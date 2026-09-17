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INTERVIEW: 'दायरा' में दिखेगा करीना कपूर का नया अवतार, बोलीं- यह मेरे करियर का सबसे ग्रे किरदार

ईटीवी भारत की संवाददाता सीमा सिन्हा ने फिल्म 'दायरा' को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर से खास बातचीत की.

kareena kapoor
करीना कपूर (Special Arrangement)
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By Seema Sinha

Published : September 17, 2026 at 6:00 PM IST

8 Min Read
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान जल्द ही निर्देशक मेघना गुलजार की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दायरा’ में एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगी. फिल्म में वह डीसीपी अजूनी कोहली का किरदार निभा रही हैं. यह किरदार शांत, सख्त, नियमों का पालन करने वाला और बेहद संयमित है. करीना के मुताबिक, इस भूमिका को निभाने के दौरान उन्हें अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और एक्सप्रेसिव अभिनय को पूरी तरह नियंत्रित करना पड़ा. करीना ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अजोनी उनके करियर का अब तक का सबसे ग्रे किरदार है. उनके मुताबिक, अजूनी शांत और रहस्यमयी है. मुश्किल परिस्थितियों और लोगों को मुस्कुराते हुए संभालती है. किरदार की इसी संयमित शैली को निभाना उनके लिए बेहद गहन और थका देने वाला अनुभव रहा.

क्राइम थ्रिलर में अपनी जटिल और नैतिक रूप से अस्पष्ट भूमिका के बारे में बताते हुए करीना कपूर खान ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह मेरे करियर का सबसे ग्रे (न तो पूरी तरह अच्छा, न ही पूरी तरह बुरा) किरदार है. अजूनी शांत और रहस्यमयी है. वह मुस्कुराते हुए मुश्किल हालात और लोगों की असलियत सामने ले आती है. यह एक बहुत ही गहन और दम घोंटने वाला अनुभव था. मुझे सब कुछ अपनी आंखों से ही जताना था. यह वाकई बहुत थका देने वाला था.'

Kareena kapoor
दायरा में पुलिस के किरदार में करीना कपूर (Special Arrangement)

वह कहती हैं कि सिनेमैटोग्राफर सौरभ गोस्वामी की विजुअल स्टाइल ज्यादातर क्लोज-अप शॉट्स पर आधारित है, जिनमें एक्टर्स के चेहरे पर ज्यादा फोकस होता है. वह आगे कहती हैं, 'ज्यादातर शॉट्स में कैमरा हमेशा मेरे चेहरे पर होता था, लेकिन मेरे पैर हमेशा कांपते रहते थे क्योंकि मैं सोचती रहती थी कि 'वो बेबो (उनका निकनेम) वाला एक्सप्रेशन कब आएगा' (हंसते हुए) और मेघना कहती थीं, 'नहीं' (इसकी जरूरत नहीं है). यह बहुत ही संयमित किरदार है, इसने मेरी पर्सनैलिटी में एक नया आयाम जोड़ा है.'

'दायरा'में करीना कपूर खान के साथ मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, जो डीसीपी रमन कुमार का किरदार निभा रहे हैं. करीना कपूर ने सुकुमारन के साथ अपनी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को अलग बताया. उन्होंने अपनी इस जोड़ी को 'पंजाब के छोले और केरल के मटन' जैसा बताया. उन्होंने उनके साथ काम करने को लेकर उत्साह जाहिर किया और कहा कि जगह और अलग-अलग राज्यों की फिल्म इंडस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वे सभी कलाकार ही हैं.

Prithviraj Sukumaran
दायरा में पृथ्वीराज सुकुमारन का सीन (Special Arrangement)

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मेघना ने एक नई जोड़ी बनाने के बारे में सोचा, जिसमें ऐसे दो कलाकारों को साथ लाया गया जो शायद एक-दूसरे को नहीं जानते थे. मेघना, पृथ्वीराज और मेरे बीच इस नए कोलैबोरेशन को लेकर हर कोई बहुत उत्साहित है. कभी-कभी किस्मत ही लोगों को एक साथ लाती है. कोई उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम नहीं होता. हम सभी कलाकार हैं."

Kareena kapoor
दायरा में करीना कपूर (Special Arrangement)

