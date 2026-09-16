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INTERVIEW: पिता गुलजार ने 'दायरा' की स्क्रिप्ट पर लिखी खास बात, मेघना ने सुनाया किस्सा

इसके उलट, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, और उसे किस तरह से पेश करना है. खासकर जब विषय असल जिंदगी से जुड़ा हो, तो इसमें शामिल लोगों की भावनाओं और जिंदगी का ध्यान रखना चाहिए. बड़े पर्दे पर इस जिम्मेदारी को निभाना निश्चित रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. हालांकि, मेरा मानना ​​है कि कुछ सीमाएं होना असल में अच्छी बात है. ये सीमाएं हमें रोकने के लिए नहीं होतीं, बल्कि यह पक्का करने के लिए होती हैं कि हम अपनी कहानियों और अपने काम को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करें. ये हमें ज्यादा जागरूक, संवेदनशील और जवाबदेह बनाती हैं. आखिरकार, आजादी और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाना ही एक निर्देशक के लिए असली चुनौती है.

जवाब: हां, बिल्कुल होता है. हालांकि, मैं इन सीमाओं को सिर्फ रुकावटों के तौर पर नहीं देखती. मैं इनके पीछे की वजहों को भी समझती हूं. हर माध्यम का अपना दायरा और असर होता है. जब कोई चीज सोशल मीडिया या मोबाइल फोन पर देखी जाती है, तो उसका अनुभव शायद उस व्यक्ति या उस खास पल तक ही सीमित रह जाता है. लेकिन सिनेमा एक अलग माध्यम है. बड़े पर्दे पर एक साथ देखी गई कहानी कहीं ज्यादा गहरा भावनात्मक असर डालती है. फिल्मों की पहुंच बहुत बड़ी होती है और इसलिए उनसे होने वाला असर भी उतना ही अहम होता है. जब बड़े पर्दे पर किसी संवेदनशील घटना को दिखाया जाता है, तो दर्शक सिर्फ घटना को घटते हुए नहीं देखते. वे किरदारों, उनकी भावनाओं और उनके हालात से जुड़ जाते हैं. इसलिए, यह सोचना बहुत जरूरी है कि कहानी को कैसे पेश किया जा रहा है, उसका संदर्भ क्या है, और दर्शकों के मन पर उसका क्या असर होगा. यही वजह है कि संवेदनशील विषयों को संभालते समय जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को दिखाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दिखाया ही जाना चाहिए.

सवाल: आज सोशल मीडिया के जरिए हर तरह की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है. लेकिन, सिनेमा के जरिए वही बात कहने में कई तरह की सीमाएं होती हैं. क्या आपको कभी इन सीमाओं का असर महसूस होता है?

मेरे लिए, यह एक बहुत साफ और सोच-समझकर तय किया गया मार्गदर्शक सिद्धांत है. घटना चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, उसे दिखाने का मकसद सिर्फ दर्शकों को चौंकाना या उनसे कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया पाना नहीं होना चाहिए. ऐसी घटनाओं को इंसानियत और संवेदनशीलता के नजरिए से देखना जरूरी है. दर्शकों को उस दर्द का एहसास तो होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए उस दर्द का कभी भी फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए. मेरे लेखक भी इसी नजरिए से सहमत हैं. कहानी सुनाते समय, जो चीजे नहीं दिखाई जातीं और कितनी बातें छिपाई जाती हैं, वे उतनी ही अहम होती हैं जितनी कि असल में दिखाई जाने वाली चीजें. हकीकत और सिनेमैटिक आजादी के बीच संतुलन बनाए रखने में सावधानी बरतनी चाहिए. इसलिए, मेरे लिए किसी सच्ची कहानी को पर्दे पर लाना सिर्फ निर्देशन की प्रक्रिया नहीं है. यह एक बड़ी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है. सच कहूं तो, यह पूरी प्रक्रिया रस्सी पर चलने जैसी है.

