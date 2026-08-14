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INTERVIEW: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'मारन' पर डायरेक्टर अभिषेक जैन का खुलासा, बोले- महिला के साथ हुए बर्ताव...

अहमदाबाद: आमतौर पर, गुजराती सिनेमा में जब फैमिली ड्रामा या कॉमेडी के बीच समाज के किसी अनसुलझे और डार्क सच पर फिल्म बनती है, तो वह दर्शकों के दिलों को झकझोर देती है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'गुजराती में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'मारन' ऐसी ही एक फिल्म है. इस बड़े सम्मान के मिलने के बाद ईटीवी भारत ने फिल्म डायरेक्टर अभिषेक जैन से खास बातचीत की. उन्होंने फिल्म बनाने के पीछे की भावनाओं, असली संघर्षों और इमोशनल सफर के बारे में खुलकर बात की.

'मारन' के डायरेक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने अपने चुनौतियों के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'ठीक 20 साल पहले इसी दिन मैंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था और आज मेरी फिल्म 'मारन' को नेशनल अवॉर्ड मिला है. मोबाइल के दौर में, इंटरनेशनल कंटेंट देखने वाले दर्शकों को कुछ अलग परोसने में कई रोमांच और चुनौतियां हैं.'

सवाल: अपनी फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलने पर कैसा लग रहा है?

जवाब: जब अनाउंसमेंट हुई, तब शूटिंग चल रही थी. अनाउंसमेंट शुरू होने पर उत्साह बढ़ गया. एक तरफ शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट. जब फोन की स्क्रीन पर 'मारन' का नाम आया, तो मैं सचमुच उत्साहित हो गया. 18 जुलाई को घोषणा हुई, इसी दिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 20 पूरे हुए थे. इसलिए यह सब एक संयोग लगता है.

सवाल: आमतौर पर गुजराती सिनेमा कॉमेडी या फैमिली ड्रामा के बारे में ज्यादा होता है, तो 'मारन' जैसे डार्क/थ्रिलर या गैर-पारंपरिक विषय पर फिल्म बनाने का जोखिम उठाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? स्क्रिप्ट की किन बातों ने आपको यह प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित किया?

जवाब: यह विषय गंभीर है. हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर फिल्म बननी चाहिए. जब ​​मैं गुजरात से बाहर था, तो मैंने एक महिला को सड़क पर पिटते हुए देखा. जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की, तो उस महिला ने खुद कहा, 'यह मेरा पति है साहब, जाने दीजिए.' हर दिन हजारों महिलाएं गायब हो जाती हैं, और फिर समाज उन्हें किस नजरिए से देखता है? यह सब हमारे आस-पास रोज हो रहा है. फिल्म देखने के बाद लोग चुप हो जाते हैं. एक ऐसी फिल्म आ रही है जो दर्शकों को निशब्द कर देगी.

सवाल: क्या आपने स्क्रीन पर वह दिखाया जो हमारे आस-पास हो रहा है?

सवाल: दर्शकों के हाथों में मोबाइल फोन हैं. वे इंटरनेशनल और साउथ इंडियन कंटेंट देखते हैं, इसलिए वे उससे कुछ अलग देखना चाहते हैं. यह एक ऐसी फिल्म भी है जिसे दर्शक दूसरी भाषा में देख रहे हैं, इसलिए ऐसी फिल्में बनाना जरूरी है.

सवाल: इस फिल्म की शूटिंग या प्रोडक्शन के दौरान कौन सी सबसे बड़ी समस्या या संकट आया, जो आम दर्शकों या मीडिया से छिपा रहा, और जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया?

जवाब: जब हमने रिसर्च शुरू की तो ऐसा कई बार हुआ. जब हमने पढ़ा, देखा और सुना, तो कई घटनाओं ने हमें अंदर तक झकझोर दिया. एक डॉक्यूमेंट्री में हमने एक महिला को अंधेरी स्क्रीन पर बोलते हुए देखा. उसकी बातों ने हम सबको अंदर तक हिला दिया. उसके साथ जो हुआ, और उसके परिवार ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया, वह और भी दर्दनाक था. उस डॉक्यूमेंट्री ने हमारी आंखों में आंसू ला दिए.

सवाल: स्क्रिप्टिंग या शूटिंग के दौरान कौन सा सीन भावनात्मक या तकनीकी रूप से शूट करने के लिए सबसे मुश्किल था?