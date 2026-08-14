Independence Day 2026: साउथ सिनेमा की वो 5 फिल्में, जिन्हें देखते ही जाग उठेगा देशभक्ति का जज्बा
भारत इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर आप ये 5 साउथ सिनेमा की फिल्में देख सकते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: भारतीय सिनेमा ने अक्सर साहस, बलिदान और राष्ट्रप्रेम की कहानियों को पर्दे पर उतारा है, जिससे ऐसी फिल्में बनी हैं, जो आज भी देशभक्ति की भावना को जगाती हैं. भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कहानियों से लेकर असामाजिक तत्वों को हराने और देश की रक्षा करने वाले सैनिकों पर आधारित फिल्मों तक, साउथ सिनेमा के फिल्मकारों ने देशभक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है. तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा ने कई यादगार फिल्में बनाई हैं जो राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाती हैं और देश की सेवा करने वालों के बलिदान को दर्शाती हैं. 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यहां सात दक्षिण भारतीय फिल्में हैं जिनकी कहानियां प्रभावशाली हैं और जिनमें सशक्त देशभक्ति के विषय और अभिनय देखने को मिलते हैं.
रोजा
निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म 'रोजा' कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए पति की कहानी है. यह फिल्म देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम कहानी का संगम है. रोजा अपने पति को सुरक्षित वापस लाने के लिए संघर्ष करती है, और साथ ही यह क्षेत्र की समस्याओं को भी दर्शाती है. एआर रहमान का यादगार डेब्यू साउंडट्रैक फिल्म के प्रभाव को बढ़ाता है और देशभक्ति के संदेश को और भी सशक्त बनाता है. 'रोजा' तमिल सिनेमा की सबसे चर्चित देशभक्ति फिल्मों में से एक है.
हिंदुस्तानी
भारतीय कलाकार कमल हासन के फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं, जिनमें सेनापति भी शामिल हैं, जो एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खुद मोर्चा संभालते हैं. फिल्म देशभक्ति से जुड़े मूल्यों और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से सेनापति के संघर्ष को दर्शाती है. सेनापति का कर्तव्य और उनका नजरिया फिल्म को सशक्त बनाते हैं. एआर रहमान का संगीत, शंकर की महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माण शैली और कमल हासन के अभिनय ने हिंदुस्तानी को तमिल सिनेमा में एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया. वहीं, लंबे अरसे बाद हिंदुस्तानी का पार्ट 2 इंडियन 2 आया, जिसमें कमल को एक बार फिर सेनापति के रोल में देखा गया था.
थुप्पक्की
एआर मुरुगदास की फिल्म 'थुप्पक्की' में थलापति विजय ने कैप्टन जगदीश धनपाल का किरदार निभाया है, जो मुंबई में एक आतंकी स्लीपर सेल नेटवर्क से निपटने के मिशन में शामिल हो जाते हैं. फिल्म में एक्शन और सस्पेंस के साथ देशभक्ति का संदेश भी मिलता है, क्योंकि जगदीश नागरिकों की रक्षा करने और एक बड़े हमले को रोकने के लिए संघर्ष करता है. थलपति विजय का शानदार अभिनय, फिल्म के रोमांचक एक्शन सीक्वेंस और विद्युत जामवाल की खलनायक की भूमिका इसे तमिल सिनेमा की देशभक्ति फिल्मों की सूची में एक लोकप्रिय स्थान दिलाती है।
अमरन
राजकुमार पेरियासामी की फिल्म 'अमरन' कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित है. शिवकार्तिकेयन ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें उन्होंने मुकुंद के अपने पेशे के प्रति समर्पण और परिवार के साथ उनके गहरे बंधन को दर्शाया है. फिल्म में पारिवारिक पलों के साथ-साथ गहन सैन्य दृश्य भी दिखाए गए हैं, साथ ही सैनिकों के साहस और बलिदान की कहानी भी कही गई है.
द गाजी अटैक
गाजी अटैक की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारतीय पनडुब्बी एस21 और उसके चालक दल के इर्द-गिर्द घूमती है. यह फिल्म नौसेना अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जब युद्ध के तनावपूर्ण दौर में उनका सामना पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी से होता है. संकल्प रेड्डी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी पहली फिल्म थी और इसमें राणा दग्गुबाती, केके मेनन और अतुल कुलकर्णी ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं. पनडुब्बी वॉर सीन, ऐतिहासिक परिवेश और विज्युअलाइजेशन प्रभावों के लिए फिल्म की काफी सराहना की गई.