एक डायरेक्टर के तौर पर, उस सीमा का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि एक बार जब आप उसे पार कर जाते हैं, तो आप असल कहानी नहीं कह रहे होते, बल्कि आप असलियत का एक ऐसा वर्जन बना रहे होते हैं जो आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से हो. यह जिम्मेदारी तब और भी बढ़ जाती है जब कहानी दर्दनाक, दुखद या किसी की जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर पर आधारित हो. ऐसे मामलों में, घटना को सिर्फ कंटेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसमें असली लोग शामिल होते हैं- उनकी भावनाएं, उनका दुख और उससे जुड़ी सामाजिक उलझने. इसलिए, दर्शकों तक घटना की गंभीरता और उसके पीछे के दर्द को पहुंचाना जितना जरूरी है, उतना ही यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि उस दुख का फायदा न उठाया जाए या उसका गलत इस्तेमाल न किया जाए.

जवाब: जब असल जिंदगी पर आधारित किसी कहानी को पर्दे के लिए तैयार किया जाता है, तो सबसे जरूरी बात होती है उस कहानी की असल भावना या मूल तत्व के प्रति ईमानदार रहना. जब आप कहते हैं कि कोई कहानी असलियत पर आधारित है, तो उस असलियत को फिल्मी कहानी में बदलते समय आपको कुछ सीमाओं का ध्यान रखना होता है. हालांकि फिल्म की जरूरतों के हिसाब से कहानी को पेश करने का तरीका, उसका ढांचा या उसमें ड्रामैटिक एलिमेंट बदले जा सकते हैं, लेकिन इन बदलावों से असल घटना या उसके पीछे की सच्चाई का मूल रूप नहीं बदलना चाहिए.

सवाल: असल जिंदगी की घटनाओं और उनसे जुड़ी सामाजिक उलझनों को पर्दे पर उतारते समय एक डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?

जवाब : हम जवाबों की तलाश में हैं. समाज में कई ऐसे मुद्दे और समस्याएं हैं जिनका कोई आसान समाधान नहीं है. इसीलिए कुछ सवाल बार-बार पूछे जाने चाहिए. हालांकि, अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समाधान खोजना बंद कर देना चाहिए. निराश होकर हार मानने के बजाय, उन मुद्दों के जवाब या समाधान खोजने की कोशिश जारी रखना जरूरी है जो समाज को लगातार परेशान और बेचैन करते हैं. ठीक इसीलिए ऐसे सवालों को आवाज देना जरूरी है.

सवाल: आपकी फिल्में अक्सर ऐसे सवाल उठाती हैं जिनका कोई आसान जवाब या समाधान नहीं होता जिसे एक वाक्य में बताया जा सके. 'दायरा' के जरिए भी आप दर्शकों के सामने कुछ सवाल रख रही हैं. आपको बार-बार ऐसे सवाल उठाने की जरूरत क्यों महसूस होती है?

दिग्गज एक्ट्रेस राखी और गीतकार-कवि-लेखक-निर्देशक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने 'तलवार', 'राजी' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्में देकर अपनी अलग पहचान बनाई है. अब वह अपनी आगामी फिल्म 'दायरा' के साथ पर्दे पर आ रही है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है. संवेदनशील विषय, उससे जुड़े सामाजिक सवाल और न्याय व्यवस्था को लेकर उठने वाले प्रश्नों पर आधारित इस फिल्म को लेकर मेघना ने अपने निर्देशन, वास्तविक कहानियों को पर्दे पर पेश करने की जिम्मेदारी, भावनात्मक दूरी बनाए रखने की प्रक्रिया, पिता गुलजार से मिली सीख और बदलते दर्शकों की पसंद पर खुलकर बात की.

सवाल: तलवार के समय आपने कहा था कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर काम करते समय भावनाओं पर काबू रखना ज़रूरी होता है. क्या दायरा के साथ भी आपका अनुभव ऐसा ही था?

