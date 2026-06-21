ETV Bharat / entertainment

International Yoga Day 2026: योग दिवस पर छाए अक्षय कुमार, केंद्रीय मंत्री और 3000 प्रतिभागियों संग मिलकर किया योगाभ्यास

अक्षय कुमार ( ANI )

नई दिल्ली: एक्टिंग के अलावा, अगर किसी चीज के लिए लोग अक्सर अक्षय कुमार की तारीफ करते हैं, तो वो है- फिटनेस और योग. उन्होंने कई बार कहा है कि वे अपने दिन की शुरुआत जल्दी करने और सेहत को प्राथमिकता देने में विश्वास रखते हैं. योग भी उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा रहा है. योग दिवस के मौके पर भी, यह स्टार केंद्रीय युवा मामले और खेल व श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया और 3,000 प्रतिभागियों के साथ एक योग सत्र में शामिल हुए. यह सत्र रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था. अक्षय कुमार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया. उन्होंने 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत आयोजित सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया. इस इवेंट में 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. एक्टर को फिट इंडिया लोगो और सफेद ट्रैकसूट पहने देखा गया. यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय की अगुवाई में देश भर में मनाए जा रहे 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, देश भर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, नेशनल सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स और खेलो इंडिया संस्थानों में भी योग सत्र आयोजित किए गए.