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Independence Day Releases: 'बटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, आजादी के जश्न को दोगुना करेंगी ये फिल्में

स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें हॉलीवुड की भी फिल्म शामिल है. आइए उन पर एक नजर डालें...

Batwara 1947 to Awarapan 2
'बटवारा 1947'/'आवारापन 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 4:29 PM IST

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हैदराबाद: साल 2026 के स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो 13-15 अगस्त, 2026 के आस-पास सिनेमाघरों में आएंगी. इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, रीजनल की कई फिल्में शामिल हैं. इनमें सनी देओल की 'बटवारा 1947' और इमरान हाशमी की एक्शन-रोमांस सीक्वल 'आवारापन 2' मुख्य हैं, साथ ही 'विश्वनाथ एंड संस' जैसी रीजनल फिल्में भी शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

'बटवारा 1947'
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी बटवारा 1947 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है. यह स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. सनी देओल इसमें मुख्य भूमिका में हैं. आमिर खान इसे प्रोड्यूस कर रहे है.

जैसा कि नाम से पता चलता है कि 'बटवारा 1947' देश के बंटवारे की कहानी है और यह उसी दिन रिलीज हो रही है जिस दिन 79 साल पहले भारत का बंटवारा हुआ था. इस फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी फिर से साथ आ रही है. इन दोनों ने मिलकर 90 के दशक में 'घायल' और 'दामिनी' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. यह फिल्म असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' से प्रेरित है.

कहानी लाहौर में विस्थापित हुए एक मुस्लिम परिवार और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग हिंदू महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है. 'बटवारा 1947' में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और सनी के बेटे करण देओल जैसे शानदार कलाकार हैं.

'आवारापन 2'
आजादी के दिन वाले वीकेंड पर 'बंटवारा 1947' के साथ स्क्रीन स्पेस के लिए मुकाबला करने इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' आ रही है. 'आवारापन' के लगभग दो दशक बाद आ रही इस फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं. इसमें दिशा पटानी और शबाना आजमी भी हैं.

इस फिल्म में इमरान ने शिवम पंडित नाम के गैंगस्टर का किरदार निभाया था, जिसका दुखद अतीत प्यार के कारण सुधर जाता है. दूसरे भाग में भी वे वही किरदार निभा रहे हैं. 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'तो फिर आओ' गाने आज भी लोगों को याद हैं, और नई फिल्म भी पुरानी यादें ताजा करने वाली है.

'विश्वनाथ एंड संस'
वेंकी अटुलुरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. इस फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट्स, फॉर्च्यून फोर सिनेमाज़ और श्रीकारा स्टूडियोज का सहयोग मिला है. एक फैमिली एंटरटेनर के तौर पर पेश की गई 'विश्वनाथ एंड संस' रिश्तों, पीढ़ियों के बीच के जुड़ाव और परिवार के भीतर के भावनात्मक पहलुओं को दिखाती है.

'मकुटम'

'मकुटम' सुपर गुड फिल्म्स बैनर के तहत बनी 99वीं फिल्म है. इस फिल्म में तमिल एक्टर विशाल मुख्य भूमिका में हैं. यह एक डायरेक्टर के तौर पर भी उनकी पहली फिल्म है. इसे दिवंगत आर.बी. चौधरी द्वारा स्थापित बैनर के तहत प्रोड्यूस किया गया है. अंजलि और दुशारा विजयन इसमें मुख्य महिला भूमिकाओं में हैं.

'दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट'
भारतीय फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की फिल्म 'दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' भी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर भारत में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में हैथवे और इवान मैकग्रेगर मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही मैसी स्टेला और क्रिश्चियन कन्वरे भी कास्ट का हिस्सा हैं. इस फिल्म को मिशेल ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे जे.जे. अब्राम्स, हैना मिंगहेला, जॉन कोहेन, मिशेल, मैट जैक्सन और टॉमी हार्पर ने प्रोड्यूस किया है. वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स 14 अगस्त को भारत में सिनेमाघरों और आईमैक्स में 'दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' को रिलीज करेगी. यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी.

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