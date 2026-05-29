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दिलजीत दोसांझ के लिए इम्तियाज अली ने तोड़ा अपना पुराना नियम,

राजनीति नहीं, इंसानी भावनाएं हैं फिल्म का केंद्र फिल्म को लेकर इम्तियाज बार-बार यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने विभाजन की हिंसा या राजनीतिक घटनाओं को दिखाने के बजाय उस दौर के लोगों की भावनाओं पर फोकस किया है. उनका कहना है कि उस समय लोग अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि रिश्तों की यादें, अधूरे सपने और अपनेपन की भावना भी लेकर गए थे. यही वजह है कि फिल्म का टोन बेहद भावनात्मक और निजी रखा गया है.

इम्तियाज के मुताबिक, उन बुजुर्गों की भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वही इस कहानी की प्रेरणा बन गईं. निर्देशक का मानना है कि विभाजन सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में आज तक जिंदा एक भावनात्मक घाव है.

उन्होंने बताया, 'फिल्म में आप जो कुछ भी देखेंगे, वह लगभग सब कुछ किसी न किसी की जिंदगी से लिया गया है. यह पंजाब भर में फैले अलग-अलग लोगों की प्रेम कहानियों का एक कलेक्शन है. यह खास कहानी मेरे पास इसलिए आई, क्योंकि एक घटना हुई थी जिसमें इस परिवार के दो बुजुर्ग (95 और 91 साल के) असल में अटारी बॉर्डर पर गए थे और उन्होंने दूसरी तरफ जाने की मांग की थी, उस जगह पर, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था और उन्हें बंटवारे की कोई याद नहीं थी. मैं इस परिवार का दोस्त हूं, इसलिए जब मैंने उनसे यह बात सुनी, तो मैंने इस फिल्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया.'

असली घटनाओं से प्रेरित है फिल्म इम्तियाज अली ने खुलासा किया कि फिल्म का लगभग हर सीन सच्ची घटनाओं और वास्तविक लोगों की कहानियों से प्रेरित है. उन्होंने पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में जाकर विभाजन पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी यादों को सुना.

इम्तियाज अली कहते हैं, 'मैं वापस आऊंगा' सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है. यह उन लोगों को समर्पित फिल्म है जिन्होंने अपनी आंखों से विभाजन देखा और उसकी तकलीफ को जिया.' वे कहते हैं, 'टाइटल 'मैं वापस आऊंगा' एक ऐसे कनेक्शन की उम्मीद और गहरी मिठास को दिखाता है जो समय बीतने के बावजूद कम नहीं होती.'

78 साल पुराने प्यार की कहानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही 'मैं वापस आऊंगा' एक क्रॉस-जनरेशन लव स्टोरी है. फिल्म की कहानी एक 95 वर्षीय विभाजन पीड़ित व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह निभा रहे हैं. फिल्म में यह बुजुर्ग शख्स अपने अतीत की यादों में लौटता है और उस प्यार को याद करता है जिससे वह 78 साल पहले बिछड़ गया था. कहानी सिर्फ दो लोगों के प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पीढ़ी की पीड़ा और उम्मीद को भी दर्शाती है जिसने अपना घर, गांव, रिश्ते और पहचान सब कुछ पीछे छोड़ दिया था.

यह फिल्म 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इम्तियाज साफ कहते हैं कि उनका उद्देश्य इतिहास या राजनीति को केंद्र में रखना नहीं था. उनके मुताबिक यह फिल्म उन भावनाओं, रिश्तों और यादों की कहानी है जो विभाजन की त्रासदी के बावजूद लोगों के भीतर हमेशा जीवित रहीं.

निर्देशक इम्तियाज अली अपनी फिल्मों में रिश्तों, भावनाओं और अधूरे प्रेम को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए जाने जाते हैं. 'जब वी मेट', 'रॉकस्टार', 'तमाशा' और 'लव आज कल' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने आधुनिक दौर के प्रेम और अकेलेपन को अलग अंदाज में पेश किया. अब इम्तियाज़ पहली बार एक पीरियड ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'मैं वापस आऊंगा'.

इम्तियाज अली की पिछली फिल्में आधुनिक शहरों, रिश्तों की उलझनों और व्यक्तिगत पहचान की खोज पर आधारित थीं. लेकिन मैं वापस आऊंगा उनसे पूरी तरह अलग है. यह उनकी पहली हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें माइग्रेशन, जड़ों से जुड़ाव और समय से परे प्रेम जैसी भावनाओं को केंद्र में रखा गया है. निर्देशक का मानना है कि यह फिल्म सिर्फ पुराने दौर की कहानी नहीं है, बल्कि आज की पीढ़ी भी इससे खुद को जोड़ पाएगी.

युवाओं को क्यों पसंद आएगी यह कहानी?

इम्तियाज अली का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में स्थायित्व तलाश रही है. सोशल मीडिया और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच लोग ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो लंबे समय तक टिक सकें.

