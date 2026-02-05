अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग छोड़ने के बाद, 'इंडियन आइडल 1' के विजेता का शॉकिंग खुलासा, बोले- सिंगर्स को...
मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग छोड़ने के बाद, 'इंडियन आइडल 1' के विजेता अभिजीत सावंत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 2:11 PM IST
हैदराबाद: मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर होने का एलान किया था. उनके इस फैसले से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है, कंपोजर, फिल्ममेकर और फैंस को उनके इस फैसले पर यकीन ही नहीं हो रहा है. इसी बीच, इंडियन आइडल 1 विजेता अभिजीत सावंत ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्लेबैक सिंगर्स को अक्सर कम पैसे मिलते हैं और उनका शोषण होता है.
एक यूट्यूबर ने इंडियन आइडल 1 विजेता अभिजीत सावंत का इंटरव्यू लिया. इस इंटरव्यू के दौरान अभिजीत ने चौंकने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि भारत में सिंगर्स को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उनका ये खुलासा अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग से रिटायरमेंट के बाद आया है.
अभिजीत ने बताया, लोग नहीं चाहते कि सिंगर्स फिल्म से ज्यादा पॉपुलर हो. इसीलिए उन्हें एक तय रकम दी जाती है. म्यूजिशियन को अभी भी फिल्म म्यूजिक के लिए रायल्टी नहीं मिलती है.' अभिजीत ने उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो बिद्दू, जिन्होंने 'लफ्जों में' पर काम किया था, उन्होंने वेस्ट में भी कुछ गाने किए हैं, और उन्हें उन दो गानों से इतनी रॉयल्टी मिलती है कि वह उस पैसे से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं. हमें तो अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए भी उतने पैसे नहीं मिलते.'
इंडियन आइडल कंटेस्टेंट ने इस बारे में भी खुलकर बात की कि कैसे सिंगर्स अक्सर फेम के लिए समझौता कर लेते हैं. साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री में होने वाले शोषण के बारे में भी खुलासा किया. उन्होंने बताया, 'उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है. सिंगर्स खुद मौकों के तलाश में होते हैं. वे जानते हैं कि 'अगर यह गाना मेरी आवाज में रिलीज होता है और कोई बड़ा स्टार इस पर लिप-सिंक करता है, तो मैं इस गाने का इस्तेमाल अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूं.' सिंगर्स खुद पैसे नहीं चाहते, क्योंकि वे बस गाना गाना चाहते हैं या किसी खास प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहते हैं.'
विनर ने आगे बताया है, 'बस इन्हीं वजहों से हमें गाने के लिए जो भी रकम मिलती है, हम उसे मान लेते हैं. अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो उस गाने को और कोई कर लेगा. हमारा बहुत शोषण होता है.'
याद दिला दें कि 27 जनवरी को अरिजीत ने सोशल मीडिया पर प्लेबैक सिंगिग न करने का एलान किया था. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'हेलो दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों तक लिसनर्स के तौर पर इतना प्यार देने के लिए थैंक्यू. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा. मैं इस सफर को यहीं खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था.'