INTERVIEW: आनंद एल. राय की फिल्मों में क्यों होता है फीमेल का स्ट्रॉन्ग रोल?, 'नई नवेली' में क्या है खास?, जानें क्या बोले डायरेक्टर
आनंद एल राय ने तनु वेड्स मनु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से इंडस्ट्री में पहचान बनाई. वह शाहरुख के साथ फिल्म जीरो भी कर चुके हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई: आनंद एल. राय को तनु वेड्स मनु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से जाना जाता है. इसके अलावा इनकी फिल्म रांझणा भी दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी है. अब उनकी लेटेस्ट फिल्म नई नवेली आज 16 अक्टूबर को रिलीज हुई है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें यामी गौतम लीड रोल में हैं. आनंद एल राय इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं. तमिल फिल्ममेकर बालाजी मोहन ने इसका निर्देशन किया है. यह इनका बॉलीवुड डेब्यू है. फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है.
कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा द्वारा निर्मित और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के सहयोग से बनी फिल्म 'नई नवेली' दर्शकों के बीच चल पड़ी है. वहीं, ईटीवी भारत के संवाददाता कीर्ति कुमार कदम के साथ एक विशेष बातचीत में, आनंद एल राय ने फिल्म की स्टोरी, सशक्त महिला किरदारों को लिखने के अपने नजरिए और भारतीय सिनेमा में रीजनल बाउंड्रीज को तोड़ने की जरूरत के बारे में खुलकर बात की.
सवाल: आप उत्तर भारत से हैं, लेकिन आप अक्सर साउथ स्टेट्स के सफर पर रहते हैं. धनुष और आर माधवन जैसे कलाकारों के साथ काम करते हैं. दक्षिण भारत से आपका लगाव इतना क्यों हैं?
आनंद एल राय: सच कहूं तो, और कृपया किसी को बताना मत, मैं वहां उनके लिए नहीं जाता. मैं तो इडली और डोसे के लिए जाता हूँ! (हंसते हुए) मुझे साउथ इंडियन फूड सच में बहुत पसंद है. लोग शायद सोचते होंगे कि एआर रहमान सर के साथ मेरे सहयोग के पीछे कोई और वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है.
सीरीयसली कहूं तो, मुझे हमेशा से यह बात खटकती रही है कि हम अपने फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर भारतीय सिनेमा, दक्षिण भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड और टॉलीवुड में बांट रहे हैं. हम सब भारतीय हैं. हमारे अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन पूरे देश में काम करते हैं, लेकिन हम सब एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. हमारी सोच मिलती-जुलती हैं और हमारे कई सांस्कृतिक मूल्य भी एक जैसे हैं, तो फिर, हमें एक साथ आकर फिल्में क्यों नहीं बनानी चाहिए?
दक्षिण से आने वाली कहानियां अक्सर आपको बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती हैं. यही एक बात है, जो मुझे अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने में रोमांचक लगती है. नई नवेली के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा कहानी पर काम कर रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि बालाजी मोहन का साथ होना बेहद जरूरी है. हमें एक ऐसे निर्देशक की जरूरत थी जो कहानी की बारीकियों को समझ सके और उन्हें पर्दे पर उतार सके. हमें विश्वास था कि वे इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं.
हमें खुद पर कोई सीमा नहीं लगानी चाहिए. चाहे हम कश्मीर के कलाकार के साथ काम करें या दक्षिण भारत के किसी कलाकार के साथ, इसमें क्या समस्या है? यह मेरा देश है, और मुझे इसमें कहीं भी यात्रा करने और विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करने की आजादी है.
सवाल: आपकी फिल्मों में अक्सर महिला के स्ट्रॉन्ग किरदार देखने को मिलते हैं. दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ने वाली महिला किरदारों को तैयार करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
आनंद एल राय: हिमांशु और अपनी ओर से बोलते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपने जीवन में कई सशक्त महिलाओं का सामना किया है. मेरी मां, मेरी पत्नी, हिमांशु की मां और हमारे आसपास की अन्य महिलाओं ने हमारा साथ दिया है, हमें आत्मविश्वास से खड़े रहने की शक्ति दी है और जीवन के प्रति अलग-अलग नजरिए प्रदान किए हैं. उनके व्यक्तित्व और अनुभवों ने हमारे काम को प्रभावित किया है. हमने उनकी शक्ति देखी है, उनके संघर्षों को समझा है और जीवन के प्रति उनके नजरिए से सीखा है. ये अनुभव स्वाभाविक रूप से हमारी कहानियों में झलकते हैं.
नई नवेली पर काम करते समय मैंने यामी गौतम से कहा, 'आप इतनी समझदार और इतनी सशक्त योद्धा हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है'. हमारे लिए ये कैरेक्टर केवल हमारी कल्पना की उपज नहीं हैं. हम अपने जीवन में मौजूद महिलाओं, उनके स्वभाव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से प्रेरणा लेते हैं. हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसी सशक्त महिलाएं हैं, और हम उनके प्रति आभारी हैं.