अली कहते हैं, 'मुझे लगता है कि जेन-जेड या आज के जो युवा प्यार की राह पर चल रहे हैं, वे कुछ ऐसा पाने के लिए ज्यादा बेताब हैं जिसे वे लंबे समय तक, शायद हमेशा के लिए, थामकर रख सकें. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्यादा भटके हुए हैं. सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है कि लगभग किसी भी चीज की कोई कीमत ही नहीं रह गई है. इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसी कहानी सुनाने का सही समय है जो हमेशा टिकने वाले प्यार की कहानी हो.'

अली आगे कहते हैं, 'और, मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि युवा कलाकारों – वेदांग (रैना) और शरवरी को इस तरह की सोच वाले किरदारों को निभाकर बहुत मजा आया. जैसा कि मैं कह रहा हूं, बहुत से युवा ऐसी ही चीजों की चाहत रखते हैं. बहुत से युवा सिर्फ कुछ समय के लिए चलने वाले रिश्ते के बजाय, कुछ ज्यादा टिकाऊ रिश्ता चाहते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि शरवरी और वेदांग, जो खुद भी युवा हैं, उन्हें भी इस तरह के गहरे और एकतरफा रिश्ते की सोच या उसे पाने की कोशिश का यह कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया.

दिलजीत दोसांझ के लिए तोड़ी अपनी पुरानी परंपरा

इम्तियाज अली ने बताया कि वह आमतौर पर लगातार दो फिल्मों में एक ही अभिनेता के साथ काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पिछली फिल्म का प्रभाव अगली फिल्म पर पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने यह नियम तोड़ते हुए 'अमर सिंह चमकीला' के बाद एक बार फिर दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म में लिया. उन्हें लगा कि दोसांझ इस कहानी के लिए एक बिल्कुल अलग और बेहद सटीक व्यक्तित्व लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा, 'दिलजीत के लिए यह एक बहुत ही पर्सनल जर्नी भी है, शायद चमकीला से भी ज्यादा करीब. वह अभिनय में झूठ या बनावटीपन नहीं लाते. वह अपनी परफॉर्मेंस में न तो झूठ बोलते हैं और न ही दिखावा करते हैं. वह खुद को बहुत सच्चा रखते हैं. वह इसे असली और सीधा-सादा रखने की कोशिश करते हैं. यह बात मैंने भी तब महसूस की थी, जब मैं चमकीला पर काम कर रहा था.' निर्देशक का मानना है कि दिलजीत का व्यक्तित्व इस फिल्म की भावनात्मक दुनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त था.

हिंसक फिल्मों के दौर में ऐसी प्रेम कहानी क्यों?

आज के समय में 'एनिमल', 'पुष्पा' और 'धुरंधर' जैसी बड़ी और हिंसक फिल्मों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ऐसे में जब इम्तियाज से पूछा गया कि क्या आज के दौर में एक शांत और भावनात्मक प्रेम कहानी दर्शकों को पसंद आएगी, तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया.

उन्होंने कहा, 'देखिए, मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की फिल्म चलती है, वह एक अच्छी फिल्म होती है. वह एक पॉपुलर फिल्म होती है, फिर चाहे वह किसी भी जॉनर की हो, जिसे लोग पसंद करते हैं. अगर 'धुरंधर' को इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि उसमें कुछ तो ऐसी बात है, जो लोगों को पसंद आई. यह अपने आप में एक जॉनर बन गया है, क्योंकि 'धुरंधर' इतना ज्यादा पॉपुलर है. 'धुरंधर' की विशालता उसके विजन में है.'

उन्होंने आगे कहा, ' 'एनिमल' की विशालता उसके विजन को पेश करने के तरीके में है. वरना, उसमें और है ही क्या? उसमें दो कलाकार हैं, एक कैमरा है और लाइट्स हैं—ये सारी चीजें तो हर किसी के पास उपलब्ध हैं. फिर, किसी एक फिल्म को 'बड़ी फिल्म' क्या बनाती है? वह है फिल्म बनाने वाले का दिल. जब लोगों को कोई चीज पसंद आ जाती है, तो वही चीज एक तरह से 'नॉर्म' (मानक) बन जाती है.'

दीपिका पादुकोण पर बयान को लेकर दी सफाई

हाल ही में इम्तियाज अली का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण की 'गुड गर्ल इमेज' को लेकर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की थी. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया था.

'कॉकटेल' में वेरोनिका के किरदार के लिए पादुकोण की कास्टिंग का जिक्र करते हुए इम्तियाज ने कहा था कि पहले उन्होंने एक अच्छी लड़की की छवि पेश की थी और बाद में लोगों ने उस दिखावे को समझ लिया. अब निर्देशक ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा दीपिका को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था.

उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम बहुत सारी बातें करते हैं और कभी-कभी उनमें से कुछ को गलत तरीके से पेश किया जाता है.' उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का मकसद सिर्फ मजाक करना था और उनका इरादा कभी भी दीपिका को दुख पहुंचाना नहीं था. इम्तियाज ने दीपिका को अपना करीबी दोस्त बताते हुए कहा, 'मेरे दिल में दीपिका के लिए सिर्फ प्यार है. उनके बारे में बुरा सोचना भी मेरे लिए संभव नहीं है.'