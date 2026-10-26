इंडियाज गॉट लेटेंट 2 न्यू एपिसोड: समय रैना से बोले MC स्टेन- तू मार खाने वाला है, PM मोदी के हमशक्ल ने किसे किया रॉस्ट, देखें
समय रैना के शो में एक कंटेस्टेंट पीएम मोदी का लुक लेकर पहुंचा था. जहां वीडियो कॉल पर दोनों के बीच बात हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 10:16 AM IST
हैदराबाद: इंडियाज गॉट लेटेंट अपने आठवें एपिसोड के साथ वापस आ गया है और समय रैना ने एक नया पैनल बनाया है, जिसमें रैपर एमसी स्टेन, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, कंटेंट क्रिएटर मधुर विरली और रैपर-क्रिएटर अर्पित बाला नजर आए. नए एपिसोड में कॉमेडी, म्यूजिक और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की हस्तियां एक साथ नजर आईं. यह शो अपने अनोखे टैलेंट फॉर्मेट के लिए जाना जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट अपनी काबिलियत दिखाते हैं और जजिंग पैनल के साफ, अक्सर मजेदार रिएक्शन का सामना करते हैं. समय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए एपिसोड की घोषणा करते हुए लिखा, 'आज रात मेरा जन्मदिन है' और फिर कहा, यह आपके लिए एक गिफ्ट है'.
🚨 Kunal Kamra roasted by Latent contestant cosplaying modi ji Daily bezati routine for Kamra continues https://t.co/T7H0tgMCbF— Krish (@Krish_nvm_Raw) October 25, 2026
जूरी में शामिल एमसी स्टेन
लेटेस्ट एपिसोड में इंडियन एंटरटेनमेंट और क्रिएटर कम्युनिटी के जाने-पहचाने चेहरे हैं. MC स्टेन एक रैपर के तौर पर अपना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, जबकि तन्मय भट्ट अपनी कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं. मधुर विरली ने अपने ऑनलाइन वीडियो से फॉलोअर्स बनाए हैं, और अर्पित बाला अपने म्यूजिक और इंटरनेट प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं.
जब कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाने के लिए स्टेज पर आते हैं, तो उनके अलग-अलग बैकग्राउंड पैनल पर मौजूद पर्सनैलिटी के मिक्स को और बढ़ाते हैं. शो का फॉर्मेट अचानक बातचीत और मजेदार रिएक्शन के लिए जगह छोड़ता है.
A guy dressed up as Narendra Modi ji cooked Kunal Kamra on the Latent show 😭🔥 https://t.co/r8wHxslXTc— Mohit (@Warlock_mohit) October 25, 2026
शो में पहुंचा पीएम मोदी का हमशक्ल
राहिल, एक कंटेस्टेंट जिसने खुद को 'ओडी जी' कहा, ने इंडियाज गॉट लेटेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए एक एक्ट किया. उनके परफॉर्मेंस के बाद, होस्ट समय रैना ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को वीडियो-कॉल किया, जिससे राहिल को मोदी की नकल करने और कॉमेडियन के साथ मजाक करने का एक और मौका मिला.
वीडियो कॉल से ठीक पहले, कंटेस्टेंट ने कहा, 'रुपया गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, भाइयों, अगर रुपया गिरा है ना, इसको उठाने वाला भी मैं ही हूं'. वीडियो कॉल के दौरान, कुणाल कामरा ने कहा, 'यह सब कुछ नहीं होने वाला है, भ्रम मत पालो'. कंटेस्टेंट ने कॉमेडियन पर निशाना साधते हुए पूछा, 'यह क्या व्हाएट्सएप का चुटकुला उठा लिया था?
कंटेस्टेंट ने कुणाल कामरा के साथ मज़ाक किया
कुणाल ने इस बातचीत पर रिएक्ट करते हुए पूछा, 'कमरा, मेरे दोस्त, क्या करता है तू? कॉमेडी? कुणाल ने फिर कहा, 'सर, सुनो मेरी बात अभी…” राहिल ने जवाब दिया, 'अभी सर पे कैसे आया? और मजाक चलता रहा.
इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 8 कहां देखें?
इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का आठवां एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्ध है. दर्शक लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. समय द्वारा बनाए और होस्ट किए गए इस शो में कंटेस्टेंट अलग-अलग एक्ट करते हैं और जजों द्वारा उन्हें रेट करने से पहले अपने स्कोर का अनुमान लगाते हैं. इस फॉर्मेट में टैलेंटेड परफॉर्मेंस के साथ कॉमेडी और बिना स्क्रिप्ट वाले पैनल इंटरैक्शन शामिल हैं. फैंस शो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड 8 देख सकते हैं और आने वाले एपिसोड के बारे में और अपडेट्स देख सकते हैं.