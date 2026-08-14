INTERVIEW: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'मारन' पर डायरेक्टर अभिषेक जैन का खुलासा, बोले- महिला के साथ हुए बर्ताव...
गुजराती फिल्म डायरेक्टर अभिषेक जैन ने नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'मारन' को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 4:23 PM IST
अहमदाबाद: आमतौर पर, गुजराती सिनेमा में जब फैमिली ड्रामा या कॉमेडी के बीच समाज के किसी अनसुलझे और डार्क सच पर फिल्म बनती है, तो वह दर्शकों के दिलों को झकझोर देती है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'गुजराती में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'मारन' ऐसी ही एक फिल्म है. इस बड़े सम्मान के मिलने के बाद ईटीवी भारत ने फिल्म डायरेक्टर अभिषेक जैन से खास बातचीत की. उन्होंने फिल्म बनाने के पीछे की भावनाओं, असली संघर्षों और इमोशनल सफर के बारे में खुलकर बात की.
'मारन' के डायरेक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने अपने चुनौतियों के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'ठीक 20 साल पहले इसी दिन मैंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था और आज मेरी फिल्म 'मारन' को नेशनल अवॉर्ड मिला है. मोबाइल के दौर में, इंटरनेशनल कंटेंट देखने वाले दर्शकों को कुछ अलग परोसने में कई रोमांच और चुनौतियां हैं.'
सवाल: अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलने पर कैसा लग रहा है?
जवाब: जब अनाउंसमेंट हुई, तब शूटिंग चल रही थी. अनाउंसमेंट शुरू होने पर उत्साह बढ़ गया. एक तरफ शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट. जब फोन की स्क्रीन पर 'मारन' का नाम आया, तो मैं सचमुच उत्साहित हो गया. 18 जुलाई को घोषणा हुई, इसी दिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 20 पूरे हुए थे. इसलिए यह सब एक संयोग लगता है.
सवाल: आमतौर पर गुजराती सिनेमा कॉमेडी या फैमिली ड्रामा के बारे में ज्यादा होता है, तो 'मारन' जैसे डार्क/थ्रिलर या गैर-पारंपरिक विषय पर फिल्म बनाने का जोखिम उठाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? स्क्रिप्ट की किन बातों ने आपको यह प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित किया?
जवाब: यह विषय गंभीर है. हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्म बननी चाहिए. जब मैं गुजरात से बाहर था, तो मैंने एक महिला को सड़क पर पिटते हुए देखा. जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की, तो उस महिला ने खुद कहा, 'यह मेरा पति है साहब, जाने दीजिए.' हर दिन हजारों महिलाएं गायब हो जाती हैं, और फिर समाज उन्हें किस नजरिए से देखता है? यह सब हमारे आस-पास रोज हो रहा है. फिल्म देखने के बाद लोग चुप हो जाते हैं. एक ऐसी फिल्म आ रही है जो दर्शकों को निशब्द कर देगी.
सवाल: क्या आपने स्क्रीन पर वह दिखाया जो हमारे आस-पास हो रहा है?
सवाल: दर्शकों के हाथों में मोबाइल फोन हैं. वे इंटरनेशनल और साउथ इंडियन कंटेंट देखते हैं, इसलिए वे उससे कुछ अलग देखना चाहते हैं. यह एक ऐसी फिल्म भी है जिसे दर्शक दूसरी भाषा में देख रहे हैं, इसलिए ऐसी फिल्में बनाना जरूरी है.
सवाल: इस फिल्म की शूटिंग या प्रोडक्शन के दौरान कौन सी सबसे बड़ी समस्या या संकट आया, जो आम दर्शकों या मीडिया से छिपा रहा, और जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया?
जवाब: जब हमने रिसर्च शुरू की तो ऐसा कई बार हुआ. जब हमने पढ़ा, देखा और सुना, तो कई घटनाओं ने हमें अंदर तक झकझोर दिया. एक डॉक्यूमेंट्री में हमने एक महिला को अंधेरी स्क्रीन पर बोलते हुए देखा. उसकी बातों ने हम सबको अंदर तक हिला दिया. उसके साथ जो हुआ, और उसके परिवार ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया, वह और भी दर्दनाक था. उस डॉक्यूमेंट्री ने हमारी आंखों में आंसू ला दिए.
