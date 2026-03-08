ETV Bharat / entertainment

इंटरनेशनल विमेंस डे: मिलिए भारत की पहली स्टंटवुमन 'शोले गर्ल' रेशमा पठान से, 400 से ज्यादा फिल्मों में किए जानलेवा स्टंट

इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्टंट आर्टिस्ट रेशमा पठान की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 'शोले गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है. 1975 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म शोले में जब बसंती का तांगा गब्बर सिंह के गुंडों से भागते हुए खतरनाक सीन से गुजरता है, तब पर्दे पर भले ही हेमा मालिनी नजर आती हैं, लेकिन उस जानलेवा स्टंट को असल में रेशमा पठान ने किया था.

रेशमा पठान ने अपने पांच दशक लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में स्टंट किए. उन्होंने घोड़ों की सवारी, असली बाघों के साथ शूटिंग, आग में चलना, ऊंचाई से कूदना और तेज रफ्तार चेज जैसे खतरनाक सीन किए. खास बात यह है कि उन्होंने ये सब उस दौर में किया जब फिल्मों में सुरक्षा के लिए न हार्नेस होते थे और न ही सीजीआई तकनीक.

हेमा मालिनी के अलावा, पठान ने 1970 और 80 के दशक में लगभग हर टॉप हीरोइन- आशा पारेख, रेखा, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, मौसमी चटर्जी, मीनाक्षी शेषाद्रि और कई अन्य के लिए बॉडी डबल के रूप में काम किया है, लेकिन अपने पेशे में ज्यादातर अन्य लोगों की तरह, इंडस्ट्री में उनका योगदान पर्दे के पीछे ही रहा है.

रेशमा पठान की शानदार करियर के बारे में और जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे मुलाकात की. उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई खुलासे किए. वह कहती हैं, 'पहले के दशकों में जब मैं एक्टिव थी, तो हम विमेंस डे नहीं मनाते थे, लेकिन आज अच्छा लगता है कि हम मनाते है. जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, विमेंस डे पर मुझ पर बनी बायोपिक रिलीज हुई, इसलिए अब यह दिन बहुत जरूरी है. यह एक ही जिंदगी में दो इनाम मिलने जैसा है.'

पठान भारत की पहली स्टंटवुमन बनीं. उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और कई अलग-अलग भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वह कहती हैं, 'हमारे काम का किसी भाषा से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए यह मुमकिन हो पाया.'

14 साल की उम्र में शुरू किया फिल्मी सफर

रेशमा पठान का जन्म मुंबई के पायधोनी इलाके में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था. बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा. परिवार की हालत इतनी खराब थी कि सात साल की उम्र में वह अपनी मां के साथ चावल और कपड़ों की स्मगलिंग तक करने लगी थीं.

उन्होंने बताया, 'हमारे परिवार की हालत ऐसी थी कि हम सड़क पर आ गए थे. उन दिनों अच्छी क्वालिटी का चावल ब्लैक में मिलता था. मैं और मेरी मां ट्रॉम्बे या तलोजा से चावल लाते थे और अमीर लोगों को बेचते थे. हम दम्मम से इम्पोर्टेड कपड़े भी लाते थे और क्रॉफर्ड मार्केट में दुकानदारों को ब्लैक में बेचते थे और लोगों को बेचते थे.'

रेशमा बचपन से ही टॉमबॉय स्वभाव की थीं. उन्हें घुड़सवारी और जोखिम भरे करतब करना पसंद था. एक दिन जब वह अपनी कॉलोनी में स्टंट कर रही थीं, तब मशहूर फाइट डायरेक्टर एस. अजीम की नजर उन पर पड़ी. डायरेक्टर ने उनका स्टंट देखने के बाद उन्हें 2 रुपये दिए. उन्होंने रेशमा को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सुझाव दिया.

हालांकि उनके पिता इस फैसले से बेहद नाराज हुए और घर लौटने पर उन्होंने रेशमा और उनकी मां की पिटाई भी की. लेकिन रेशमा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार पिता को समझाने में सफल रहीं.

रेशमा याद करती हैं, 'मैंने अपनी मां से कहा पिता जी को नहीं बताते और देखते हैं कि अजीम अंकल हमें किस लिए बुला रहे हैं. मेरी मां भी मेरे पिता से बहुत डरती थीं - वह मारपीट करते थे, लेकिन वह मान गईं.'