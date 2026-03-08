इंटरनेशनल विमेंस डे: मिलिए भारत की पहली स्टंटवुमन 'शोले गर्ल' रेशमा पठान से, 400 से ज्यादा फिल्मों में किए जानलेवा स्टंट
इंटरनेशनल विमेंस डे के खास मौके पर भारत की पहली स्टंटवुमन 'शोले गर्ल' रेशमा पठान से मिलिए. इन्होंने कई फिल्मों में खतरनाक स्टंट किए हैं.
By Seema Sinha
Published : March 8, 2026 at 9:00 AM IST
इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्टंट आर्टिस्ट रेशमा पठान की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 'शोले गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है. 1975 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म शोले में जब बसंती का तांगा गब्बर सिंह के गुंडों से भागते हुए खतरनाक सीन से गुजरता है, तब पर्दे पर भले ही हेमा मालिनी नजर आती हैं, लेकिन उस जानलेवा स्टंट को असल में रेशमा पठान ने किया था.
रेशमा पठान ने अपने पांच दशक लंबे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में स्टंट किए. उन्होंने घोड़ों की सवारी, असली बाघों के साथ शूटिंग, आग में चलना, ऊंचाई से कूदना और तेज रफ्तार चेज जैसे खतरनाक सीन किए. खास बात यह है कि उन्होंने ये सब उस दौर में किया जब फिल्मों में सुरक्षा के लिए न हार्नेस होते थे और न ही सीजीआई तकनीक.
हेमा मालिनी के अलावा, पठान ने 1970 और 80 के दशक में लगभग हर टॉप हीरोइन- आशा पारेख, रेखा, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, मौसमी चटर्जी, मीनाक्षी शेषाद्रि और कई अन्य के लिए बॉडी डबल के रूप में काम किया है, लेकिन अपने पेशे में ज्यादातर अन्य लोगों की तरह, इंडस्ट्री में उनका योगदान पर्दे के पीछे ही रहा है.
रेशमा पठान की शानदार करियर के बारे में और जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे मुलाकात की. उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई खुलासे किए. वह कहती हैं, 'पहले के दशकों में जब मैं एक्टिव थी, तो हम विमेंस डे नहीं मनाते थे, लेकिन आज अच्छा लगता है कि हम मनाते है. जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, विमेंस डे पर मुझ पर बनी बायोपिक रिलीज हुई, इसलिए अब यह दिन बहुत जरूरी है. यह एक ही जिंदगी में दो इनाम मिलने जैसा है.'
पठान भारत की पहली स्टंटवुमन बनीं. उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और कई अलग-अलग भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वह कहती हैं, 'हमारे काम का किसी भाषा से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए यह मुमकिन हो पाया.'
14 साल की उम्र में शुरू किया फिल्मी सफर
रेशमा पठान का जन्म मुंबई के पायधोनी इलाके में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था. बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा. परिवार की हालत इतनी खराब थी कि सात साल की उम्र में वह अपनी मां के साथ चावल और कपड़ों की स्मगलिंग तक करने लगी थीं.
उन्होंने बताया, 'हमारे परिवार की हालत ऐसी थी कि हम सड़क पर आ गए थे. उन दिनों अच्छी क्वालिटी का चावल ब्लैक में मिलता था. मैं और मेरी मां ट्रॉम्बे या तलोजा से चावल लाते थे और अमीर लोगों को बेचते थे. हम दम्मम से इम्पोर्टेड कपड़े भी लाते थे और क्रॉफर्ड मार्केट में दुकानदारों को ब्लैक में बेचते थे और लोगों को बेचते थे.'
रेशमा बचपन से ही टॉमबॉय स्वभाव की थीं. उन्हें घुड़सवारी और जोखिम भरे करतब करना पसंद था. एक दिन जब वह अपनी कॉलोनी में स्टंट कर रही थीं, तब मशहूर फाइट डायरेक्टर एस. अजीम की नजर उन पर पड़ी. डायरेक्टर ने उनका स्टंट देखने के बाद उन्हें 2 रुपये दिए. उन्होंने रेशमा को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सुझाव दिया.