सवाल: स्क्रिप्टिंग या शूटिंग के दौरान कौन सा सीन भावनात्मक या तकनीकी रूप से शूट करने के लिए सबसे मुश्किल था?
जवाब: फिल्म में कई ऐसे पहलू थे जिन्हें काटना पड़ा. पहले यह एक वेब सीरीज थी, इसलिए 80 मिनट का कंटेंट काटा गया है. इसलिए कहा जाता है कि दिल के 80 टुकड़े हो गए हैं.
सवाल: नेशनल अवॉर्ड पाने के लिए क्या मापदंड हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है?
जवाब: फिल्म बनाने और सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद, इसे अवॉर्ड के लिए सबमिट किया जा सकता है. उसके बाद, सैकड़ों फिल्में होती हैं, और उनमें से एक फिल्म को चुनना बहुत मुश्किल काम होता है. कहीं न कहीं, गुजराती फिल्मों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, यह पक्का है. जूरी सदस्यों के लिए यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है.
सवाल: आप जूरी मेंबर भी रहे हैं, तो यह प्रोसेस कितना मुश्किल होता है?
जवाब: मैं कई क्षेत्रों में जूरी मेंबर रहा हूं, लेकिन सेंट्रल जूरी का हिस्सा नहीं रहा. यह बहुत गोपनीय प्रोसेस है. किसी को पता भी नहीं चलता कि हम कहां हैं या कहां से जजिंग कर रहे हैं. लगातार बैठकर किसी फिल्म को जज करना और उनमें से चुनना बहुत मुश्किल काम है.
सवाल: क्या फिल्म बनाते समय आपको लगा था कि यह कंटेंट अवॉर्ड जीतने लायक होगा? या बॉक्स ऑफिस और अवॉर्ड्स के बीच बैलेंस बनाए रखने का कोई अलग प्लान था?
जवाब: जो लोग फिल्में बनाते हैं, वे अपने लिए फिल्में बनाते हैं. हमें अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म अवॉर्ड के लिए जाएगी. यह एक अलग तरह की फिल्म है. यह कोई वीकेंड ओपनर नहीं है. इतने अहम विषय को नेशनल अवॉर्ड मिलना ही इसकी बड़ी कामयाबी है.
सवाल: 'मारन' की कामयाबी के बाद, रीजनल गुजराती सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल फिल्म फस्टिवल तक ले जाने की आपकी अगली रणनीति क्या है?
जवाब: इसके लिए सालों से कोशिशें हो रही हैं. मैं 2012 से कोशिश कर रहा हूं. 'हेल्लारो' ने गोल्डन लोटस अवॉर्ड जीता, 'छेलो शो' ऑस्कर के लिए गई, फिल्म के एक्टर्स को अवॉर्ड मिले. 'लालो' 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई. आगे चलकर यह और भी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी.
यह अनोखी कामयाबी साबित करती है कि अगर कंटेंट में दम हो, तो दर्शक हर भाषा और विषय का स्वागत करते हैं. 'हेल्लारो', 'छेलो शो' और अब 'मारन' जैसी फिल्में इस बात पर मुहर लगाती हैं कि गुजराती सिनेमा अब स्थानीय सीमाओं से आगे बढ़कर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत छाप छोड़ रहा है. 'मारन' की यह जीत सिर्फ किसी टीम या डायरेक्टर की मेहनत नहीं है, बल्कि पूरे गुजराती सिनेमा के लिए एक नए और साहसी सफर की शुरुआत है.
'मारन' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारे आस-पास की कड़वी सच्चाई का आईना है. नेशनल अवॉर्ड की यह जीत इस बात का सबूत है कि सच्चा विषय और ईमानदार कोशिश कभी बेकार नहीं जाती. गुजराती सिनेमा के इस सुनहरे दौर में ऐसी और भी फिल्में ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन करती रहें.