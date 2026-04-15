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Interview: 'डकैत' बनी अदिवी शेष की बिगेस्ट ओपनर, 'धुरंधर 2' के क्रेज से नहीं डरे 'मेजर' एक्टर, जानें क्या बोले

'मेरी फिल्म मेजर की रिलीज के दौरान, अक्षय कुमार की हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज और कमल हासन की तमिल ब्लॉकबस्टर विक्रम से टक्कर हुई थी. तब भी हमने अपनी रिलीज डेट नहीं बदली. वे आगे कहते हैं, 'मुझे टक्कर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. बस यह सुनिश्चित करना था कि हमारी फिल्म को अच्छा प्रदर्शन मिले और जैसे ही हमें वह मिला, हम आत्मविश्वास से भर गए. देखिए, मेरी फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर मेरे पास उसे दिखाने के लिए स्क्रीन नहीं है, तो दिक्कत है. लेकिन जैसे ही हमें वह मिल गया, हम आत्मविश्वास से भर गए. रचनात्मक आत्मविश्वास तो हमेशा से था और सबसे बड़ी तारीफ, वे कहते हैं, उस छोटी बच्ची से मिली. उसने मेरी तरफ देखकर पूछा कि आपने मुझे क्यों रुला दिया और वह एक खूबसूरत एहसास था, बिल्कुल इसी तरह हम दर्शकों को फिल्म के बारे में बताते हैं,” वे मुस्कुराते हैं.

इससे पहले, फिल्म की रिलीज से पहले, धुरंधर: द रिवेंज के साथ टकराव के बारे में बात करते हुए, जब उनसे रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म के अपने पहले भाग के बॉक्स-ऑफिस जादू को दोहराने के बावजूद रिलीज की तारीख पर कायम रहने के बारे में सवाल किया गया था, तो शेष ने अपनी फिल्म पर भरोसा जताया था.

उनकी हालिया फिल्म, 2026 - डकैत: अ लव स्टोरी - जो इसी चलन को आगे बढ़ाती है, ने अपने पहले वीकेंड में ही दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. बीती 10 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप सह-कलाकार हैं और इसकी शुरुआत दमदार रही है. हिंदी और तेलुगु दोनों बाजारों में इसकी कमाई काफी अच्छी रही है. डकैत उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में अधिक व्यावसायिक फिल्म है, और शेष ने ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में कहा, "यह मेरे करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. मैं बहुत उत्साहित और बहुत खुश हूं.

कैलिफोर्निया में पले-बढ़े शेष 2011 में भारत लौटे और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाई. ज्यादातर अभिनेताओं के विपरीत जो अभिनय के अवसरों का इंतजार करते हैं, शेष ने अपनी पहली फिल्म 'कर्मा' (2010) का लेखन, निर्देशन और अभिनय तीनों ही किया. यह एक अलौकिक थ्रिलर फिल्म थी. वे अपनी खुद की कहानी लिखने (क्षणम, गुडचारी, मेजर) और अपने लिए किरदार गढ़ने के लिए जाने जाते हैं.

अदिवी शेष ने पुराने ढर्रे के हीरो वाले रास्ते को दरकिनार करते हुए सस्पेंस थ्रिलर जैसी फिल्मों पर ध्यान दिया और एक लेखक-अभिनेता के रूप में अपना खुद का ब्रांड बनाकर तेलुगु सिनेमा में एक अनोखा और शानदार करियर बनाया.

शेष को कम बजट में बनी फिल्म क्षणम (2016) से मुख्यधारा में पहचान मिली और बाद में उन्होंने 26/11 के शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित मेजर (2022) जैसी बड़ी सफल फिल्में बनाईं. डकैत के साथ, शेष ने गुडचारी और मेजर जैसी अपनी दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्मों से हटकर अपनी पहली पूर्ण विकसित रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म बनाई है.

दरअसल, सिनेमा जगत में 15 साल बिताने के बाद, अभिनेता ने पहली बार 'चिच्चुबुड्डी' गाने में डांस किया है, जिसके बारे में उनका कहना है, 'यह कुछ नया करने की कोशिश थी. मैंने थ्रिलर फिल्में तब कीं जब तेलुगु सिनेमा में हर कोई प्रेम कहानियां बना रहा था और अब इन एपिक फिल्मों के बीच मुझे एक्शन-रोमांस करने का विचार अच्छा लगा. दरअसल, 'डकैत' को एक्शन फिल्म की लय में बुनी गई प्रेम कहानी कहा जा सकता है.

शेष ने अपने करियर में एक और बदलाव का संकेत दिया है. हालांकि वे अपनी हिट फिल्मों (जैसे क्षनम, गुडचारी और मेजर) के लिए पटकथा लेखन, सह-लेखन या स्वयं पटकथा लेखन में गहन भागीदारी के लिए जाने जाते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इससे उनकी प्रोडक्शन गति धीमी हो जाती है. इसलिए वे डकैत और अपनी आगामी फिल्म जी2 के बाद पटकथा लेखन में अपनी गहन भागीदारी से हटकर अभिनय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.