हालांकि उनके पिता इस फैसले से बेहद नाराज हुए और घर लौटने पर उन्होंने रेशमा और उनकी मां की पिटाई भी की. लेकिन रेशमा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार पिता को समझाने में सफल रहीं.
रेशमा याद करती हैं, 'मैंने अपनी मां से कहा पिता जी को नहीं बताते और देखते हैं कि अजीम अंकल हमें किस लिए बुला रहे हैं. मेरी मां भी मेरे पिता से बहुत डरती थीं - वह मारपीट करते थे, लेकिन वह मान गईं.'
इसके बाद 1968 में सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म एक खिलाड़ी बावन पत्ते में अभिनेत्री लक्ष्मी छाया के लिए स्टंट डबल के रूप में काम किया. इस काम के लिए उन्हें 175 रुपये और 35 रुपये यात्रा भत्ता मिला था, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी.
शोले के स्टंट में लगी थीं 17 टांके
1975 में आई फिल्म शोले ने रेशमा पठान को पहचान दिलाई. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. फिल्म में बसंती के तांगे वाले सीन की शूटिंग के दौरान तांगा एक पत्थर से टकरा गया और रेशमा हवा में उछलकर जमीन पर गिर गईं. इस हादसे में उनके पैर में 17 टांके आए.
हालांकि गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया. उन्हें डर था कि अगर वह शूटिंग छोड़ देंगी तो उनकी जगह किसी और को मौका मिल जाएगा. अगले ही दिन वह फिर से सेट पर पहुंच गईं और घायल हालत में ही स्टंट सीन पूरा किया.
बिना सुरक्षा के करती थीं खतरनाक स्टंट
रेशमा बताती हैं कि उस दौर में स्टंट करते समय सुरक्षा के नाम पर सिर्फ पतला गद्दा होता था. कई बार उन्हें आग के बीच से गुजरना पड़ता था या घोड़ों के झुंड के बीच दौड़ना पड़ता था. फिल्म कसमे वादे की शूटिंग के दौरान स्टंट करते समय उनका पैर भी टूट गया था और उन्हें छह महीने तक काम नहीं मिला. उस समय निर्माताओं ने इलाज का खर्च तो दिया, लेकिन काम बंद रहने के दौरान कोई भुगतान नहीं किया.
धर्मेंद्र ने दिया था इनाम
'शोले' की शूटिंग के दौरान एक सीन में 300–400 घोड़े दौड़ रहे थे. उस दौरान एक छोटी लड़की गिर गई. रेशमा ने तुरंत उसे ढक लिया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस बहादुरी के लिए धर्मेंद्र ने उन्हें 100 रुपये का इनाम दिया, जिसे रेशमा ने कई सालों तक संभालकर रखा.
आज भी यादगार है उनका सफर
रेशमा पठान कहती हैं कि हर स्टंट से पहले उन्हें डर लगता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उन्हें हिम्मत देती थी. वह कहती हैं, 'मैं हर स्टंट से पहले भगवान से प्रार्थना करती थी. मुझे अपने माता-पिता और भाई-बहनों का ख्याल आता था. उनके लिए ही मैं यह सब करती थी.'
वह अपनी बात खत्म करते हुए कहती हैं, 'मैं अपना काम करके खुश थी क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे. उन दिनों 175 रुपये और 35 रुपये कन्वेयंस मिलते थे, इसलिए 210 रुपये हर दिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी. मेरा बेटा डॉक्टर है. मेरे भतीजे और भतीजियां अच्छी नौकरी कर रहे हैं. यह उनकी किस्मत और नियति है, मैं तो बस एक जरिया थी, आखिर में भगवान ही देता है.'
रेशमा की जिंदगी पर आधारित बायोपिक 'द शोले गर्ल' भी बन चुकी है, जिसने उनके साहसिक जीवन को दुनिया के सामने लाया. इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया था.