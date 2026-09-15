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Interview: 'शक: ट्रस्ट नो वन' में घेरे में होगा हर किरदार, परिणीति चोपड़ा बोलीं- किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे

मां बनने के बाद भी काम के प्रति मेरा समर्पण कम नहीं हुआ है. इसके उलट, मुझे अपना काम और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है. रोल या फिल्में चुनने का मेरा नजरिया न तो बदला है और न ही बदलेगा. एक एक्ट्रेस के तौर पर, मैं लगातार खुद को चुनौती देना चाहती हूं, बेहतरीन रोल करना चाहती हूं और स्क्रीन पर दर्शकों के सामने अपना बेस्ट करना चाहती हूं. साथ ही, एक अच्छी पत्नी, बेटी और मां होना भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है. मैं जिंदगी में एक भूमिका के लिए दूसरी भूमिका से समझौता नहीं करना चाहती. मैं पूरे दिल से हर रिश्ते और जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूं. हालांकि यह संतुलन बनाना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे उस चुनौती को स्वीकार करने में मजा आता है.

एक व्यक्ति के तौर पर, मेरे लिए माता-पिता होने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है. इसीलिए, जब मैं काम करती हूं, तो उसमें अपना पूरा मन और जान लगा देती हूं. जब मैं सेट पर होती हूं, तो मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर होता है. मैं उस पल का पूरा मजा लेती हूं और अपने रोल के साथ पूरा न्याय करने की कोशिश करती हूं, फिर भी, जैसे ही काम खत्म होता है, मेरा ध्यान तुरंत अपने बच्चे की ओर चला जाता है. जब मैं उसके साथ होती हूं, तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर होता है. मैं अपनी जिंदगी के इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग और पूरी ईमानदारी के साथ जीना चाहती हूं.

जवाब : हर दिन मेरे लिए एक नया अनुभव होता है. सच कहूं तो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मां बनने के बाद जिंदगी इतनी बदल जाएगी. लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चा होने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. लेकिन मेरे मामले में, यह बदलाव उन शब्दों से कहीं ज़्यादा बड़ा है. सचमुच सब कुछ बदल गया है, पिछले साल तक मैं जैसे जीती थी, अपने दिन के प्लान कैसे बनाती थी, काम और निजी जिंदगी के प्रति मेरा नजरिया—सब कुछ. मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में संतुलन को बहुत महत्व दिया है. मेरे लिए काम ही सब कुछ नहीं है. काम के साथ-साथ परिवार, दोस्त, घूमना-फिरना, छुट्टियां, परंपराएं, त्योहार और खुद के लिए समय, ये सभी चीजें मेरे लिए उतनी ही जरूरी हैं. इसीलिए मैंने हमेशा जिंदगी के हर पहलू को सही समय और महत्व देने की कोशिश की है. अब जब मैं मां बन गई हूं, तो यह संतुलन मेरे लिए और भी जरूरी हो गया है.

मुझे रेंसिल सर जैसे बेहतरीन डायरेक्टर का साथ मिला. उन्होंने बहुत साफ-साफ समझाया कि किसी सीन में किस तरह के इमोशंस की जरूरत है, किरदार की मनःस्थिति क्या है और उस पल उसके मन में क्या चल रहा है. नतीजतन, एक कलाकार के तौर पर मुझे उन पर और स्क्रीनप्ले, दोनों पर पूरा भरोसा था. मैंने हमेशा एक आसान सा नियम माना है: अगर आपके पास बेहतरीन स्क्रीनप्ले है और आप उसके प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आपसे शायद ही कोई गलती हो. एक कलाकार के तौर पर, मैं स्क्रिप्ट पर भरोसा करती हूं और पूरी ईमानदारी से उसका पालन करने की कोशिश करती हूं. इस रोल के लिए भी मैंने यही किया. इसलिए, भले ही यह किरदार मेरे अपने निजी अनुभव से नहीं निकला था, फिर भी यह भावनात्मक रूप से मुझे बहुत करीब लगा. मैंने एक मां के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस के तौर पर उस मां के इमोशंस को समझने और उन्हें स्क्रीन पर सच्चाई से दिखाने की कोशिश की. मेरा मानना ​​है कि यही अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन की ताकत है: भले ही आपने खुद कोई अनुभव न जिया हो, फिर भी आप दर्शकों को उन इमोशंस से जोड़ सकते हैं.

