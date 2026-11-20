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पर्दे का खलनायक, असल जिंदगी का मसीहा: 250 फिल्मों में काम कर चुके सोनू पांडे ऐसे बने गरीबों के वकील

भोजपुरी फिल्म अभिनेता की इंस्पायरिंग स्टोरी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: भोजपुरी फिल्मों में कभी खलनायक तो कभी सहायक किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले सोनू पांडे की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक तरफ कैमरे के सामने अलग-अलग किरदार निभाते हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में काला कोट पहनकर गरीब और असहाय लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं.

250 फिल्मों में अभिनय