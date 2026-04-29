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इंटरनेशनल डांस डे 2026: 'नाटू-नाटू' से 'जनाब-ए-आली' तक, नाचने पर मजबूर कर देंगे ये डांस ड्यूट सॉन्ग

बाजीराव मस्तानी का गीत 'पिंगा' परंपरा और लय का एक अनूठा संगम है. रेमो डिसूजा द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लावणी से प्रेरित डांस करती नजर आती हैं. लगभग 50 डांसर्स के साथ 12 दिनों में फिल्माए गए इस सीन में हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखा गया है. तेज कदमों से लेकर तालमेल बिठाकर किए गए घुमावों तक, दोनों अभिनेत्रियां एक-दूसरे के हर कदम से कदम मिलाकर डांस करती हैं. फिर भी, उनकी व्यक्तिगत कैटेगरी क्लियर बनी रहती हैं, जिससे यह ड्यूट जोड़ी संतुलित दिखती है.

इस लिस्ट में हाल ही में शामिल हुआ एक गाना है 'भूल भुलैया 3' का 'अमी जे तोमार 3.0'. माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की दमदार पेशकश किसी प्रतियोगिता से कहीं अधिक दो कलात्मक शक्तियों के मिलन का आभास कराती है. माधुरी अपनी सुंदरता बिखेरती हैं, जबकि विद्या इसमें गहराई और तेज जोड़ती हैं. श्रेया घोषाल द्वारा गाए और अमाल मल्लिक द्वारा रिक्रिएट इस गाने को कोरियोग्राफ चिन्नी प्रकाश ने किया है. शास्त्रीय शैलियों का यह मिश्रण पेशकश को एक भव्यता प्रदान करता है, जिससे यह भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली बन जाती है.

माधुरी दीक्षित और विद्या बालन - अमी जे तोमार 3.0 (भूल भुलैया 3, 2024)

इंटरनेशनल डांस डे 2026 के अवसर पर, बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार डांस ड्यूट को फिर से याद करने का यह बिल्कुल सही समय है, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. ये ड्यूट परफॉर्मेंस केवल शानदार कदमों तक सीमित नहीं, बल्कि ये आपसी तालमेल, व्यक्तित्व और एक साथ चमकने की क्षमता के बारे में हैं, साथ ही साथ अपनी अलग पहचान बनाने की भी.

हैदराबाद: बॉलीवुड में डांस हमेशा कुछ स्टेप्स से कहीं अधिक रहा है. यह भावनाओं, कहानियों और अटेचमैंट की एक फील ह. सालों से हमने डोला रे डोला, पिंगा, नाटू नाटू और जय जय शिवशंकर जैसे शानदार डांस ड्यूट देखे हैं, जहां दो दमदार कलाकारों ने एक साथ आकर पर्दे पर अद्भुत जादू बिखेरा. ये पेशकश न केवल अपनी डांस आर्ट के लिए, बल्कि अपनी एनर्जी और आपसी तालमेल के लिए भी हमारे दिलों में बसी रहती हैं.

बॉलीवुड में बहुत कम ड्यूट डांसिंग गीत देवदास के 'डोला रे डोला' की बराबरी कर सकते हैं. दिग्गज सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गीत में कथक और भरतनाट्यम मिले हुए हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित ने अपने डांस से कहानी कहने के अंदाज का अनूठा संगम पेश किया. दुर्गा पूजा की बैकग्राउंड पर फिल्माया गया यह गीत एक यादगार गीत बन गया और सरोज खान को इसके लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला.

माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर- डांस ऑफ एन्वी (दिल तो पागल है, 1997)

फिल्म 'दिल तो पागल है' में माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने मशहूर 'डांस ऑफ एनवी' से मंच पर जबरदस्त जोश भर दिया था. श्यामक डावर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया यह सीक्वेंस जलन और कंपटीशन का नाटकीय प्रदर्शन था. दोनों अभिनेत्रियों की शैलियों में अंतर, माधुरी की सहज अदा और करिश्मा की सटीक डांस कला ने परफॉर्मेंस को और भी प्रभावशाली बना दिया था. यह बॉलीवुड के सबसे यादगार डांस परफॉर्मेंस में से एक है.

जूनियर एनटीआर और रितिक रोशन - जनाब-ए-आली (युद्ध 2, 2025)

फिल्म 'वॉर 2' का गाना 'जनाब-ए-आली' आइकॉनिक डांस ड्यूट की लिस्ट में एक नया अध्याय जोड़ता है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक साथ नजर आते हैं. बॉस्को मार्टिस द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में हाई-एनर्जी मूव्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस का शानदार मेल है. प्रीतम के संगीत और सचेत टंडन व साज भट्ट की गायकी से सजे इस गाने ने पहले ही धूम मचा दी है. ऋतिक का सहज अंदाज जूनियर एनटीआर की धमाकेदार ऊर्जा से मिलता है, जिससे एक ऐसा मुकाबला बनता है जिससे दर्शक अपनी निगाहें नहीं हटा पाते.

जूनियर एनटीआर और राम चरण - नाटू नाटू (आरआरआर, 2022)

आरआरआर फिल्म का गाना 'नाटू नाटू' के बिना कोई भी लिस्ट अधूरी है. प्रेम रक्षित द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में जूनियर एनटीआर और राम चरण का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है. यूक्रेन में लगभग दो सप्ताह तक फिल्माए गए इस एनर्जेटिक डांस के लिए गहन रिहर्सल की आवश्यकता पड़. यह सीन विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुआ और 2023 में इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर भी मिला, जिससे यह सबसे यादगार नृत्य दृश्यों में से एक बन गया.

माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला - बड़ी मुश्किल (लज्जा, 2001)

फिल्म 'लज्जा' का गाना 'बड़ी मुश्किल' एक जीवंत और उत्साहपूर्ण गीत है जिसमें माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला नजर आती हैं. गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया यह गाना क्लासिक बॉलीवुड नृत्य की भावना को दर्शाता है. नारी सशक्तिकरण की कहानी पर आधारित यह प्रस्तुति ऊर्जावान और भावपूर्ण है, जो दोनों अभिनेत्रियों के बीच की केमिस्ट्री को बखूबी प्रदर्शित करती है.

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ - जय जय शिवशंकर (वॉर, 2019)

फिल्म 'वॉर' का गाना 'जय जय शिवशंकर' एक शानदार सीन पेश करता है. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत इस गाने को बॉस्को-सीजर ने कोरियोग्राफ किया है. होली के उत्सव के दौरान फिल्माए गए इस गाने में 500 से अधिक नर्तक शामिल हैं. दोनों अभिनेताओं ने नृत्य को परिपूर्ण करने के लिए हफ्तों तक अभ्यास किया. उनकी ऊर्जा, आकर्षक संगीत और भव्य दृश्यों का मेल इसे हाल के समय के सबसे मनोरंजक नृत्य ड्यूट गानों में से एक बनाता है.

इन पेशकश की खासियत सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कलाकार की अपनी अलग पहचान है. वे एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मिलकर पूरे पल को एक नया आयाम देते हैं. इंटरनेशनल डांस डे 2026 पर, ये प्रतिष्ठित ड्यूट डांस हमें याद दिलाते हैं कि डांस की शक्ति तभी सबसे अधिक होती है जब इसे साझा किया जाता है.