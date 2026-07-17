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INTERVIEW: 'सतलुज' के डायरेक्टर हनी त्रेहान बोले- लोगों ने कहा था मेरी फिल्म समाज को बांटेगी, लेकिन इसका....

सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रतिबंध के बाद, फिल्म उन लोगों तक पहुंची जो शायद इसे नहीं देखते.

Honey Trehan
सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान (Special Arrangement)
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By Seema Sinha

Published : July 17, 2026 at 5:16 PM IST

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पंजाबी सिनेमा से आने वाली फिल्म 'सतलुज' देशभर में अपनी दिल को दहला देने वाली कहानी से चर्चित रही. तीन साल से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई, यह फिल्म जब ओटीटी पर रिलीज हुई तो इसे तुरंत हटवा दिया गया. ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाने के बाद पंजाब के गांवों और कस्बों में राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने फिल्म की बड़े पैमाने पर पब्लिक स्क्रीनिंग का आयोजन किया है. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है. फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहान का कहना है कि यह फिल्म राज्य के लिए एक मरहम का काम कर रही है और हिंदुओं और सिखों को एक साथ लाकर उनके साझा इतिहास के एक संवेदनशील हिस्से को शांतिपूर्वक देखने और उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान कर रही है.

फिल्म 1980 और 1990 के दशक के उग्रवाद समय को दिखाती है, जिसमें खालरा द्वारा हजारों रहस्यों को उजागर करने के प्रयासों और पुलिस द्वारा लावारिस शवों के गैर-कानूनी अंतिम संस्कार के क्राइम का पर्दाफाश किया गया है. आधिकारिक तौर पर बैन हुई यह फिल्म 5 जुलाई को बिना किसी सूचना के हटा दी गई. इसे 2022 से रिलीज होने से रोक दिया गया था. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 127 कट लगाए और एडिटिंग की मांग के बाद फिल्म तीन साल से अधिक समय तक अधर में लटकी रही. जब बोर्ड की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो फिल्म निर्माताओं ने शीर्षक बदलकर सतलुज कर दिया और चुपचाप बिना काटे हुए एडिशन को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज कर दिया. महज 48 घंटों के अंदर, भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए ZEE5 को फिल्म को विश्व स्तर पर हटाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि इसने अनिवार्य प्रमाणन की अनदेखी की और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कीं.

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सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान और दिलजीत दोसांझ (Special Arrangement)

डायरेक्टर ने कहा, 'सरकार ने साढ़े तीन साल बर्बाद कर दिए और मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, यह कहते हुए कि इस फिल्म से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस फिल्म ने असल में क्या किया है? इस फिल्म ने पूरे पंजाब को एक मंच पर एकजुट कर दिया है. इस फिल्म को हर धर्म, जाति, पंथ के लोग इतना प्यार दे रहे हैं... सब लोग लंगर के साथ बैठकर फिल्म देख रहे हैं. 'खालरा' हर घर तक पहुंच गई है, शायद इतने लोग इसे सिनेमाघरों में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाते. हर कोई इतना खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन अब पंजाब के लगभग हर गांव में औरतें, बच्चे, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान... सब एक साथ बैठकर 'सतलुज' देख रहे हैं. अब फिल्म हर घर तक पहुंच रही है. अगर यह सिनेमाघरों में रिलीज होती, तो शायद बहुत से लोग इसे नहीं देख पाते'.

1990 के दशक में बनी यह फिल्म पंजाब में मौजूद हिंसक विद्रोह के दौर को दर्शाती है, जब यह क्षेत्र काफी हद तक एक पुलिस राज्य की तरह काम कर रहा था. अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने खालरा का किरदार निभाया है, जो एक बैंक मैनेजर है और भ्रष्ट पंजाब पुलिस अधिकारियों का पर्दाफाश करता है. हजारों नागरिकों को अंधाधुंध तरीके से उठाया जा रहा था, उन पर "आतंकवादी" होने का आरोप लगाया जा रहा था और उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जा रहा था. यह देखकर खालरा ने एक गहन जांच शुरू की. नगर निगम के रिकॉर्ड खंगालकर, आरटीआई जैसे दस्तावेजों को हासिल करके और शवदाह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियों पर नजर रखकर, उसने लापता लोगों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए हजारों अवैध, राज्य-मान्यता प्राप्त शवदाह के सबूतों का पता लगाया. यह फिल्म उस दौर के राजनीतिक दमन और पुलिस की ज्यादतियों को उजागर करती है, जिसके कारण इस पर व्यापक सेंसरशिप लगाई गई और इसकी रिलीज के लिए चार साल तक संघर्ष करना पड़ा.