जवाब: हां, बिल्कुल वैसा ही. असल में, दायरा के दौरान भी हम सभी को अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ा था. कुछ सीन की शूटिंग मेरे, एक्टर्स और पूरी टीम के लिए बहुत मुश्किल थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं, वह सिर्फ काल्पनिक नहीं है. इसके पीछे असल जिंदगी का दर्द और इंसानी भावनाएं होती हैं. स्वाभाविक है कि इंसान उन सीन से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. हालांकि, शूटिंग के दौरान यह हमेशा याद रखना पड़ता है कि हम वहां अपना काम करने आए हैं. इसलिए, सीन चाहे कितना भी भावनात्मक या परेशान करने वाला क्यों न हो, उस पल में उसे सिर्फ भावनात्मक नजरिए से नहीं देखा जा सकता. तकनीकी नजरिए से सीन को सही ढंग से करने पर ध्यान देना होता है—जैसे एक्टर्स को क्या चाहिए, कैमरा कहां लगा है, और सीन की लय और उसका असर क्या होना चाहिए. उस पल में, भावनाओं को पूरी तरह से बहने देने की आजादी नहीं होती. इसके उलट, एक निश्चित भावनात्मक दूरी बनाए रखते हुए काम करना जरूरी होता है. फिल्म पूरी होने के बाद ही उन दबी हुई भावनाओं का सामना करने की प्रक्रिया शुरू होती है. नतीजतन, फिल्म बनाते समय हमने जो महसूस किया, उसका असली असर अक्सर बाद में समझ आता है.

सवाल: तो, एक डायरेक्टर के तौर पर, क्या आपको अपने आस-पास एक तरह की इमोशनल ढाल बनानी पड़ती है?

जवाब: हां, मुझे इसका एहसास सबसे पहले तलवार बनाते समय हुआ. हम कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाले सीन शूट कर रहे थे. लेकिन उस समय, मेरा ध्यान कंटिन्यूटी, टेक्निकल बारीकियों, डायलॉग, टाइमिंग, एक्टर्स की पोज़िशनिंग और कैमरा सेटअप जैसी चीजों पर था. मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि सीन को सही तरीके से कैसे शूट किया जाए, न कि उन घटनाओं पर जो मेरे ठीक सामने हो रही थीं. यह एक तरह की अंदरूनी ढाल होती है जो अनजाने में ही बन जाती है. आखिरकार, आपको अपना काम तो करना ही होता है. हालांकि, भावनाएं गायब नहीं होतीं. वे बाद में लौट आती हैं.

सवाल: फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में पली-बढ़ी होने के बावजूद, आपने काफी देर से डायरेक्टर बनने का फैसला किया. क्या आपके बचपन पर उस माहौल का कोई असर नहीं पड़ा?

जवाब: मेरे मामले में, फिल्म की दुनिया का मुझ पर वैसा कोई सीधा असर नहीं पड़ा. मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डायरेक्टर बनने का फैसला किया. उससे पहले, मेरा बचपन बहुत आम था और सिनेमा की दुनिया से काफी दूर था. मेरे माता-पिता फिल्म की दुनिया को घर नहीं लाते थे. घर पर वे बस मेरे माता-पिता ही थे. नतीजतन, बचपन में मुझे इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं था कि फिल्म बनाने में असल में क्या-क्या होता है.

सवाल: डायरेक्टर बनने का फैसला करने के बाद, आपने अपने पिता के साथ काम करने के बजाय सईद मिर्जा के असिस्टेंट के तौर पर काम करना चुना. इसके पीछे क्या वजह थी?

जवाब: मैं प्रैक्टिकल अनुभव से सीखना चाहती थी. अगर मैं अपने पिता के सेट पर होती, तो माहौल कुछ ऐसा हो जाता, "बच्ची के लिए जूस लाओ," या "बच्ची के लिए कुर्सी लाओ" (हंसते हुए) और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी. मैं सेट पर किसी की बेटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सीखने वाले के तौर पर काम करना चाहती थी. मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और यह समझना चाहती थी कि फिल्म कैसे बनती है. मैं सेट की भाग-दौड़, कड़ी मेहनत, अनुशासन, हर डिपार्टमेंट का काम और एक डायरेक्टर की जिम्मेदारियों को खुद अनुभव करना चाहती थी.

मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ किताबों या घर के माहौल से फिल्म मेकिंग सीखना काफी है. इसीलिए मैंने सईद मिर्जा के असिस्टेंट के तौर पर काम करने का फैसला किया. वहां, मैं बिल्कुल बेसिक चीजे सीख पाई और सेट पर काम करते हुए मुझे बहुत कुछ समझने को मिला. मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी और अपना काम खुद खड़ा करना चाहती थी. अपने पिता से प्रेरणा और गाइडेंस मिलना एक बात है, लेकिन मुझे लगा कि एक डायरेक्टर के तौर पर अपना रास्ता बनाने के लिए यह अनुभव बहुत जरूरी था.