“हां, अब मैं अभिनय पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं. मैंने अपनी अगली फिल्म 'जी2' लिख ली है, जिसकी आधी शूटिंग हो चुकी है. 'जी2' के बाद मैं लेखन से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कई अभिनय प्रोजेक्ट हैं और मैं उन सभी के साथ न्याय करना चाहता हूं,” शेष कहते हैं, जिन्होंने खलनायक की भूमिकाओं (पंजा, बाहुबली: द बिगिनिंग) से लेकर मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता हासिल की है और समीक्षकों की प्रशंसा के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी पाई है. तो क्या उन्हें मौका मिलने पर वे फिर से खलनायक की भूमिका निभाने के लिए 'हिम्मत' दिखाएंगे? “मैं किसी भी भूमिका या किरदार को निभाने के लिए हमेशा तैयार हूं; बस एक ही शर्त होगी कि वह भूमिका फिल्म को आगे बढ़ाने में अहम हो (हंसते हुए). अगर खलनायक फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है, तो मैं सबसे पहले हाथ उठाकर कहूंगा, चलो यह करते हैं,” वे कहते हैं.

हिंदी भाषी क्षेत्र में 'डकैत' की अच्छी शुरुआत और पिछली सफल फिल्म 'मेजर' के बराबर प्रदर्शन को देखते हुए, यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह पूरी तरह से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं. इस पर शेष कहते हैं, "'मेजर' के बाद मुझे हर बड़ी युद्ध फिल्म का ऑफर मिला, लेकिन मैंने वो फिल्में नहीं कीं क्योंकि मैंने संदीप (मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 2008 के मुंबई हमलों में शहीद हुए सेना अधिकारी) के माता-पिता से वादा किया था कि उनके जीवन पर बनी यह फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है. मैं नहीं चाहता था कि ऐसा लगे कि मैं संदीप सर के जीवन का इस्तेमाल अन्य सैनिक परियोजनाओं के लिए कर रहा हूं. साथ ही, मुझे तीन बायोपिक फिल्मों का ऑफर मिला, लेकिन उनमें से किसी में भी मेरी दिलचस्पी नहीं थी. अब तक, अच्छे प्रोडक्शन हाउस, अच्छी स्क्रिप्ट और निर्देशकों से लगभग सात-आठ अच्छे बॉलीवुड ऑफर आए हैं, लेकिन कोई भी मेरे लिए सही नहीं रहा. अगर कोई रोमांचक ऑफर आता है, तो मैं उसे जरूर स्वीकार करूंगा.

इससे हम बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बीच की धुंधली होती सीमाओं के मुद्दे पर आते हैं. अक्सर यह बहस होती है कि दोनों के बीच का अंतर तेजी से मिट रहा है, जिससे एक एकीकृत "पैन-इंडियन" सिनेमा का उदय हो रहा है, जिसे अक्सर भारतीय फिल्म जगत कहा जाता है. महामारी के बाद इस बदलाव में तेजी आने की बात कही जा रही है, जिसकी विशेषता है सहयोग में वृद्धि, विभिन्न भाषाओं में दर्शकों की स्वीकृति और उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय फिल्मों की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता. हालांकि, शेष का मानना ​​है कि सांस्कृतिक अंतर अभी भी मौजूद हैं.

“व्यावसायिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अंतर हमेशा रहेंगे. एक मशहूर हिंदी गायक हैं जिन्होंने 'डकैत' के हिंदी एडिशन के लिए गाया था. मुझसे हाथ मिलाने और गले लगाने के बाद उन्होंने कहा, 'सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस गाने के साथ दक्षिण फिल्म उद्योग में कदम रखा.' आखिरकार, उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया... लेकिन ये सांस्कृतिक बारीकियां छोटी-छोटी रुकावटें बन सकती हैं जिन्हें हम महसूस नहीं करते,” शेष कहते हैं. “तेलुगु दर्शक हमेशा से हिंदी सिनेमा देखते आए हैं. मैंने 'प्रेमलयम' (सूरज बड़जात्या की सलमान खान-माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम आपके हैं कौन' को तेलुगु में 'प्रेमलयम' के नाम से डब किया गया था) कई बार देखी है, यह 'हम आपके हैं कौन' के अलावा कुछ नहीं है. हिंदी से तेलुगु में जो प्रतिक्रिया होती रही है, वह हमेशा से होती रही है। अब यह दोनों तरफ हो रही है.

दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में आमिर खान की फिल्में देखते हुए बड़े हुए शेष ने अक्सर इस दिग्गज अभिनेता को अपना बचपन का आदर्श और प्रेरणास्रोत बताया है, और खान की कहानी कहने की कला के प्रति समर्पण की सराहना की है. खान द्वारा 'डकैत' के ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए इसे "शक्तिशाली" और "उत्साहवर्धक" प्रोजेक्ट बताने के बाद शेष ने अपार खुशी व्यक्त की. लगान और गुलाम जैसी फिल्मों में खान के काम के लंबे समय से प्रशंसक रहे शेष ने अपने आदर्श से मिली इस सराहना को अपने करियर का एक खास पल बताया.

“मैंने आमिर सर के करियर विकल्पों से बहुत कुछ सीखा है और इसने मेरे अपने करियर में रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाया है. मेरे करियर को आकार देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. तेलुगु सिनेमा में, बेशक, कई दिग्गज कलाकार हैं जिन्हें मैं हमेशा से पसंद करता आया हूं. नाग सर से लेकर महेश बाबू तक... मैं उनकी फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हूं, लेकिन जॉनी डेप के लिए भी मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रही है.