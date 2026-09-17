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INTERVIEW: PM मोदी ने दी बधाई तो कन्नड़ एक्टर अनंत नाग बोले- दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मेरा नहीं...

सवाल: आपने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. जब आप अपने फिल्मी सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है?

जवाब: मुझे लगता है कि आज मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला है क्योंकि मैंने उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की है.

सवाल: आपने राजकुमार के साथ 'कामना बिल्लू और भक्त प्रह्लाद फिल्मों में काम किया. उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी?

जवाब: मैं बहुत खुश हूं. शूटिंग पर निकलने से पहले डॉ. राजकुमार एक टीम बनाते थे और सारी तैयारियां पूरी करते थे. यानी, वे लेखकों, साहित्यकारों, संगीतकारों और निर्देशकों को एक साथ लाते थे, लगभग एक साल तक स्क्रीनप्ले पर काम करते थे, और उसके बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू करते थे. काम करने का उनका तरीका बहुत अनुशासित और व्यवस्थित था. मैंने यह डॉ. राजकुमार से ही सीखा. मुझे उनके साथ दो फिल्मों में अभिनय करने का मौका भी मिला.

सवाल: फैंस इस बात से बहुत खुश हैं कि आपको कन्नड़ सिनेमा में यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला है, और आप डॉ. राजकुमार के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. इस प्यार के बारे में आपकी क्या राय है?

जवाब: मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री ने मुझे बधाई दी. मुझे पिछले साल पद्म भूषण अवॉर्ड मिला था. इस साल मुझे फाल्के अवॉर्ड मिलेगा. मैं इसे कर्नाटक के लोगों और राज्य को समर्पित करता हूं.

सवाल: प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आपको दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर बधाई दी. आप इसे लेकर कितने खुश हैं?

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुना गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर को इसकी घोषणा की. एक्टरह को यह अवॉर्ड 22 सितंबर को गुजरात में होने वाले 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में दिया जाएगा. यह अवॉर्ड दादा साहब फाल्के अवॉर्ड सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर घोषित किया गया. इस घोषणा के बाद ईटीवी भारत ने एक्टर अनंत नाग के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर की. साथ ही अपने फिल्मी सफर से जुड़े कई किस्से भी साझा किए.

जवाब: मेरी पहली फिल्म 'संकल्प' थी. इसकी पूरी शूटिंग मैसूर में हुई थी. एक साल बाद, मैंने श्याम बेनेगल की हिंदी फिल्म 'अंकुर' में काम किया. हालांकि, मेरी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग मैसूर और बैंगलोर में हुई. मैंने मुंबई में सिर्फ थिएटर के दिनों में ही काम किया था और वह भी कन्नड़ थिएटर के दायरे में ही था.

मुंबई में 'कन्नड़ कला केंद्र' नाम की एक संस्था है. वहीं मैंने प्रभाकर मुदुर, वेंकटराव तालगेरी और आर.डी. कामथ जैसे कन्नड़ भाषी साथियों के साथ कन्नड़ नाटकों में एक्टिंग करना शुरू किया. वे मेरे मेंटर थे. जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, मैंने ज्यादातर जिम्मेदारियां खुद संभाल लीं. मैं सब कुछ खुद ही संभालता था- प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टिंग और नाटकों का मंचन भी खुद ही करता था. उस समय, शंकर नाग (मेरे भाई, जो अब नहीं रहे) मुझसे छह साल छोटे थे. मैं लगभग 20 साल का था और वे 14 साल के थे. वे हमेशा मेरे साथ रहते थे. इसलिए, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले हम दोनों ने वहीं (मुंबई में) यह कला सीखी.

इस तरह मुझे वहां और यहां (कर्नाटक में) की फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में जानने को मिला. मुझे एहसास हुआ कि कर्नाटक में खास तौर पर 'न्यू वेव' वाली फिल्में, यानी आर्ट फिल्में और ऐसी फिल्में जो स्थानीय परिवेश और संस्कृति से गहराई से जुड़ी थीं, बन रही थीं. कई लेखक उपन्यास लिख रहे थे और उन पर फिल्में बनाई जा रही थीं. खासकर महिलाएं ये उपन्यास पढ़ा करती थीं.

पुट्टन्ना कनागल, के.वी. जयराम और डोरे-भगवान की जोड़ी जैसे निर्देशकों ने इन रचनाओं पर आधारित फिल्में बनाकर सफलता हासिल की. स्थानीय परिवेश से गहराई से जुड़े विषयों वाली फिल्में मशहूर हुईं. यही बात राजकुमार के मामले में भी सच थी. उनकी टीम ने ही मुझे अलग-अलग किरदारों के लिए चुना था. उसी रास्ते पर चलकर मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं.

सवाल: फिल्में चुनने के लिए आप किस तरह का क्राइटेरिया इस्तेमाल होता हैं?

जवाब: मैंने राजकुमार से कई बातें सीखी हैं. फिल्में दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए. सवाल यह नहीं है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या पसंद है, बल्कि यह सोचना जरूरी है कि किस तरह की फिल्म लोगों का मनोरंजन करेगी. लोग मनोरंजन के लिए ही सिनेमाघरों में आते हैं. इसलिए, इस कला के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए. हम सभी ने यह राजकुमार से सीखा. निश्चित रूप से मैंने तो उनसे ही यह सीखा है.

सवाल: पूरे राज्य के लोग इस बात से खुश हैं कि आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है. इस मौके पर आप कर्नाटक के लोगों से क्या कहना चाहेंगे?

जवाब: कर्नाटक के लोगों, यह आपका अवॉर्ड है. यह कर्नाटक का अवॉर्ड है. यह प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है. मैं इसे आपको, कर्नाटक के लोगों और खुद कर्नाटक को- समर्पित करता हूं.

सवाल: सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि आपको यह अवॉर्ड इसलिए मिला क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी. इस पर आपकी क्या राय है?

जवाब: वे बिना दिमाग वाले लोग हैं. इसीलिए उन्हें 'किडिगेडी' (शरारती/उपद्रवी) कहा जाता है. अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आग दे दी जाए, जिसमें समझ की कमी हो, तो क्या होगा? वे ठीक यही कर रहे हैं. उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है. यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है. अगर कोई और उस पद पर होता, तो वे उसकी भी बुराई करते. वे प्रधानमंत्री की आलोचना करते ही, चाहे कोई भी होता. 'किडि' का मतलब है आग, और 'गेडी' का मतलब है बिना दिमाग वाला व्यक्ति. उनके बारे में मुझे बस इतना ही कहना है.