45 साल की एक्ट्रेस ने याद किया कि जब उन्होंने 'अजूनी' के कॉस्ट्यूम में छोटे-मोटे बदलाव करने की कोशिश की, तब भी मेघना अपने किरदार को लेकर अपनी सोच पर अडिग रहीं. उन्होंने कहा, "मैं मेघना से कहती थी, 'क्या हम कपड़ों को थोड़ा टाइट कर सकते हैं क्योंकि वे बहुत ढीले हैं?' और वह कहती थीं, 'नहीं, मैं उसके फिगर का कुछ भी हिस्सा नहीं दिखाना चाहती'. वह सिर्फ हमारी परफार्मेंस ही नहीं, बल्कि हमारी ड्रेस, स्लीव्स सब कुछ चेक करती थीं (हंसते हुए). उन्हें पता है कि सबको कैसे कंट्रोल में रखना है. वह प्यार करने वाली और दयालु हैं, लेकिन फिर भी सेट पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है. मैंने अपने 26 साल के करियर में कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन मेघना के साथ काम करते हुए मुझे हमेशा लगता था कि मुझे हमेशा सचेत रहना होगा. मैं सेट पर आधे घंटे पहले पहुंच जाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेघना किसी बात से नाराज हों. इतने सालों के बाद भी ऐसा महसूस होना, मुझे किसी नए कलाकार जैसा लगा. यही चीज हमें एक एक्टर के तौर पर आगे बढ़ाती है. मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा माहौल और फिजा बना पाते हैं. जब आप मेघना गुलजार की फिल्म का हिस्सा बनते हैं, तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है और उसमें पूरी तरह डूब जाना पड़ता है."

खान आगे कहती हैं कि उनका किरदार डीसीपी अजूनी पुरानी सोच के खिलाफ है. एक्टर ने कहा, "मुझे लगता है कि पुलिस वाले को लेकर हमारी एक आम सोच होती है: जैसे कि उनका चलने का एक खास अंदाज होता है, वे थोड़ी मर्दाना होती हैं, बंदूक रखती हैं और एक्शन करती हैं. मुझे लगता है कि इस फिल्म में और फिल्म के विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए, मेघना साफ तौर पर एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी चाहती थीं जो असल में एक महिला जैसी हो, जिसमें नारीत्व हो, जो लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन साथ ही काफी सख्त भी हो और हर काम मुस्कुराते हुए करे, जैसा कि आपने अजूनी के किरदार को सड़क पर चलते हुए देखा."

Kareena kapoor
दायरा में करीना कपूर (Special Arrangement)

आने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म के लिए अनुभवी गीतकार गुलजार ने फिल्म का एकमात्र गाना 'सच का दायरा' लिखा है, जिसे अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और बी प्राक ने गाया है. गुलजार के साथ अपने गहरे पारिवारिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए करीना ने इस सहयोग को एक फुल-सर्कल मोमेंट बताया. उन्होंने शर्मिला टैगोर और बबीता से लेकर सैफ अली खान और अब खुद तक, उनके परिवार के साथ गुलजार के कई पीढ़ियों से चले आ रहे रिश्ते का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, "मेरी सास शर्मिला जी ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है और यह सिलसिला अब पूरा हो गया है क्योंकि उनकी बहू को अब उनकी बेटी के साथ काम करने का मौका मिला है. इसलिए मेरे लिए यह एक फुल सर्कल मोमेंट है." खान का कहना है कि वह ऐसे अच्छे निर्देशकों के साथ काम करना चाहती हैं जो एक कलाकार के तौर पर उन्हें चुनौती दें. वह कहती हैं, "हमारी इंडस्ट्री में कोई तय फॉर्मूला नहीं है, हमें बस चुनना होता है. अब मैं कम काम भी कर रही हूं. लेकिन ऐसे गिने-चुने पांच ही निर्देशक हैं. मुझे खुशी है कि मेघना उनमें से एक हैं. इसलिए हमें स्क्रिप्ट तो देखनी ही पड़ती है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला."

Kareena kapoor
दायरा में करीना कपूर (Special Arrangement)

उन्होंने आगे कहा, "किसी एक्टर को किसी खास दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए. बात कभी भी सिर्फ ग्लैमरस इमेज बनाए रखने की नहीं रही है. इमेज तो हमेशा इस बात से बनती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर अलग-अलग तरह के रोल आजमाना मेरी जिम्मेदारी है. मैंने हमेशा ऐसा किया है- चाहे 'चमेली' फिल्म हो या 'रिफ्यूजी' जैसा हटकर रोल चुनना."

Kareena kapoor
दायरा में करीना कपूर (Special Arrangement)

खान ने माना कि 'जब वी मेट' की 'गीत' के तौर पर याद किया जाना उनके एक्टिंग करियर का एक अहम हिस्सा है; उन्होंने कहा कि उस किरदार का बेबाक और दिल की सुनने वाला आत्मविश्वास आज भी पॉप कल्चर में लोगों को बहुत पसंद आता है. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "बेशक, मैं हमेशा वही रहूंगी. यह एक एक्टर के तौर पर मेरे काम का हिस्सा है. लेकिन मुझे ऐसे किरदार निभाना भी अच्छा लगता है. और अब, जब मैं ज्यादा काम करने के बजाय अच्छे काम को चुनती हूं, तो मेघना की फिल्म समय की कसौटी पर खरी उतरेगी." एक्ट्रेस ने अपने रिटायरमेंट पर कहती हैं, "मेरा अभी रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है."

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