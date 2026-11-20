पर्दे का खलनायक, असल जिंदगी का मसीहा: 250 फिल्मों में काम कर चुके सोनू पांडे ऐसे बने गरीबों के वकील
Sonu Pandey Inspiring Story: भोजपुरी के चर्चित अभिनेता सोनू पांडे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकालत के जरिए गरीबों को न्याय दिला रहे हैं. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 20, 2026 at 7:21 PM IST
मुजफ्फरपुर: भोजपुरी फिल्मों में कभी खलनायक तो कभी सहायक किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले सोनू पांडे की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक तरफ कैमरे के सामने अलग-अलग किरदार निभाते हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में काला कोट पहनकर गरीब और असहाय लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं.
250 फिल्मों में अभिनय
32 वर्षीय सोनू पांडे भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में करीब 250 फिल्मों, टीवी सीरियल और वेब सीरीज में अभिनय कर चुके हैं. इसके बावजूद वे ग्लैमर की चकाचौंध में नहीं खोए, बल्कि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकालत कर जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.
मुंबई की फिल्मी दुनिया और मुजफ्फरपुर की अदालत के बीच उनका यह सफर बताता है कि संसाधनों के सही इस्तेमाल और अभिनय के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा सकती है. आईये जानते हैं कि इन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर से कैसे माया नगरी तक का सफर पूरा किया?
16 साल की उम्र में शुरू किया अभिनय
सोनू पांडे ईटीवी भारत से बातचीत में बताते हैं कि, उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने मुजफ्फरपुर में कायाकल्प नाट्य संस्था, पंचम रंग और आइडियल थिएटर से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखीं और कई नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लिया.
स्थानीय रंगमंच से शुरू हुआ उनका सफर पटना होते हुए वर्ष 2014 में मुंबई तक पहुंचा. बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर उन्हें फिल्मी दुनिया में लगातार काम मिलने लगा. सोनू अब तक रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अरविंद अकेला कल्लू जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं.
खेसारी लाल यादव के साथ उनकी फिल्म 'फरिश्ता' को अच्छी सफलता मिली, वहीं 'अग्निपरीक्षा', 'सॉरी यार', 'फिरवा सरंग बसंती' और 'मेहरबान' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया. फिल्म 'अवैध' में बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है.
एलएलबी की पढ़ाई ने दिखाई न्याय की राह
फिल्मी दुनिया में व्यस्तता और पहचान बनाने के साथ सोनू ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. उन्होंने बताया कि, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से एमएससी और फिर एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. एलएलबी करने के बाद उनके मन में वकालत के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए काम करने की इच्छा जगी.
"इसी दौरान एक गरीब व्यक्ति की परेशानी को लेकर मेरी मुलाकात वरिष्ठ मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा से हुई. एसके झा की सलाह और मार्गदर्शन में खाली समय में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की. अब तक दर्जनों मुकदमों में सफलता हासिल कर चुके हैं." - सोनू पांडे, भोजपुरी अभिनेता
सोनू पांडे के काम को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एसके झा कहते हैं, "सोनू बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और अभिनय के साथ अपने सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं. सिविल कोर्ट में नए अधिवक्ताओं के लिए शुरुआती दौर संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन सोनू कानूनी बारीकियों को तुरंत पकड़ लेते हैं और सीखने के प्रति उनकी लगन सराहनीय है."
पड़ोसी विवाद में फंसे युवक को दी कानूनी मदद
सत्यम कुमार बताते हैं कि उनके घर के बगल में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पड़ोसी का सिर फट गया. उस समय सत्यम पढ़ाई के सिलसिले में पटना में रहते थे, फिर भी प्राथमिकी में उनका नाम शामिल कर दिया गया. परिवार की आर्थिक स्थिति महंगे वकील की फीस देने की नहीं थी. "ऐसे समय में सोनू पांडे ने मेरी परेशानी सुनी और कानूनी मदद दी, जिससे परिवार को अपनी लड़ाई लड़ने का हौसला मिला."
दहेज प्रताड़ना से परेशान परिवार को दिया सहारा
अभिनव राज बताते हैं कि, करीब दो साल पहले उनकी बहन की शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया. पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी जब समाधान नहीं हुआ और पूरा परिवार परेशान था, तब मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में सोनू पांडे से मुलाकात हुई. अभिनव के मुताबिक, सोनू ने उनकी समस्या सुनकर कानूनी प्रक्रिया बताई, जिसके मार्गदर्शन से परिवार को अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने का हौसला मिला.
अभिनय पेशा है, लेकिन वकालत सामाजिक जिम्मेदारी
आने वाले दिनों में सोनू की फिल्म 'ससुर कंजूस जमाई मख्खीचूस' और 'मेरी मां के बराबर कोई नहीं' रिलीज होने वाली हैं, लेकिन उनके लिए असली स्टारडम वही है जो दूसरों के काम आए. सोनू कहते हैं, "अभिनय और वकालत दोनों अलग-अलग दुनिया हैं.
"मुंबई में शूटिंग के दौरान मैं किरदार में पूरी तरह डूब जाता हूं, लेकिन शूटिंग खत्म होते ही मेरी प्राथमिकता जरूरतमंदों की मदद करना होती है. मेरे लिए वकालत सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि एक इमोशन और सामाजिक जिम्मेदारी है." -सोनू पांडे, भोजपुरी अभिनेता
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