ETV Bharat / entertainment

सनी देओल की 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' क्यों है 'जोसेफ' से अलग? डायरेक्टर ने बताई पूरी कहानी

सनी देओल के साथ एम पद्मकुमार ( Special Arrangement )

सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर क्राइम और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेकर आने वाले हैं. उनकी आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' साल 2018 की चर्चित मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक है. हालांकि, डायरेक्टर एम पद्मकुमार ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म ओरिजिनल कहानी की महज नकल नहीं होगी, बल्कि इसे नए अंदाज और अलग सिनेमाई ट्रीटमेंट के साथ पेश किया जाएगा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में डायरेक्टर ने खुलासा किया कि सनी देओल की सलाह पर फिल्म को एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है. ऐसे में सवाल है कि क्या 'सूर्या' भी 'जोसेफ' की तरह दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ पाएगी?

अलग-अलग तरह के विषयों और कहानी कहने के तरीकों पर काम करने के लिए मशहूर यह फिल्ममेकर इस प्रोजेक्ट के साथ हिंदी में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे हैं. सनी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में 'जोसेफ' का मूल आधार तो वही है, लेकिन नए दर्शकों के हिसाब से इसके प्रेजेंटेशन, सेटिंग और कहानी की रफ्तार में बदलाव किए गए हैं. पद्माकुमार ने कहा, "सूर्या, जोसेफ की हूबहू नकल नहीं है. भले ही यह एक रीमेक है, लेकिन इसके हिंदी वर्जन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यह मलयालम ओरिजिनल से बिल्कुल अलग लगे."

एम पद्मकुमार के मुताबिक, हिंदी रीमेक पर काम शुरू करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि फिल्म को सीन-दर-सीन दोबारा नहीं बनाया जाएगा. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म के निर्माता और एक्टर सनी देओल ने उन्हें ओरिजिनल मलयालम फिल्म 'जोसेफ' को भूलकर नए सिरे से काम करने की सलाह दी थी. डायरेक्टर ने याद करते हुए कहा, "जब हम हिंदी वर्जन पर काम करने लगे, तो फिल्म के प्रोड्यूसर और लीड एक्टर सनी देओल ने मुझसे कहा कि मैं मलयालम फिल्म 'जोसेफ' के बारे में भूल जाऊं. वे एक बिल्कुल नई फिल्म बनाना चाहते थे." डायरेक्टर के अनुसार, फिल्म की ओरिजिनल कहानी और किरदारों को बरकरार रखा गया है, लेकिन उन्हें पेश करने का तरीका अलग है.मुख्य किरदार का लुक, बर्ताव और उम्र, ओरिजिनल फिल्म में जोजू जॉर्ज के निभाए किरदार से मिलते-जुलते हैं. लेकिन, कहानी की सेटिंग और किरदारों को अलग तरह से तैयार किया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि 'जोसेफ' कई बार देख चुके दर्शकों को भी 'सूर्या' दोहराव या उबाऊ वाली फिल्म नहीं लगेगी. एम पद्मकुमार (Special Arrangement)