ETV Bharat / entertainment

Independence Day 2026: साउथ सिनेमा की वो 5 फिल्में, जिन्हें देखते ही जाग उठेगा देशभक्ति का जज्बा

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा ने अक्सर साहस, बलिदान और राष्ट्रप्रेम की कहानियों को पर्दे पर उतारा है, जिससे ऐसी फिल्में बनी हैं, जो आज भी देशभक्ति की भावना को जगाती हैं. भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कहानियों से लेकर असामाजिक तत्वों को हराने और देश की रक्षा करने वाले सैनिकों पर आधारित फिल्मों तक, साउथ सिनेमा के फिल्मकारों ने देशभक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है. तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा ने कई यादगार फिल्में बनाई हैं जो राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाती हैं और देश की सेवा करने वालों के बलिदान को दर्शाती हैं. 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यहां सात दक्षिण भारतीय फिल्में हैं जिनकी कहानियां प्रभावशाली हैं और जिनमें सशक्त देशभक्ति के विषय और अभिनय देखने को मिलते हैं.

रोजा

निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म 'रोजा' कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए पति की कहानी है. यह फिल्म देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम कहानी का संगम है. रोजा अपने पति को सुरक्षित वापस लाने के लिए संघर्ष करती है, और साथ ही यह क्षेत्र की समस्याओं को भी दर्शाती है. एआर रहमान का यादगार डेब्यू साउंडट्रैक फिल्म के प्रभाव को बढ़ाता है और देशभक्ति के संदेश को और भी सशक्त बनाता है. 'रोजा' तमिल सिनेमा की सबसे चर्चित देशभक्ति फिल्मों में से एक है.

हिंदुस्तानी

भारतीय कलाकार कमल हासन के फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं, जिनमें सेनापति भी शामिल हैं, जो एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए खुद मोर्चा संभालते हैं. फिल्म देशभक्ति से जुड़े मूल्यों और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से सेनापति के संघर्ष को दर्शाती है. सेनापति का कर्तव्य और उनका नजरिया फिल्म को सशक्त बनाते हैं. एआर रहमान का संगीत, शंकर की महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माण शैली और कमल हासन के अभिनय ने हिंदुस्तानी को तमिल सिनेमा में एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया. वहीं, लंबे अरसे बाद हिंदुस्तानी का पार्ट 2 इंडियन 2 आया, जिसमें कमल को एक बार फिर सेनापति के रोल में देखा गया था.