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'इंडियन आइडल 16' ग्रैंड फिनाले: कौन होगा इस साल का विजेता, ज्योतिर्मयी नायक, तनिष्क शुक्ला या फिर कोई और?

'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड फिनाले आज है. इस सीजन को विजेता कौन होगा, ज्योतिर्मयी नायक, तनिष्क शुक्ला या फिर कोई और?

Jyotirmayee Nayak Tanishk Shukla
ज्योतिर्मयी नायक, तनिष्क शुक्ला (@jyotirmayeenayak_official18/@tanishkshukla07 IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 26, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इंडियन आइडल सीजन 16 का ग्रैंड फ़िनाले अपने आखिरी चरण में है. फैंस बेसब्री से इस सीजन के विजेता के नाम का इंतजार कर रहे हैं. संभावित विजेता को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. मुकाबला अब छह फाइनलिस्ट्स के बीच है - अंशिका चोनकर, ज्योतिर्मयी नायक, मनराज वीर सिंह, मायस्मी बोस, सुहैल सूफी और तनिष्क शुक्ला, जिनमें से कोई एक रविवार, 26 जुलाई 2026 को विजेता बनेगा.

फिनाले से पहले, मेकर्स ने शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इंडियन आइडल की ट्रॉफी की एक तस्वीर शेयर की और फ़ैन्स से पूछा, 'एक स्टेज, एक ट्रॉफी, एक सपना जो सच होने वाला है. महीनों तक चले यादगार म्यूजिक के बाद, वह पल आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था. कौन जीतेगा मशहूर इंडियन आइडल ट्रॉफी और रचेगा इतिहास?' इसके तुरंत बाद, कमेंट्स सेक्शन में दर्शकों ने इस सीजन के विनर के बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया.

लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखें तो ज्योतिर्मयी नायक फैंस की पसंदीदा लग रही हैं, जबकि तनिष्क शुक्ला भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ट्रॉफी की असली हकदार ज्योतिर्मयी नायक हैं.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'यह ट्रॉफी सिर्फ ज्योतिर्मयी के लिए है.' हालांकि, सभी इससे सहमत नहीं थे. एक फैन ने लिखा, 'चाहे ट्रॉफी कोई भी जीते, हमारे लिए तनिष्क भैया और ज्योति दीदी दोनों ही विनर हैं.' एक और यूजर ने बस इतना कहा, 'तनिष्क ही विनर हैं.'

'इंडियन आइडल 16' के 6 फाइनलिस्ट से
मुंबई की 21 साल की अंशिका चोनकर ने अलग-अलग म्यूजिकल स्टाइल के बीच आसानी से ढलते हुए अपनी पहचान बनाई है. भुवनेश्वर की 24 साल की ज्योतिर्मयी की दमदार आवाज और भावनाओं से भरी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई है.

पटियाला के 27 साल के मनराज वीर सिंह अपनी जबरदस्त स्टेज प्रेज़ेंस और पंजाबी व हिंदी फ़िल्मी गानों पर अपनी पकड़ के लिए अलग पहचान बना पाए हैं. कोलकाता की 22 साल की मायस्मी बोस ने अपनी अनोखी आवाज और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके जजों को प्रभावित किया है.

श्रीनगर के सुहैल सूफी ने अपनी दिल को छू लेने वाली गायकी और शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव के लिए तारीफ बटोरी है. जबलपुर के 26 साल के तनिष्क अपनी सुरीली आवाज, गायकी पर पकड़ और लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते रहे हैं.

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