सवाल: जो महिलाएं खुलकर अपनी बात कहती हैं या पुरुष वर्चस्व वाली सोच को चुनौती देती हैं, उन्हें कभी-कभी 'डायन' या चुड़ैल का ताना मारा जाता है. क्या 'नई नवेली' इसी सामाजिक धारणा पर कटाक्ष करती है?
आनंद एल राय: जब हम कुछ पढ़ते हैं या स्क्रीन पर कोई कहानी देखते हैं, तो अक्सर हम उसके असली महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उसके नीचे लेखक का इरादा छिपा होता है, जो कहीं अधिक गहरा और जरूरी हो सकता है. मैंने हिमांशु के साथ बहुत काम किया है और हम अपने लेखकों और उनके विचारों को बहुत महत्व देते हैं, जिन लेखकों के साथ हम सहयोग करते हैं. वे केवल लोगों को हंसाने या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए हास्य का उपयोग नहीं करते हैं. उनकी हास्य रचना के पीछे आमतौर पर एक व्यापक विचार होता है, जो उसे एक विशेष गहराई प्रदान करता है.
इसीलिए नई नवेली में 'डायन' शब्द का इस्तेमाल केवल एक शब्द के रूप में नहीं किया गया है. इसमें पहली नजर में दिखने से कहीं अधिक मतलब छिपा है. फिल्म देखने के बाद दर्शक कहानी के कई पहलुओं के पीछे छिपे अर्थ को समझ पाएंगे. भले ही यह एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह कुछ अच्छा संदेश दे. मनोरंजन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक कहानी दर्शकों को अपने विचारों पर सोचने के लिए भी प्रेरित कर सकती है. यही बात हमें लेखन में रुचि जगाती है.
सवाल: आप रीजनल फूड से लोगों को परिचित कराने के लिए जाने जाते हैं. क्या लोगों को भोजन कराना आपके प्रेम को व्यक्त करने का तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरा व्यक्तिगत संबंध है?
आनंद एल राय: मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भोजन लोगों को एक खूबसूरत तरीके से जोड़ता है. मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है और जब भी मौका मिलता है, मैं उन्हें उन जगहों के प्रामाणिक व्यंजनों और अनूठे स्वादों से परिचित कराता हूं, जहां मैं जाता हूं. स्थानीय खान-पान की संस्कृति में कुछ खास बात होती है. हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं, स्वाद और खाना बनाने के तरीके होते हैं. मेरा मानना है कि लोगों को इन व्यंजनों का उनके सबसे प्रामाणिक रूप में अनुभव करना चाहिए.
मुझे अपने उन अनुभवों को साझा करना भी अच्छा लगता है, जो सालों से मेरे मन में बसे हुए हैं, जिन जगहों पर मैं गया हूं, जो खाना मैंने चखा है और जो यादें मैंने बनाई हैं, वे सब मेरे मन में बसी हुई हैं. जब मैं किसी को किसी मशहूर खाने की जगह पर ले जाता हूं या उन्हें किसी खास व्यंजन से परिचित कराता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनके साथ अपनी यात्रा का एक हिस्सा साझा कर रहा हूं.
और नहीं, यह रिश्वतखोरी का कोई रूप नहीं है! (हंसते हुए) जब मैं लोगों के लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूं, तो बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता. मैं यह सिर्फ इसलिए करता हूं, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है. किसी को दिल से खाना खिलाने, उन्हें एक नए स्वाद से परिचित कराने और उनके चेहरे पर खुशी देखने में अपार संतोष मिलता है. मैं चाहता हूं कि लोग न केवल व्यंजन का अनुभव करें, बल्कि उससे जुड़ी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं को भी महसूस करें.
सवाल: आप अपनी फिल्मों में कहानियों, अभिनय और सांस्कृतिक बारीकियों पर बहुत सोच-विचार करते हैं. 'नई नवेली' की रिलीज नजदीक आने पर आप दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं?
आनंद एल राय: (हंसते हुए) सबसे जरूरी बात यह है कि फिल्म दर्शकों से जुड़ पाए. आखिरकार, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का भविष्य दर्शकों पर ही निर्भर करता है. हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग कहानी, कलाकारों के अभिनय और हमारे द्वारा पेश किए गए मनोरंजन की सराहना करें. हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, और अब हम आशा करते हैं कि दर्शक हमारी रचना का आनंद लेंगे.
आनंद एल राय के बारे में
आनंद एल राय बीते 19 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं. उन्होंने साल 2007 में फिल्म स्ट्रेंजर्स से निर्देशन शुरू किया था. साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु से उन्हें पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने तनु वेड्स मनु का सीक्वल बनाया. उनकी बाकी की फिल्मों में जीरो, रक्षाबंधन और तेरे इश्क में शामिल हैं. उन्होंने कम फिल्में डायरेक्ट की हैं और उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों की लिस्ट ज्यादा लंबी है. इसमें तू या मैं, फिर आई हसीन दिलरुबा, एन एक्शन हीरो और गुड लक जैसी समेत कई फिल्में शामिल हैं.