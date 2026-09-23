'इंसान धोखेबाज होते हैं', पति गोविंदा के रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद सुनीता आहूजा का बयान
गोविंदा बीते कुछ समय से एक्ट्रेस कोमल रानी संग खूब चर्चा में हैं और एक्टर की पत्नी भी इस पर बहुत कुछ बोली चुकी हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 10:55 AM IST
हैदराबाद: 'हीरो नंबर 1' फेम एक्टर गोविंदा ने भी गणेश उत्सव के दौरान मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन कर लिये हैं. लालबागचा राजा के दरबार से गोविंदा की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसका कारण यह है कि गोविंदा यहां अकेले नहीं बल्कि अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार को लेकर पहुंचे थे. अब बप्पा के दरबार से गोविंदा की पत्नी संग नहीं बल्कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ आईं तस्वीरें और वीडियो ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है.
बता दें, पंडाल में गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ दिख रहे हैं. दोनों आगे-पीछे खड़े बप्पा के दर्शन कर रहे हैं. इसी के साथ गोविंदा अपने फैंस का भी अभिवादन कर रहे हैं. गोविंदा को क्रीम रंग के कुर्ते पायजामा में देखा जा रहा है. वहीं, कोमल रानी पूरी सज-धजकर मराठी लुक में बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं. वहीं, जैसे ही गोविंदा पैपराजी को देखा, अभिनेता ने 'गणपति बप्पा मोरिया' का जाप किया, जबकि कोमल उन्हें हाथ हिलाती हुई दिखाई दीं. बात करें सुनीता की तो उन्होंने हाल ही में अकेले बप्पा के दर्शन के किए थे.
VIDEO | Mumbai, Maharashtra: Actor Govinda offers prayers at Lalbaugcha Raja.— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/t4E6gxk6gk
सुनीता आहूजा क्या बोलीं?
वहीं, गोविंदा के रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल संग बप्पा के दर्शन करने के बाद सुनीता का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में मुंबई एयरपोर्ट पर सुनीता कहती दिख रही हैं, इंसानों को जितना भी प्यार दो फायदा नहीं है, धोखा ही देते हैं. इनको (पालतू जानवर) प्यार करो हमेशा चिपके रहते हैं. विंटा मुझे हमेशा छोड़ने आता है. इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं.
गोविंदा की पर्नसल लाइफ के बारे में
सुनीता आहूजा से गोविंदा की शादी को लेकर चल रहीं अटकलों के बीच, गोविंदा का नाम न्यूकमर मराठी एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार से जोड़ा जा रहा है. अगस्त 2026 में मुंबई एयरपोर्ट पर गोविंदा और कोमल को एक साथ देखे जाने के बाद इन अफवाहों को और बल मिला. गोविंदा और कोमल दोनों ने ही सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है.
सुनीता द्वारा गोविंदा और कोमल के साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाने पर टिप्पणी करने के बाद अटकलें और तेज हो गईं. अगस्त में, सुनीता ने गोविंदा के उस महिला के साथ देखे जाने के फैसले पर सवाल उठाया, जिसे उन्होंने 'उनकी बेटी की उम्र की' बताया और अभिनेता को 'शुगर डैडी' भी कहा.
बाद में, राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान सुनीता ने दावा किया कि गोविंदा और रानी शादी करने की योजना बना रहे हैं. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बाद में इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि दूसरी शादी का कोई सवाल ही नहीं उठता और उम्मीद जताई कि गोविंदा और सुनीता अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे.
इसके बाद गोविंदा ने कथित तौर पर कोर्ट मैरिज से संबंधित झूठी खबरों को लेकर कानूनी चेतावनी जारी की, जिसमें उन्होंने मानहानिकारक कंटेंट, डीपफेक और भ्रामक सामग्री के खिलाफ आगाह किया.
कोमल, जिन्हें रानी स्वर्णकार के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुड में नई हैं. वह गोविंदा के साथ फिल्म 'रूपा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की. 2025 में उनके वैवाहिक जीवन में दरार की खबरें सामने आईं, जिनमें यह भी कहा गया कि सुनीता ने तलाक के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, बाद में दोनों ने गणेश चतुर्थी एक साथ मनाकर इन अफवाहों को शांत कर दिया. 2026 में सुनीता ने अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली.