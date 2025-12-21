ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: सफल अभिनेता से चुनौतियां तक, 'रांझणा' एक्टर ने दिए टिप्स, बताया कैसे थिएटर और OTT दोनों एक-दूसरे से अगल

बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब ने ईटीवी से खास बातचीत की. उन्होंने बालीवुड फिल्मों व ओटीटी फिल्मों, अभिनय, शौक जैसे अन्य पर चर्चा की.

Zeeshan Ayyub
जीशान अय्यूब (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 3:35 PM IST

कानपुर (उत्तर प्रदेश): देखिए, पिछले करीब 3000 सालों से सुनने में आ रहा थिएटर मर रहा है, पर मेरा मानना है कला कभी मरती नहीं है. फिल्म, फिल्म होती है और ओटीटी एक सीरीज जैसी. दोनों अलग-अलग विधाएं हैं. दोनों को देखने वाले दर्शक भी अलग-अलग हैं. फिल्मों के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों का समूह देखने को मिल जाता है, पर ओटीटी के लिए आप अकेले भी इसे लैपटॉप, आईपैड या स्मार्टफोन पर देख सकते हैं. शनिवार को कानपुर में शुरु हुए कानपुर लिट्रेचर फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बालीवुड अभिनेता जीशान अय्यूब ने ये बातें ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहीं.

उन्होंने कहा, न तो कभी फिल्मों का दौर खत्म होगा और न ओटीटी का. दोनों विधाएं अपनी जगह बनाएंगी. हां, ओटीटी टीवी न बन जाए बस इस बात का डर है. दरअसल, उनसे सवाल किया गया था कि बालीवुड फिल्मों व ओटीटी फिल्मों को लेकर आपका क्या सोचना है? इसके जवाब में उन्होंने उक्त जानकारी दी.

Zeeshan Ayyub
जीशान अय्यूब (ETV Bharat)

सफल अभिनेता बनना है, तो अभिनय पर ध्यान देना होगा: जीशान
बालीवुड अभिनेता जीशान अय्यूब ने कहा, 'अगर किसी युवा को सफल अभिनेता बनना है तो उसे अपने अभिनय पर ध्यान देना होगा. किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है. जो आपका अपना वास्तविक हुनर है, बस उसे प्रदर्शित करना है. अपना सारा काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करना है.' जीशान ने कहा, 'अगर अभिनेता को एक ही सीन करना पड़े, एक डॉयलाग भी बोलना हो तो वह काम भी पूरी ईमानदारी से ही करे.'

संघर्ष और चुनौतियां सभी के जीवन में, हार कभी न माने: जीशान
अभिनेता जीशान अय्यूब ने संघर्ष और चुनौतियों के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि संघर्ष और चुनौतियां सभी के जीवन में होती हैं. हालांकि, जब वह बालीवुड की दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने संघर्ष को पीछे छोड़ दिया. जीशान कहते हैं, 'फील्ड कोई भी हो आपको हार कभी नहीं माननी चाहिए. कभी-कभी तो सेट पर जब रिहर्सल होते थे तो मैं वहां बैठा रहता था. जहां मेरी मौजूदगी रही, वहां से ही कुछ सीखा. हां, फिल्म वालों के इंटरव्यू ज्यादा होते हैं इसलिए बाहरी दुनिया वालों को लगता है, उन्हें संघर्ष कम करना पड़ता है.'

जीशान अय्यूब का इंटरव्यू (ETV Bharat)

मैं ऐसी सोच का आदमी नहीं हूं, जिसका कोई आदर्श हो: जीशान
जीशान ने पूरी बेबाकी के साथ कहा, 'मैं ऐसी सोच का आदमी नहीं हूं जिसका कोई आदर्श हो. बोले, मुझे हर किसी का कोई न कोई काम, आदत अच्छी लगती है. हां, किसी से प्रभावित हो जाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं.' बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान की प्रशंसा करते हुए बोले, 'वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं. सभी से बहुत अपनेपन से मिलते हैं. इसी तरह बताया आगामी सालों में उनकी कई सीरीज और फिल्में दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगी.'

Zeeshan Ayyub
जीशान अय्यूब (ETV Bharat)

पढ़ने का शौक, राजनीति में भी रखते रुचि: जीशान
जीशान अय्यूब से जब उनके अभिनय के अलावा क्या शौक हैं, इस विषय पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है. साथ ही वह राजनीति में उतनी रुचि रखते हैं, जितनी हर किसी इंसान को होती है.

जीशान ने कहा, 'कानपुर आकर बहुत अच्छा लगा. यहां के लोग बहुत मिलनसार हैं. बोले पिछले कई सालों से आने का प्लान था. अभिनेता अतुल तिवारी का नाम लेकर बोले, अतुल सर ने इस साल के लिए दो माह पहले ही नोटिस दे दी थी. इसलिए यहां आया. देर रात जीशान ने कानपुर लिट्रेचर फेस्ट में कहा, मुझे यहां की बिरयानी खानी है.'

