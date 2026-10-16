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INTERVIEW: आनंद एल. राय की फिल्मों में क्यों होता है फीमेल का स्ट्रॉन्ग रोल?, 'नई नवेली' में क्या है खास?, जानें क्या बोले डायरेक्टर

आनंद एल राय ( Special Arrangement/ETV Bharat )

मुंबई: आनंद एल. राय को तनु वेड्स मनु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से जाना जाता है. इसके अलावा इनकी फिल्म रांझणा भी दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी है. अब उनकी लेटेस्ट फिल्म नई नवेली आज 16 अक्टूबर को रिलीज हुई है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें यामी गौतम लीड रोल में हैं. आनंद एल राय इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं. तमिल फिल्ममेकर बालाजी मोहन ने इसका निर्देशन किया है. यह इनका बॉलीवुड डेब्यू है. फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है.

कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा द्वारा निर्मित और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के सहयोग से बनी फिल्म 'नई नवेली' दर्शकों के बीच चल पड़ी है. वहीं, ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्ति कुमार कदम के साथ एक विशेष बातचीत में, आनंद एल राय ने फिल्म की स्टोरी, सशक्त महिला किरदारों को लिखने के अपने नजरिए और भारतीय सिनेमा में रीजनल बाउंड्रीज को तोड़ने की जरूरत के बारे में खुलकर बात की.

सवाल: आप उत्तर भारत से हैं, लेकिन आप अक्सर साउथ स्टेट्स के सफर पर रहते हैं. धनुष और आर माधवन जैसे कलाकारों के साथ काम करते हैं. दक्षिण भारत से आपका लगाव इतना क्यों हैं? आनंद एल राय: सच कहूं तो, और कृपया किसी को बताना मत, मैं वहां उनके लिए नहीं जाता. मैं तो इडली और डोसे के लिए जाता हूँ! (हंसते हुए) मुझे साउथ इंडियन फूड सच में बहुत पसंद है. लोग शायद सोचते होंगे कि एआर रहमान सर के साथ मेरे सहयोग के पीछे कोई और वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है. सीरीयसली कहूं तो, मुझे हमेशा से यह बात खटकती रही है कि हम अपने फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर भारतीय सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड और टॉलीवुड में बांट रहे हैं. हम सब भारतीय हैं. हमारे अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन पूरे देश में काम करते हैं, लेकिन हम सब एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. हमारी सोच मिलती-जुलती हैं और हमारे कई सांस्कृतिक मूल्य भी एक जैसे हैं, तो फिर, हमें एक साथ आकर फिल्में क्यों नहीं बनानी चाहिए? दक्षिण से आने वाली कहानियां अक्सर आपको बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती हैं. यही एक बात है, जो मुझे अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने में रोमांचक लगती है. नई नवेली के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा कहानी पर काम कर रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि बालाजी मोहन का साथ होना बेहद जरूरी है. हमें एक ऐसे निर्देशक की जरूरत थी जो कहानी की बारीकियों को समझ सके और उन्हें पर्दे पर उतार सके. हमें विश्वास था कि वे इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं. हमें खुद पर कोई सीमा नहीं लगानी चाहिए. चाहे हम कश्मीर के कलाकार के साथ काम करें या दक्षिण भारत के किसी कलाकार के साथ, इसमें क्या समस्या है? यह मेरा देश है, और मुझे इसमें कहीं भी यात्रा करने और विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करने की आजादी है. सवाल: आपकी फिल्मों में अक्सर महिला के स्ट्रॉन्ग किरदार देखने को मिलते हैं. दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने वाली महिला किरदारों को तैयार करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आनंद एल राय: हिमांशु और अपनी ओर से बोलते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपने जीवन में कई सशक्त महिलाओं का सामना किया है. मेरी मां, मेरी पत्नी, हिमांशु की मां और हमारे आसपास की अन्य महिलाओं ने हमारा साथ दिया है, हमें आत्मविश्वास से खड़े रहने की शक्ति दी है और जीवन के प्रति अलग-अलग नजरिए प्रदान किए हैं. उनके व्यक्तित्व और अनुभवों ने हमारे काम को प्रभावित किया है. हमने उनकी शक्ति देखी है, उनके संघर्षों को समझा है और जीवन के प्रति उनके नजरिए से सीखा है. ये अनुभव स्वाभाविक रूप से हमारी कहानियों में झलकते हैं. नई नवेली पर काम करते समय मैंने यामी गौतम से कहा, 'आप इतनी समझदार और इतनी सशक्त योद्धा हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है'. हमारे लिए ये कैरेक्टर केवल हमारी कल्पना की उपज नहीं हैं. हम अपने जीवन में मौजूद महिलाओं, उनके स्वभाव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से प्रेरणा लेते हैं. हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसी सशक्त महिलाएं हैं, और हम उनके प्रति आभारी हैं. सवाल: जो महिलाएं खुलकर अपनी बात कहती हैं या पुरुष वर्चस्व वाली सोच को चुनौती देती हैं, उन्हें कभी-कभी 'डायन' या चुड़ैल का ताना मारा जाता है. क्या 'नई नवेली' इसी सामाजिक धारणा पर कटाक्ष करती है?