ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग छोड़ने के बाद, 'इंडियन आइडल 1' के विजेता का शॉकिंग खुलासा, बोले- सिंगर्स को...

अरिजीत सिंह/अभिजीत सावंत ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का एलान किया था. उनके इस फैसले से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, कंपोजर, फिल्ममेकर और फैंस को उनके इस फैसले पर यकीन ही नहीं हो रहा है. इसी बीच, इंडियन आइडल 1 विजेता अभिजीत सावंत ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लेबैक सिंगर्स को अक्सर कम पैसे मिलते हैं और उनका शोषण होता है. एक यूट्यूबर ने इंडियन आइडल 1 विजेता अभिजीत सावंत का इंटरव्यू लिया. इस इंटरव्यू के दौरान अभिजीत ने चौंकने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि भारत में सिंगर्स को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उनका ये खुलासा अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग से रिटायरमेंट के बाद आया है. अभिजीत ने बताया, लोग नहीं चाहते कि सिंगर्स फिल्म से ज्यादा पॉपुलर हो. इसीलिए उन्हें एक तय रकम दी जाती है. म्यूजिशियन को अभी भी फिल्म म्यूजिक के लिए रायल्टी नहीं मिलती है.' अभिजीत ने उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो बिद्दू, जिन्होंने 'लफ्जों में' पर काम किया था, उन्होंने वेस्ट में भी कुछ गाने किए हैं, और उन्हें उन दो गानों से इतनी रॉयल्टी मिलती है कि वह उस पैसे से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं. हमें तो अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए भी उतने पैसे नहीं मिलते.'