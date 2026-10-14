सनी देओल की 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' क्यों है 'जोसेफ' से अलग? डायरेक्टर ने बताई पूरी कहानी
डायरेक्टर एम. पद्मकुमार ने बताया कि सनी देओल की 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 'जोसेफ' से क्यों अलग है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 5:16 PM IST
सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर क्राइम और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेकर आने वाले हैं. उनकी आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' साल 2018 की चर्चित मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक है. हालांकि, डायरेक्टर एम पद्मकुमार ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म ओरिजिनल कहानी की महज नकल नहीं होगी, बल्कि इसे नए अंदाज और अलग सिनेमाई ट्रीटमेंट के साथ पेश किया जाएगा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में डायरेक्टर ने खुलासा किया कि सनी देओल की सलाह पर फिल्म को एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है. ऐसे में सवाल है कि क्या 'सूर्या' भी 'जोसेफ' की तरह दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ पाएगी?
अलग-अलग तरह के विषयों और कहानी कहने के तरीकों पर काम करने के लिए मशहूर यह फिल्ममेकर इस प्रोजेक्ट के साथ हिंदी में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं. सनी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में 'जोसेफ' का मूल आधार तो वही है, लेकिन नए दर्शकों के हिसाब से इसके प्रेजेंटेशन, सेटिंग और कहानी की रफ्तार में बदलाव किए गए हैं. पद्माकुमार ने कहा, "सूर्या, जोसेफ की हूबहू नकल नहीं है. भले ही यह एक रीमेक है, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यह मलयालम ओरिजिनल से बिल्कुल अलग लगे."
एम पद्मकुमार के मुताबिक, हिंदी रीमेक पर काम शुरू करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि फिल्म को सीन-दर-सीन दोबारा नहीं बनाया जाएगा. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के निर्माता और एक्टर सनी देओल ने उन्हें ओरिजिनल मलयालम फिल्म 'जोसेफ' को भूलकर नए सिरे से काम करने की सलाह दी थी.
डायरेक्टर ने याद करते हुए कहा, "जब हम हिंदी वर्जन पर काम करने लगे, तो फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर सनी देओल ने मुझसे कहा कि मैं मलयालम फिल्म 'जोसेफ' के बारे में भूल जाऊं. वे एक बिल्कुल नई फिल्म बनाना चाहते थे."
डायरेक्टर के अनुसार, फिल्म की ओरिजिनल कहानी और किरदारों को बरकरार रखा गया है, लेकिन उन्हें पेश करने का तरीका अलग है.मुख्य किरदार का लुक, बर्ताव और उम्र, ओरिजिनल फिल्म में जोजू जॉर्ज के निभाए किरदार से मिलते-जुलते हैं. लेकिन, कहानी की सेटिंग और किरदारों को अलग तरह से तैयार किया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि 'जोसेफ' कई बार देख चुके दर्शकों को भी 'सूर्या' दोहराव या उबाऊ वाली फिल्म नहीं लगेगी.
नवंबर 2018 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' जोजू जॉर्ज के करियर की अहम फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म से पहले वह मलयालम सिनेमा में सहायक भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के किरदार ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई. फिल्म की कहानी शाही कबीर ने लिखी थी, जिन्होंने इसी फिल्म से स्क्रीनराइटिंग में डेब्यू किया था. पूर्व पुलिस अधिकारी होने के कारण उन्हें पुलिस जांच की बारीकियों की अच्छी समझ थी, जिसका असर फिल्म की यथार्थवादी कहानी में देखने को मिला.
निर्देशक पद्मकुमार ने भी 'जोसेफ' की सफलता का श्रेय जोजू जॉर्ज के शानदार अभिनय को दिया. उन्होंने कहा, 'जोसेफ की सफलता काफी हद तक जोजू जॉर्ज के असाधारण अभिनय की वजह से थी. उनका हुलिया और चेहरे के भाव दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते थे.' फिल्म के संगीतकार अनिल जॉनसन ने भी इसके रहस्यमय और भावनात्मक माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'जोसेफ' ने करीब 28 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म ने सिनेमाघरों में 100 दिनों से अधिक समय तक प्रदर्शन किया. जोजू को उनकी एक्टिंग के लिए 'बेस्ट कैरेक्टर एक्टर' का केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड और नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'स्पेशल मेंशन' मिला."
पद्माकुमार के लिए, 'सूर्या' मलयालम सिनेमा से आगे बढ़कर एक अहम कदम है. डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी आजादी और सम्मान मिला, जहां उनका मानना है कि केरल के फिल्ममेकर्स की असल और सच्ची कहानी कहने की लगन की कद्र की जाती है. उन्होंने कहा, "बॉलीवुड के लोग मानते हैं कि हम सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो सच में क्रिएटिव और असली होती हैं. वे जानते हैं कि मलयाली फिल्ममेकर्स दूसरे हिंदी डायरेक्टर्स से अलग होते हैं. वे मलयाली लोगों को ऐसे लोगों के तौर पर देखते हैं जो पूरी लगन और मेहनत से फिल्में बनाते हैं."
'सूर्या: अंत से आरंभ तक' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है. यह क्राइम थ्रिलर एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की कहानी है, जिसकी जांच उसे अनसुलझे सवालों और दबे हुए सच के जाल में उलझा देती है. जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, उसे एक ऐसी पहेली का सामना करना पड़ता है जो उसकी शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है, और जांच उसे अंगों की तस्करी (ऑर्गन-हार्वेस्टिंग) के एक काले रैकेट तक ले जाती है. इस फिल्म के हिंदी अडैप्टेशन को डायरेक्ट करने के लिए पद्माकुमार की वापसी हो रही है. 'सूर्या' का मकसद इस कहानी को नए दर्शकों तक पहुंचाना और ओरिजिनल कहानी को एक नए अंदाज में पेश करना है.