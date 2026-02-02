बॉर्डर 2 में मेजर होशियार सिंह की बहादुरी: बेटे विजय सिंह ने कहा- कुछ फैक्ट्स गलत, बेहतर बन सकती थी फिल्म
परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह की बहादुरी को बॉर्डर 2 में दिखाया गया, लेकिन उनके बेटे ने फिल्म में कुछ तथ्यों से असहमति जताई.
Published : February 2, 2026 at 4:10 PM IST
जयपुर: शहर की गली में एक ऐसा घर है, जहां 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग की यादें आज भी जीवित हैं. नाम है 'जरपाल हाउस'. यहां रहते हैं मेजर होशियार सिंह के बेटे विजय सिंह दहिया, जिनके पिता उस बसंतर युद्ध के असली नायक थे, जिसकी कहानी पर बॉर्डर-2 फिल्म बनी है. परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह की बहादुरी की कहानी अब बड़े पर्दे पर आई है. फिल्म में अभिनेता वरुण धवन ने उनका किरदार निभाया है, लेकिन क्या फिल्म ने उस ऐतिहासिक सच्चाई को सही तरीके से दिखाया? ईटीवी भारत की टीम जरपाल हाउस पहुंची और विजय सिंह से खास बात की. उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन आवाज में थोड़ी निराशा. आइए, इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, एक ऐसी स्टोरी जहां वीरता की असली चमक फिल्म की चकाचौंध से टकराती है.
फिल्म की दुनिया vs असली जंग की हकीकत: फिल्म 'बॉर्डर 2' 1971 की जंग पर बनी है, जो भारत की जीत की याद दिलाती है. इसमें वरुण धवन मेजर होशियार सिंह के रोल में हैं. एक ऐसा सैनिक जो दुश्मन के सामने डटा रहा और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. ईटीवी भारत से खास बातचीत में विजय सिंह कहते हैं कि फिल्म देखकर अच्छा लगा, क्योंकि पिता की बहादुरी को लाइमलाइट मिली, लेकिन कुछ बातें फैक्ट्स के खिलाफ हैं. इतिहास की किताबें और साइटेशन (आधिकारिक दस्तावेज) इसकी गवाही देते हैं.
विजय सिंह ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि मेजर होशियार सिंह जख्मी होने के बाद टैंक के सामने आ जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था. घटनाक्रम कुछ और था. उन्होंने बताया कि पिता से थोड़ी दूर टैंक का गोला फटा, जिसका एक टुकड़ा उनके घुटने पर लगा. वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा. पास में दो जवान मीडियम मशीन गन चला रहे थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फायरिंग रुक गई. मेजर सिंह उस गन के एक्सपर्ट थे. उन्होंने उसे फटाफट ठीक किया और पाकिस्तानी सेना पर धावा बोल दिया. नतीजा? दुश्मन के 85 जवान मारे गए, जिसमें एक कर्नल और तीन मेजर शामिल थे. इसके बाद पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने सफेद झंडा लहराकर सीजफायर घोषित कर दिया.
युद्ध के समय को लेकर भी एतराज: विजय सिंह बताते हैं कि असली जंग जरपाल गांव में आधी रात को हुई थी, अंधेरे में गोलियों की रोशनी के बीच, लेकिन फिल्म में इसे दोपहर का सीन दिखाया गया है. विजय सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिता खुद अपनी कहानियां कम सुनाते थे. थोड़ी-बहुत जानकारी उनसे मिली, बाकी 'बैटल ऑफ बसंतर' की किताबें पढ़कर पता चला. उन्होंने कहा कि फिल्म को और बेहतर बनाया जा सकता था.
मेजर होशियार सिंह की जुबानी पूरी कहानी: मेजर सिंह की बहादुरी की असली कहानी उनके खुद के लिखे दस्तावेजों से मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 1971 की सर्द रात को भारतीय सेना की थर्ड ग्रेनेडियर बटालियन के 100 जवान शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी पार करने निकले. नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा और गहरा था. गर्दन से ऊपर तक के पानी को पार करके सैनिक नदी के पार और पाकिस्तान के नजदीक पहुंचे. लेकिन फिल्म में पानी घुटनों से भी नीचे दिखाया गया है. जवान अंधेरे में दुश्मन की सरहद में 20 किलोमीटर से ज्यादा घुस गए. गोलियां चल रही थीं, दुश्मन इंतजार में था, लेकिन भारतीय जवानों का जोश चरम पर. आधी रात खत्म होने से पहले जरपाल गांव फतह हो गया और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ.
मेजर सिंह ने अपने पत्र में बताया कि अगले दिन 16 दिसंबर को युद्ध विराम हो चुका था, लेकिन बसंतर के बड़े पिण्ड (गांव) में जंग जारी थी. मेजर सिंह अपनी टुकड़ी के साथ तीन तरफ से घिरे थे. दुश्मन आगे, बारूदी सुरंगें चारों ओर, और पीछे नदी. तभी एक तोप का गोला फटा और उन्हें जख्मी कर दिया. दस्तावेज में लिखा है कि "आंखों के आगे अंधेरा छा गया. पैर से खून बह रहा था. पट्टी बांधी, लेकिन चल नहीं पाए, फिर भी पीछे नहीं हटे. दो जवानों के साथ लगातार दुश्मन पर फायरिंग की. इस लड़ाई में दुश्मन का एक कर्नल, तीन मेजर मारे गए. यहां तक कि लाशों से खेत पट गए." आखिरकार मदद आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
2011 में जेपी दत्ता को सुनाई पूरी दास्तां: ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान विजय सिंह दहिया ने बताया कि साल 2011 ने फिल्ममेकर जेपी दत्ता ने उन्हें मुंबई बुलाया. उन्होंने कहा कि "मैंने पिता के सैन्य जीवन की तस्वीरें, दस्तावेज सब दिखाए. उन्होंने पाकिस्तान के गांव जरपाल के फतह की दास्तान के साथ ही अपने पिता की जुबानी बताई गई बसंतर नदी को पार करने की कहानी, जरपाल गांव की जीत, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक का पूरा युद्ध, सब तफ्सील से बताया." दो दिन तक बातचीत हुई और सारे डेटा की फोटोकॉपी भी कराई गई. विजय सिंह कहते हैं, " ये फिल्म अगर जेपी दत्ता खुद डायरेक्ट करते, तो शायद कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन फिल्म में असल कहानी से अलग तथ्य हैं."
जरपाल की जीत से जरपाल हाउस तक: 1971 की उस जीत ने मेजर सिंह की जिंदगी बदल दी. पाकिस्तान के जरपाल गांव फतह होने के बाद जयपुर में उनका घर 'जरपाल हाउस' कहलाया. विजय सिंह बताते हैं, "पिता की बटालियन हर साल 16 दिसंबर (विजय दिवस) के अगले दिन, 17 दिसंबर को 'जरपाल डे' मनाती है. युद्ध में शामिल सभी वीर और उनके परिवार जश्न मनाते हैं. यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि बलिदान की याद है."