जवाब: सबसे पहले, मैं यह साफ कर दूं कि मुझे नौ साल के बच्चे की मां होने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए, ऐसा नहीं है कि मैंने इस रोल के लिए अपने निजी अनुभवों का सहारा लिया. जब इस सीरीज की शूटिंग हो रही थी, तब मैं खुद मां नहीं थी, इसलिए, मैंने नौ साल के बच्चे की मां की सोच, भावनाओं या जिंदगी के अनुभवों को निजी तौर पर नहीं जिया था. ऐसे हालात में, एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है बेहतरीन राइटिंग. इस सीरीज का स्क्रीनप्ले बहुत असरदार था. हर सीन के पीछे की भावनाएं, किरदार की सोच और उसके कामों की वजहें स्क्रिप्ट में बहुत साफ तौर पर बताई गई थीं. इसीलिए किरदार को समझने के लिए मुझे अपनी निजी ज़िंदगी के अनुभवों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी.

सवाल: 'शक: ट्रस्ट नो वन' की कहानी नौ साल की बेटी की मां के इर्द-गिर्द घूमती है. इस किरदार को निभाते समय आपके लिए मां बनने का अनुभव कितना निजी था?

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' को लेकर चर्चा में हैं. सीरीज में वह एक नौ साल के बच्चे की मां का किरदार निभाती नजर आएंगी. खास बात यह है कि इस किरदार को निभाते समय परिणीति खुद मां नहीं बनी थीं. अब मां बनने के बाद परिणीति ने बताया कि उस किरदार को निभाने का उनका अनुभव कैसा था और किस तरह वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और मदरहुड के बीच संतुलन बना रही हैं.

अब मेरी जिंदगी में एक नई चीज जुड़ गई है- जर्नी. मुझे पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा हवाई यात्रा करनी पड़ती है. मेरे पास इतने एयर माइल्स जमा हो रहे हैं कि मुझे उनका इस्तेमाल करके एक शानदार छुट्टी की योजना बनानी होगी. (हंसते हुए) लेकिन सच कहूं तो, मां बनने के बाद से मेरे हर फैसले में मेरा बेटा सबसे अहम होता है. चाहे काम हो या मेरी निजी जिंदगी, अब मैं हर चीज को ज्यादा सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ करती हूं.

सवाल: एक पिता के तौर पर आपके पति राघव कैसे हैं? और आप दोनों अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं?

जवाब: एक पिता के तौर पर राघव कमाल के हैं. वे हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं. अगर कुछ ठीक से न हो, तो वे तुरंत हमें डांट भी देते हैं. (हंसते हुए) लेकिन ऐसा वे प्यार और फिक्र की वजह से ही करते हैं. सच कहूं तो, मैंने राघव का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था. मां बनने पर एक महिला की जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं-शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर. ऐसे समय में, एक ऐसे पार्टनर का होना बहुत जरूरी है जो मजबूती से आपके साथ खड़ा रहे. इस मामले में मैं बहुत किस्मत वाली हूं. जब मैं किसी दिन थक जाती हूं या पूरी तरह से एनर्जी खत्म महसूस करती हूं, तो राघव मेरे लिए मजबूती से खड़े रहते हैं. वे मेरी सेहत, मेरे आराम और यहां तक ​​कि मेरे करियर का भी ध्यान रखते हैं.

अक्सर मुझे उनसे कहना पड़ता है, "नहीं, मैं काम करना चाहती हूं, मैं यह कर सकती हूं." तब वे कहते हैं, "तुम आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा." उनका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है. हम अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी मिलकर निभाते हैं. जब मैं काम पर होती हूं, तो वे बच्चे के साथ होते हैं, और जब वे काम में व्यस्त होते हैं, तो मैं बच्चे का ध्यान रखती हूं. हमने साथ में माता-पिता बनने का फैसला किया था, इसलिए यह जिम्मेदारी हम दोनों की है. सच कहूं तो, मुझे लगता है कि मेरे लिए पार्टनर चुनते समय भगवान ने सही फैसला किया. मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि वे मेरे पति, मेरे साथी और मेरे बच्चे के पिता हैं.

सवाल: आप और राघव एक-दूसरे के पूरक हैं. क्या आप दोनों काम या स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं? साथ ही, क्या बच्चे की परवरिश के मामले में पिता को भी मांओं जितना ही श्रेय मिलता है?