सवाल: आज हम फिल्म इंडस्ट्री के पारंपरिक ढांचे में बड़े बदलाव देख रहे हैं. दर्शक खास तौर पर अनोखे, कंटेंट-आधारित और एक्सपेरिमेंटल विषयों को अपना रहे हैं. आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं?

जवाब: मेरी राय में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का पारंपरिक ढांचा ही नहीं बदल रहा है, बल्कि सिनेमा का दायरा भी बढ़ रहा है. आज के दर्शक ज्यादा समझदार हो गए हैं. उन्होंने अलग-अलग माध्यमों, भाषाओं और ग्लोबल सिनेमा के ज़रिए कई तरह की कहानियों का अनुभव किया है. नतीजतन, उनकी उम्मीदें भी बदली हैं. आज के दर्शक साफ तौर पर हमसे कह रहे हैं, "हमें कुछ नया दीजिए. हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं." मुझे यह एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साहजनक बदलाव लगता है. दर्शक अब ऐसे विषयों और कहानी कहने के तरीकों को भी अपना रहे हैं जिन्हें पहले मुख्यधारा में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था. इससे ऐसी कहानियों को पेश करने के ज्यादा मौके बने हैं जो लीक से हटकर हों, अनोखी हों और पारंपरिक सांचे को तोड़ती हों. बेशक, कहानी असली और असरदार होनी चाहिए. सिर्फ अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना काफी नहीं है. हालांकि, यह बात कि दर्शक नए प्रयोगों को अपना रहे हैं, हमें और ज्यादा हिम्मत के साथ कहानियां कहने के लिए प्रेरित करती है. मेरा मानना ​​है कि यह प्रेरणा किसी खास व्यक्ति या जेंडर तक सीमित नहीं है. चाहे डायरेक्टर पुरुष हो या महिला, दर्शकों की नई तरह की कहानियों को अपनाने की इच्छा हर डायरेक्टर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनती है. आखिरकार, दर्शकों और क्रिएटर के बीच का यही संवाद ही सिनेमा को आगे ले जाता है.

सवाल: इस बदलाव में कलाकारों के साथ-साथ प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज ने भी अहम भूमिका निभाई है.

जवाब: बिल्कुल. कलाकारों के बिना फिल्म नहीं बन सकती, लेकिन सिर्फ कलाकार ही काफी नहीं होते. अगर प्रोड्यूसर्स, स्टूडियोज और फाइनेंशियल बैकर्स नए तरह के कंटेंट को बढ़ावा नहीं देंगे, तो ऐसी कहानियां स्क्रीन तक कैसे पहुंचेंगी? फिल्म इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब सब मिलकर नए आइडिया और अनोखे कंटेंट को सपोर्ट करें. आज हम ठीक यही बदलाव देख रहे हैं.

सवाल: दायरा के बारे में आपके पिता, गुलजार साहब ने कहा है कि आप उस सर्कल को पूरा कर रही हैं जिसकी शुरुआत तलवार से हुई थी. क्या आप उस बात के पीछे की कोई खास याद शेयर कर सकती हैं?

जवाब: हर बार जब स्क्रीनप्ले का पहला ड्राफ्ट पूरा होता है, तो बाबा को उसकी एक प्रिंटेड, स्पाइरल-बाउंड कॉपी दी जाती है. वह उसे पढ़ते हैं और पेन से नोट्स लिखते हैं. अगर उन्हें कोई चीज सच में पसंद आती है, तो वह उस पर विस्मयादिबोधक चिह्न लगा देते हैं. बाद में, मैं और मेरे राइटर उस कॉपी को लेकर बैठते हैं और उत्सुकता से उन निशानों को ढूंढ़ते हैं- एक यहां है, और दूसरा वहां (हँसते हुए). वह मेरे लिए आखिरी खाली पन्ने पर अपनी आखिरी कमेंट लिखते हैं. मैंने हर फिल्म के लिए ऐसी एक कॉपी संभालकर रखी है. दायरा के स्क्रीनप्ले पर उन्होंने लिखा था: "तुम दायरा के जरिए उस सर्कल को पूरा कर रही हो जिसकी शुरुआत तुमने तलवार से की थी." ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं.