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International Yoga Day 2026: योग दिवस पर छाए अक्षय कुमार, केंद्रीय मंत्री और 3000 प्रतिभागियों संग मिलकर किया योगाभ्यास

आज दुनियाभर में योग दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर अक्षय कुमार का वीडियो सामने आया है, जिसमें योग करते दिख रहे हैं.

Akshay Kumar
अक्षय कुमार (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 12:03 PM IST

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नई दिल्ली: एक्टिंग के अलावा, अगर किसी चीज के लिए लोग अक्सर अक्षय कुमार की तारीफ करते हैं, तो वो है- फिटनेस और योग. उन्होंने कई बार कहा है कि वे अपने दिन की शुरुआत जल्दी करने और सेहत को प्राथमिकता देने में विश्वास रखते हैं. योग भी उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा रहा है. योग दिवस के मौके पर भी, यह स्टार केंद्रीय युवा मामले और खेल व श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया और 3,000 प्रतिभागियों के साथ एक योग सत्र में शामिल हुए. यह सत्र रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था.

अक्षय कुमार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ मिलकर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया. उन्होंने 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत आयोजित सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया. इस इवेंट में 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. एक्टर को फिट इंडिया लोगो और सफेद ट्रैकसूट पहने देखा गया.

यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय की अगुवाई में देश भर में मनाए जा रहे 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' समारोह के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, देश भर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, नेशनल सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स और खेलो इंडिया संस्थानों में भी योग सत्र आयोजित किए गए.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया. उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर हज़ारों लोगों के साथ योग आसन किए और कहा कि योग में पूरी दुनिया को एकजुट करने की शक्ति है.

हाल ही में अक्षय कुमार को मुंबई से दिल्ली जाते हुए एयरपोर्ट पर देखा गया. हालांकि, लोगों का ध्यान उनके सफर के प्लान पर नहीं, बल्कि उनके मज़ेदार अंदाज और पैपराजी के साथ हुई बातचीत पर गया, जिसने फैंस को खूब हंसाया.

जब अक्षय ग्रे ट्राउजर और एकाली शर्ट पहने एयरपोर्ट पहुंचे, तो पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया. इस दौरान एक पैपराजी ने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं? अपनी मंज़िल बताने के बजाय, एक्टर ने अपने खास मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'क्यों, तू मेरा मामा लगता है क्या?'. इस बात पर पैपराजी जोर से हंस पड़े. बाद में उन्होंने बताया कि वह इंटरनेशनल योग डे मनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं.

अक्षय अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के लिए तैयार हैं. अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'वेलकम' फ़्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इस कॉमेडी-एक्शन-ड्रामा फ़िल्म में अक्षय के साथ कई बड़े कलाकार हैं, जिनमें सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी और आफताब शिवदासानी जैसे कई नाम शामिल हैं. यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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