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दिलजीत दोसांझ (Special Arrangement)

डायरेक्टर ने कहा, 'हम अरदास करते थे, इस उम्मीद में कि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा, 'तुम थिएटर-थिएटर क्यों चिल्ला रहे हो? इस फिल्म को देश के हर गुरुद्वारे में चलाओ, जिन्होंने फिल्म के प्रचार या हिंदू-सिखों को बांटने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है.

आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित होने के बावजूद, इस विवाद ने स्ट्रीसैंड प्रभाव को जन्म दिया है, जिससे व्यापक स्तर पर अनौपचारिक स्क्रीनिंग हो रही है. डायरेक्टर कहते हैं, यह सब तब शुरू हुआ, जब दिलजीत ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म Zee5 पर रिलीज हो रही है, लेकिन अगर हम इसे सिनेमाघरों में देख पाते तो बेहतर होता. दिलजीत की पोस्ट देखने के बाद कुछ लोगों ने गांवों में बड़ी एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगवा लिए. उन्होंने कहा कि फिल्म भावनाओं से भरी है... 'दिलजीत, तुमने कहा था कि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होनी चाहिए, इसलिए हमने पिंड में सिनेमाघर ही लगवा दिए...' यहीं से सब शुरू हुआ," ट्रेहन बताते हैं'.

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दिलजीत दोसांझ और सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान (Special Arrangement)

5 जुलाई, रविवार को फिल्म को भारत से हटाए जाने के बाद, एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया और उन्होंने निर्माताओं को पत्र लिखकर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही. त्रेहान ने बताया बताते हैं, 'मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फिल्म निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसे आम आदमी नहीं समझ पाता. निर्देशक कहानी और जिस दुनिया को दिखाना चाहता है, उसके बारे में निर्माता को बताने के बाद, हम पटकथा निर्माता को देते हैं, जो इसे कानूनी जांच के लिए वकीलों के पास भेजता है. फिर निर्माता के वकील बताते हैं कि क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं. इस पूरी प्रक्रिया के बाद, अगर कानूनी फर्म निर्माता को क्लीन चिट दे देती है और कहती है कि वह इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है, तभी निर्माता फिल्म में पैसा लगाता है. इसमें बहुत बड़ी रकम लगी होती है, लेकिन किसी नासमझी या किसी भी कारण से हमारी फिल्म अटकी हुई है, जबकि फिल्म बनाने से पहले और बाद में हमें कानूनी मंजूरी मिल गई थी और हाई कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई थी.

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सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान सेट पर (Special Arrangement)

उन्होंने आगे कहा, 'ओटीटी रिलीज के लिए सीबीएफसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो फिर हो क्या रहा है? ये तो जुल्म है, है ना? मुझे सच में नहीं पता कि मामला क्या है, हमें कभी पता भी नहीं चलेगा... ये सब राजनीति है. अदालत को फिल्म से कोई दिक्कत नहीं है. मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं. मैं अदालत के फैसले का पालन करूंगा. मैंने हमेशा कहा है कि सीबीएफसी ने 127 कट्स का सुझाव दिया था, मैं उन कट्स को करने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कट्स का जायज कारण जानना चाहता हूं. कारण जानना मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कट्स कुछ लोगों की निजी राजनीति को बढ़ावा देने और कुछ लोगों को खुश करने के लिए करवा रहा है, तो मैं उस तरह का फिल्म निर्माता नहीं हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा. अचानक आप पलटकर कहते हैं कि आपने ये सब काट दिया, ये डाल दिया... ऐसा नहीं हो सकता. फिर आप जाकर अपनी फिल्म बना लेते हैं. अगर मैं उन 127 कट्स को थोपने के लिए राज़ी हो जाता, तो मेरे पास सिर्फ ट्रेलर बचता और अगर मैंने ट्रेलर को सेंसरशिप के लिए दिया होता, तो वे उस पर भी 127 कट्स लगा देते.