जवाब: मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि हमारे मामले में, बच्चे की परवरिश का श्रेय 50-50 बंटेगा. अगर बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ एक माता-पिता पर आती है, तो अक्सर ऐसा उस परिवार के खास हालात की वजह से होता है. हर परिवार की काम की जिम्मेदारियां, पारिवारिक हालात और जिंदगी की जरूरतें अलग-अलग होती हैं. इसलिए, किसी एक तरीके को सही या गलत नहीं कहा जा सकता. हालांकि, हमारे मामले में, हम दोनों ने माता-पिता बनने का फैसला किया है, इसलिए बच्चे की जिम्मेदारी हम दोनों की है. जब मैं काम पर होती हूं, तो राघव बच्चे के साथ होते हैं, और जब वह काम पर होते हैं, तो मैं बच्चे के साथ होती हूं. हम दोनों उसे बराबर समय देने की कोशिश करते हैं. कुछ परिवारों में पिता काम करते हैं जबकि मां बच्चे के साथ रहती हैं. कुछ में हालात इसके उलट होते हैं; और कुछ परिवारों में दादा-दादी/नाना-नानी अहम भूमिका निभाते हैं. यहां कुछ भी सही या गलत नहीं है. हालांकि, हमारे लिए, भागीदारी में 50-50 का बंटवारा जरूरी है.

सवाल: क्या आप स्क्रिप्ट चुनने के बारे में भी चर्चा करती हैं?

जवाब: मुझे राघव के संसदीय भाषणों या चुनावों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उन मामलों में उन्हें कोई सलाह नहीं दे सकती. इसी तरह, शायद यह बेहतर होगा कि वह मुझे फिल्म स्क्रिप्ट के बारे में सलाह न दें. राघव फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर हैं. कभी-कभी, जब किसी सार्वजनिक जगह पर मेरा कोई गाना बजता है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है, "यह मेरा गाना है." इसलिए, जब बॉलीवुड की बात आती है, तो बेहतर यही है कि हम अपने-अपने क्षेत्रों को अलग-अलग रखें.

सवाल: 'शक' में आप आठ साल के बच्चे की मां का किरदार निभा रही हैं. इस रोल को निभाना कितना मुश्किल था- चाहे आप खुद मां बनने से पहले इसे करतीं या बाद में?

जवाब: चाहे मैं मां बनने से पहले यह रोल स्वीकार करती या बाद में, मेरा फैसला नहीं बदलता. स्क्रिप्ट इतनी शानदार थी कि इसे ठुकराना बेवकूफी होती. नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का मौका, सिद्धार्थ जैसे प्रोड्यूसर और रेंसिल सर का निर्देशन- यह मेरे लिए एक बहुत ही खास टीम थी. इसलिए, अगर मैं मां होती, तब भी मैं निश्चित रूप से यह सीरीज करती. हालांकि, काम का शेड्यूल जरूर अलग होता. अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सहयोग करने वाले हों, तो मां बनने और काम के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है. इस सीरीज़ को बनाने के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रोड्यूसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने यह पक्का किया कि पूरा अनुभव मेरे लिए हेल्दी और तनाव-मुक्त रहे. हमने एक-दूसरे का साथ दिया, इसलिए शूटिंग शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ा. मेरी राय में, ऐसी स्थितियों में कलाकार और प्रोड्यूसर्स के बीच खुलकर बातचीत होना बहुत जरूरी है. चाहे प्रेग्नेंसी हो या नवजात शिशु की जिम्मेदारी, अगर दोनों पक्ष मामलों पर चर्चा करें और उसी के अनुसार योजना बनाएं, तो काम का अनुभव सकारात्मक हो सकता है.

सवाल: हरलीन सेठी के किरदार को शक की नजर से देखने की क्या वजह है? क्या कहानी को इस तरह लिखा गया है कि दर्शकों को उन पर शक हो?

जवाब: इसका जवाब असल में कहानी की लिखावट में ही छिपा है. जब हम स्क्रीनप्ले पढ़ रहे थे, तब भी कई बार हमें किसी किरदार पर शक हुआ, लेकिन बाद में वह शक दूर भी हो गया. जब भी कोई किरदार कुछ करता, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता, "शायद यही वो इंसान है जिसने ऐसा किया है." फिर, किसी दूसरे किरदार का व्यवहार एक नया शक पैदा कर देता. यही रेंसिल सर की लेखन शैली की खासियत है. सीरीज में हर किरदार का अपना एक पूरा और अलग सफर दिखाया गया है. नतीजतन, आप हर किरदार पर शक करेंगे, फिर भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे. यही बात इस सीरीज को इतना दिलचस्प बनाती है.