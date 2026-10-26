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इंडियाज गॉट लेटेंट 2 न्यू एपिसोड: समय रैना से बोले MC स्टेन- तू मार खाने वाला है, PM मोदी के हमशक्ल ने किसे किया रॉस्ट, देखें

Etv Indias Got Latent New episode ( Show Poster )

हैदराबाद: इंडियाज गॉट लेटेंट अपने आठवें एपिसोड के साथ वापस आ गया है और समय रैना ने एक नया पैनल बनाया है, जिसमें रैपर एमसी स्टेन, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, कंटेंट क्रिएटर मधुर विरली और रैपर-क्रिएटर अर्पित बाला नजर आए. नए एपिसोड में कॉमेडी, म्यूजिक और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की हस्तियां एक साथ नजर आईं. यह शो अपने अनोखे टैलेंट फॉर्मेट के लिए जाना जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट अपनी काबिलियत दिखाते हैं और जजिंग पैनल के साफ, अक्सर मजेदार रिएक्शन का सामना करते हैं. समय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए एपिसोड की घोषणा करते हुए लिखा, 'आज रात मेरा जन्मदिन है' और फिर कहा, यह आपके लिए एक गिफ्ट है'.

जूरी में शामिल एमसी स्टेन

लेटेस्ट एपिसोड में इंडियन एंटरटेनमेंट और क्रिएटर कम्युनिटी के जाने-पहचाने चेहरे हैं. MC स्टेन एक रैपर के तौर पर अपना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, जबकि तन्मय भट्ट अपनी कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं. मधुर विरली ने अपने ऑनलाइन वीडियो से फॉलोअर्स बनाए हैं, और अर्पित बाला अपने म्यूजिक और इंटरनेट प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. जब कंटेस्टेंट अपना टैलेंट दिखाने के लिए स्टेज पर आते हैं, तो उनके अलग-अलग बैकग्राउंड पैनल पर मौजूद पर्सनैलिटी के मिक्स को और बढ़ाते हैं. शो का फॉर्मेट अचानक बातचीत और मजेदार रिएक्शन के लिए जगह छोड़ता है. शो में पहुंचा पीएम मोदी का हमशक्ल राहिल, एक कंटेस्टेंट जिसने खुद को 'ओडी जी' कहा, ने इंडियाज गॉट लेटेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए एक एक्ट किया. उनके परफॉर्मेंस के बाद, होस्ट समय रैना ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को वीडियो-कॉल किया, जिससे राहिल को मोदी की नकल करने और कॉमेडियन के साथ मजाक करने का एक और मौका मिला.