जब उनसे पूछा गया कि मुख्य आपत्तियां क्या थीं और इतने सारे कट के पीछे क्या एजेंडा था, तो डायरेक्टर ने बताया, 'मुझे उन बदलावों का कोई वैध कारण नजर नहीं आया. वे 'पंजाब' शब्द हटाना चाहते थे. सीबीएफसी ने कहा कि पंजाब कहने के बजाय, आप यहां और वहां क्यों नहीं कहते? वे नहीं चाहते थे कि हम 'पंजाब पुलिस' कहें. हमें बताया गया कि हम दिल्ली, देश, व्यवस्था, राज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते… उन्होंने कहा कि गैर-न्यायिक, न्यायपालिका, कानून जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें… हमें इंदिरा गांधी का नाम लेने से भी मना किया गया था. फिल्म में एक लाइन है, इंदिरा गांधी को मरे 11 साल हो चुके हैं और पंजाब सरकार को बने तीन साल, यह तथ्यात्मक है… श्रीमती गांधी की हत्या 1984 में हुई थी और सतलुज, जिसका नाम तब पंजाब 95 था, उसी साल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. 1995 में जब खालरा का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी.

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सतलुज के निर्देशक हनी त्रेहान और दिलजीत दोसांझ (Special Arrangement)

फिल्म बनाने के अपने इरादे के बारे में बात करते हुए हनी बताते हैं, 'यह फिल्म खालरा की राजनीति पर आधारित नहीं है, मेरी फिल्म उन्हीं पर आधारित है, और उनकी पहली मांग है कि फिल्म से उनका नाम हटा दिया जाए. मैं जसवंत सिंह को जसवंत सिंह ही कहूंगा... कुछ लोगों की गंदी राजनीति का समर्थन करने के लिए मैं उनका नाम नहीं हटा सकता. कल वही लोग कहेंगे - 'अरे कैसी फिल्म बना ली है, किसी व्यक्ति को उसी नाम से नहीं पुकार सकते'. मेरी फिल्म मानवाधिकारों के उल्लंघन और 'पंजाब डीप स्टेट' को उजागर करने के बारे में है. अगर किसी राज्य में कोई कार्रवाई होती है, तो वह सिर्फ राजनेताओं द्वारा की जाती है. मैं उनकी राजनीति के खिलाफ भी नहीं हूं. मैं उन्हें संदेह का लाभ दे रहा हूं... अगर मैं अपनी फिल्म चलाना चाहता हूं, तो वे देश चलाना चाहते हैं. शायद उनके अपने कारण हों, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं... सतलुज जसवंत सिंह खालरा की जीवनी नहीं है, मैं खालरा के माध्यम से उग्रवाद के दौर की कहानी बता रहा हूं. अगर आप फिल्म के 50 मिनट तक ध्यान दें तो उसमें खालरा हैं ही नहीं, दूसरे भाग में भी नहीं. वह आधे मैच के बाद आखिरी 15 मिनट में ही आता है.

“जब प्रोड्यूसर ने मुझे फोन करके कहा कि हमें 127 कट लगाने होंगे, तो मैंने कभी फिल्म रिलीज न करने को नहीं कहा. मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका पैसा फंसा हुआ है. अगर आपका जमीर इजाजत दे, तो आप ये कट लगा सकते हैं, लेकिन मेरी बस यही मांग थी कि अगर ये कट लगाए जाते हैं तो मुझे और दिलजीत को फिल्म से न जोड़ा जाए, क्योंकि ये वो फिल्म नहीं है जो मैंने बनाई है. चाहे वे कहें कि फिल्म का निर्देशन और संपादन सीबीएफसी और उन सरकारी अधिकारियों ने किया है जो कट लगाना और बैन लगाना चाहते हैं. त्रेहन कहते हैं कि उन्होंने 2020 में कुछ समय रिसर्च और राइटिंग की, लेकिन मुझे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तरनतारन से हूं, मैं इसी तरह के माहौल में पला-बढ़ा हूं और अपने पड़ोस और परिवार में इस तरह की चीजें होते हुए देखी हैं. लोगों ने इससे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल झेला है'.

जब उनसे पूछा गया कि वे 25,000 हत्याओं के आंकड़े तक कैसे पहुंचे, जिस पर समिति के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, तो त्रेहान ने कहा, 'मेरी फिल्म खालरा की है… यूट्यूब पर जाकर उनके भाषण सुनिए जिनमें वे 25,000 लोगों के अपहरण और हत्या की बात कर रहे हैं. मैं उनकी सच्चाई को दर्शाऊंगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और फिल्म निर्माता के रूप में. अपनी फिल्म में मैंने अनुमानित 25,000 का जिक्र किया है. वे 5,000 से 8,000 कह रहे हैं जो ठीक है, इसलिए मैं इसे 'अनुमानित' कह रहा हूं. इस बार मैं खालरा की सच्चाई को दिखा रहा हूं. मैं किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं. वे कह रहे हैं कि मैं आधा सच दिखा रहा हूं, लेकिन स्थिति यही है कि जब मैं आधा सच दिखाता हूं, तो आप पूरा सच दिखाते हैं, तो क्या होगा? वे कह रहे हैं कि हमारे 35,000 हिंदू मारे गए, अब इसका कोई आंकड़ा नहीं है. मैंने खालरा के जीवन के दो से तीन साल दिखाए हैं… मैंने फिल्म सिर्फ उसी अध्याय पर बनाई है, मैंने उनके जीवन पर फिल्म नहीं बनाई है. यह कोई जीवनीपरक फिल्म नहीं है.

'यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे कुछ लोगों के लापता होने की खबर मिलती है. जब वह इसकी जांच करता है, तो उसे बड़े पैमाने पर जानकारी मिलती है. फिर वह भारतीय अदालतों में जाता है, जहां कुछ नहीं होता. उसने संयुक्त राष्ट्र जाने का फैसला किया और उन्होंने उसे बताया कि अनजाने में आपने अपनी जान खतरे में डाल दी है, आपकी जान जा सकती है. शरण ले लो और यहीं रहो. खालरा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर वह शरण लेता है, तो यह मिशन खत्म हो जाएगा. पंजाब के लोग किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें वास्तव में उपचार की जरूरत है. वह वापस आ गया. उसे इस बारे में सोचने के लिए कहा गया और खालरा ने कहा, 'वीर जी, समय आ गया है. मरने का समय आ गया है. जब आप अकेले होते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो आप यह कदम उठा सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ आपकी पत्नी, सात साल की बेटी और चार साल का बेटा हो, तो सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए वास्तव में बहुत साहस चाहिए होता है. यहां तक ​​कि जब उसका अपहरण हुआ था, तब भी उसे एक पुलिसकर्मी का नाम हटाने का विकल्प दिया गया था, जिसके बाद वे उसे देश छोड़ने और कनाडा, लंदन या अमेरिका में बसने में मदद करेंगे... लेकिन उसने पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहने का फैसला किया.

वह आगे कहते हैं, 'उन 25,000 लोगों में से उन्होंने कभी भी किसी को अलग नहीं किया या भेदभाव नहीं किया. अगर उनमें से 8000 हिंदू हैं, तो मैं इस मिशन को छोड़ देता हूं. उनकी लड़ाई लगभग 25,000 अपहरणों के लिए थी, जिनमें सभी जातियों, समुदायों के लोग शामिल थे... ये लोग कह रहे हैं कि वह अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे... उन्हें किसने बताया? यह उनकी कहना है कि वह केवल सिखों की तलाश कर रहे थे. फिल्म इस बारे में बात नहीं कर रही है. वे राजनेता जो कहते हैं, 'पंजाब के हिंदू, कब जागेंगे? वे बहरे और गूंगे हैं. उन्हें सतलुज फिल्म बार-बार देखनी चाहिए. फिल्म में, जब नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो एमएस बिट्टा (ऑल-इंडिया एंटी-टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष) और पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल उन्हें बताते हैं कि पंजाब में उग्रवाद का खात्मा हो चुका है, और यह उन्हीं की बदौलत हुआ है. मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, 'आपने सही काम किया है, लेकिन अब नौकरशाही को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह राज्य अब पुलिस राज्य बना रहे. सब कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, लेकिन मैं ढोल पीटने वाला फिल्म निर्माता नहीं हूं'.

अपनी बात को खत्म करते हुए डायरेक्टर कहते हैं, 'मुझे शक है कि कुछ होगा, उनका अहंकार बहुत बड़ा है. अब सीबीएफसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे अपने अहंकार का शिकार बना लिया है, लेकिन मैं वास्तव में बहुत उत्साहित हूं. कम से कम यह फिल्म ढाई दिन के लिए आधिकारिक तौर पर रिलीज हो सकी और लोग इसे देख सके. किसी भी फिल्म निर्माता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका काम देखा जाए. मैंने इस तरह की प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद नहीं की थी, हालांकि मुझे विश्वास था और मैं जानता था कि फिल्म और इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे जो प्यार और सराहना मिली है वह मेरी उम्मीदों से परे है. मैं फिल्म के भविष्य को 'प्रतिबंधित फिल्म' के रूप में नहीं देखता क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के खिलाफ है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सतलुज इतनी जल्दी एक आंदोलन बन जाएगा और लोग इसे डाउनलोड करना शुरू कर देंगे. प्यार, सराहना और प्रोत्साहन से मैं अभिभूत हूं.

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