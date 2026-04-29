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इंटरनेशनल डांस डे 2026: ऋतिक रोशन से अल्लू अर्जुन तक, ये हैं भारत के टॉप ट्रेंडसेटर डांसिंग सुपरस्टार्स

इंटरनेशनल डांस डे स्पेशल! देखिए उन टॉप 5 सुपरस्टार्स को, जिनके हुक स्टेप्स ने हर बार सेट किए नए ट्रेंड्स!

International Dance Day 2026
इंटरनेशनल डांस डे 2026 (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 5:12 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में डांस हमेशा से फिल्मों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है. शुरुआत से ही हर दशक ने ऐसे कमाल के टैलेंटेड एक्टर्स देखे हैं, जिन्होंने अपनी डांसिंग स्किल से पूरे देश को थिरकाया है. अपने हुक स्टेप्स के साथ ट्रेंड सेट करते हुए वे ऐसे सेंसेशन बन गए हैं, जिन्हें पूरा देश बहुत प्यार करता है. तो इस इंटरनेशनल डांस डे पर आइए नजर डालते हैं. उन टॉप 5 भारतीय सुपरस्टार्स पर जिन्होंने अपने डांस से लगातार ट्रेंड सेट किए हैं.

अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन वाकई में भारतीय सिनेमा के सबसे एनर्जेटिक, स्टाइलिश और डायनेमिक डांसर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने कमाल के डांसिंग स्किल्स से हमेशा दर्शकों को हैरान किया है. हर बार जब वे स्क्रीन पर आते हैं, तो कुछ हटकर लेकर आते हैं और अपने हाई-एनर्जी, तेज लेकिन सटीक डांस मूव्स से पूरे देश को दंग कर देते हैं. उन्होंने अपने डांस से पैन इंडिया लेवल पर एक गहरा प्रभाव पैदा किया है. स्क्रीन पर वे जो चार्म लेकर आते हैं, वो उन्हें देश के नंबर 1 डांसिंग स्टार के रूप में सबसे अलग खड़ा करता है.

जूनियर एनटीआर

अपने कमाल के टैलेंट के साथ जूनियर NTR भारत के सबसे बेहतरीन डांसर्स की लिस्ट में एक खास जगह रखते हैं. अपनी परफॉरमेंस में वे जिस तरह से चेहरे के हाव-भाव और हाई-एनर्जी का तालमेल बिठाते हैं, वह वाकई बेमिसाल है. उनका हर कदम एक जादू की तरह लगता है. साउथ इंडियन डांस स्टाइल के एक अनोखे मेल के साथ उन्होंने खुद की एक विशिष्ट पहचान बनाई है.

रणवीर सिंह

जब डांस में असली एनर्जी और स्टाइल की बात आती है, तो रणवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है. वे एक सच्चे बॉलीवुड डांसर की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं. अपनी संक्रामक ऊर्जा और सहज स्वैग के साथ, वे हर किसी को अपने हुक स्टेप्स पर थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं. उनकी जीवंत उपस्थिति और यूनिक स्टाइल उन्हें इस पीढ़ी के सबसे अलग डांसर्स में से एक बनाती है.

​यश

यश अपने डांस के जरिए स्क्रीन पर जो चार्म लाते हैं, वह वाकई में बहुत अलग है. उनकी एनर्जी और मूव्स एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो म्यूजिक के साथ पूरी तरह फिट बैठता है. वे जिस बेमिसाल तीव्रता (intensity) के साथ अपनी परफॉरमेंस देते हैं, उससे उनके डांस स्टेप्स को बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है और वे एक सेंसेशन बन जाते हैं.

​ऋतिक रोशन

'डांस के भगवान' (God of Dance) कहे जाने वाले ऋतिक रोशन का एक ऐसा स्टाइल है जिसे पूरा देश फॉलो करता है. उनकी स्मूथनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और चार्म ने हमेशा दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. हर बार जब उनकी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो दर्शक उनके नए डांस स्टाइल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो अक्सर एक ट्रेंड बन जाता है. वे एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने स्क्रीन पर डांस को लगातार एक नई परिभाषा दी है.

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