लिए खास रहा है. हर भूमिका और हर अनुभव ने मुझे किसी न किसी तरह से संपन्न किया है. मैं आज जो काम कर रही हूं, जो अनुभव मुझे मिल रहे हैं और जिस तरह से जीवन आगे बढ़ रहा है, उन सबका सम्मान करती हूं. मेरे लिए असली सुनहरा दौर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना है. इसलिए, मेरा सुनहरा दौर आज है, और हमेशा आज ही रहेगा.

सवाल: जब कुणाल खेमू ने वाइब की कहानी लेकर आपसे संपर्क किया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी?

प्रीति जिंटा: फरहान अख्तर ने मुझे फोन किया और फिल्म के बारे में बताया. उन्होंने यह भी कहा कि कहानी बहुत अच्छी है, जिससे मेरी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई. उस समय मुझे नहीं पता था कि कुणाल ने 'मडगांव एक्सप्रेस' का निर्देशन किया था, और मैंने वह फिल्म भी नहीं देखी थी. कुणाल, चिराग के साथ कहानी सुनाने आए थे. मैं चिराग को बचपन से जानती हूं. जब मैं मुंबई में नई थी, तब मैं उनके भाई विक्की की दोस्त थी, इसलिए इतने सालों बाद चिराग से दोबारा मिलना एक सुखद संयोग था.

मैं कुणाल को एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहले से ही जानती थी, लेकिन निर्देशक के रूप में उनकी कहानी सुनना एक बिल्कुल अलग अनुभव था. मुझे कहानी बेहद मनोरंजक लगी. एक्शन तत्वों ने इसे और भी रोमांचक बना दिया, और मैंने फिल्म करने का फैसला किया. मुझे हमेशा नए निर्देशकों के साथ काम करना पसंद आया है. अपने पूरे करियर में, मैंने कई नवोदित फिल्मकारों के साथ काम किया है. मेरे लिए, निर्देशक की पहचान से ज्यादा कहानी और उससे मेरा भावनात्मक जुड़ाव मायने रखता है. मुझे 'वाइब' की अवधारणा बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी. बाद में, मैंने कुणाल की फिल्म निर्माण शैली को समझने के लिए 'मडगांव एक्सप्रेस' देखी.

सवाल: वाइब देशभक्ति को हास्यपूर्ण अंदाज में पेश करती है. आपके पिता और भाई सेना में सेवा दे चुके हैं, इसलिए देशभक्ति आपके लिए भी एक व्यक्तिगत भावना है. क्या आपने मैडम एच की भूमिका के लिए अलग तरह से तैयारी की थी?

प्रीति जिंटा: मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैडम एच के भावों को समझना था. फिल्म देशभक्ति पर आधारित है, लेकिन इसकी पेशकश हल्की-फुल्की और हास्यपूर्ण है. जब भी मुझे किसी सीन को लेकर कोई शंका होती या किसी बात को लेकर असमंजस होता, तो मैं कुणाल से इस बारे में बात करती थी. निर्देशक होने के नाते, वह किरदार के भाव और उसके कार्यों के पीछे के कारणों को बखूबी समझते थे. यह संवाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन एक बात शुरू से ही स्पष्ट थी कि मैडम एच जो कुछ भी करती हैं, वह देश प्रेम और राष्ट्र के हित में जो उचित समझती हैं, उसे करने की इच्छा से प्रेरित होता है.

उसके कुछ काम सही लग सकते हैं, जबकि कुछ पर सवाल उठ सकते हैं. कभी-कभी वह अच्छी लगती है, और कभी-कभी उसके फैसले लोगों को चौंका सकते हैं, लेकिन अंततः, उसका इरादा नेक है. मैंने उसे निभाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा. 'वाइब' का अंदाज भी बहुत अलग है, इसलिए आप इस किरदार को पारंपरिक तरीके से नहीं देख सकते. मैंने मैडम एच के किरदार में वही लय और ऊर्जा लाने की कोशिश की है जो पटकथा में मौजूद है.

मुझे इस किरदार में सबसे ज्यादा जो बात पसंद आई, वह थी उसकी भावनाओं की विविधता. मैंने अपने करियर में कई किरदार निभाए हैं, और हर किरदार ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, लेकिन मैडम एच के किरदार ने मुझे एक साथ कई पहलुओं को समझने का मौका दिया. वह सिर्फ गंभीर या मजेदार नहीं हैं. वह साहसी, भावुक और विनोदी हैं. कभी-कभी वह आक्रामक भी हो जाती हैं, और अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं. उनका सफर आसान नहीं है. परिस्थिति के अनुसार उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलू सामने आते हैं. मुझे लगता है कि यही इस किरदार की असली खासियत है. मैडम एच का किरदार निभाना मेरे लिए आनंददायक और चुनौतीपूर्ण दोनों था और मुझे उम्मीद है कि फिल्म देखते समय दर्शकों को भी उन सभी विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने का मौका मिलेगा.

सवाल: क्या आपके पति आपकी फिल्में देखते हैं?

प्रीति जिंटा: नहीं, परिवार में कोई भी उन्हें नहीं देखता. सच कहूं तो, मैं खुद भी अपनी फिल्में नहीं देखती.

वाइब के बारे में

कुणाल खेमू द्वारा लिखित और निर्देशित, 'वाइब' एक रोमांचक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जो हास्य, एक्शन और देशभक्ति का बेहतरीन मिश्रण है. कहानी दो पक्के मित्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका साधारण जीवन तब अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जब वे गलती से एक आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश कर देते हैं. कुणाल खेमू द्वारा अभिनीत हार्दिक और स्पर्श श्रीवास्तव द्वारा अभिनीत बग्स, दोनों मुश्किल से अपना जीवन संभाल पा रहे होते हैं कि अचानक वे राष्ट्र को बचाने के एक खतरनाक मिशन में फंस जाते हैं. प्रीति जिंटा द्वारा अभिनीत मैडम एच उन्हें इस अभियान में शामिल करती हैं. फिल्म में न्यूकमर वंशिका धीर भी हैं. कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा द्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले निर्मित 'वाइब' 18 सितंबर, 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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