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इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल: कश्मीर में फिर लौट रही सिनेमा की रौनक, श्रीनगर में होगा 'मैं वापस आऊंगा' का प्रीमियर

श्रीनगर में 'मैं वापस आऊंगा' की टीम ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कश्मीर एक बार फिर सिनेमा लौट रहा है. वेदांग रैना-शरवरी वाघ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा'का प्रीमियर होने जा रहा है. फिल्म का प्रीमियर जम्मू-कश्मीर के फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान श्रीनगर स्थित INOX में होगा. फिल्म फेस्टिवल के दौरान फिल्मकार इम्तियाज अली, अभिनेता-निर्माता संजय सूरी, प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान, अभिनेता वेदांग रैना और अभिनेत्री शरवरी वाघ ने कश्मीर की कहानियों और यहां फिल्म इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं पर बात की. अभिनेता-निर्माता संजय सूरी ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद कश्मीर में फिल्मों को लेकर ऐसा माहौल देखना बेहद खास है. उन्होंने कहा कि करीब 25-30 साल बाद घाटी में फिर से फिल्म निर्माण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है. सूरी ने कहा, '25-30 साल बाद ऐसा माहौल फिर से देखना बहुत खास है.' उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता एक बार फिर कश्मीर को ऐसी जगह के तौर पर देख रहे हैं, जहां कहानियां बुनी जा सकती हैं और फिल्में बनाई जा सकती हैं. सूरी ने कहा कि सिनेमा ऐसी जगहों और अनुभवों की झलक दिखा सकता है, जिनसे दर्शक शायद कभी रूबरू न हो पाते. उन्होंने कहा, 'सिनेमा दूसरी दुनिया की एक खिड़की है. कश्मीर में बहुत सी कहानियां हैं.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर फिल्म निर्माता उन कहानियों को असलियत के साथ दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें यहां समय बिताना होगा और यहां के लोगों से जुड़ना होगा. सूरी ने कहा, 'यह एक शुरुआत है. अगर वर्कशॉप आयोजित की जाएं और यहां एक फिल्म स्कूल खुले, तो यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा.' प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान ने कश्मीर के साथ अपने संगीत संबंधों को याद किया. उन्होंने फिल्म 'मिशन कश्मीर' के लोकप्रिय गाने 'बुमरो बुमरो' का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस गीत को गाने का मौका मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात थी. चौहान ने कहा, 'इस गाने की कहानी ही कुछ ऐसी है कि यह अपनी अलग जगह बना लेती है और सब कुछ वहीं से आता है. मैं खुद को ख़ुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे 'बुमरो बुमरो' गाने का मौका मिला.'