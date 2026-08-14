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Independence Day 2026: 'मैं हूं ना' से 'मैं वापस आऊंगा' तक, वो एंटी-वॉर फिल्में जिन्होंने देशभक्ति सिनेमा को दिया आकार

शाहरुख खान, मनीषा कोइरला और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म दिल से एक एंटी-वॉर फिल्म है, जिसमें राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और सैन्यीकरम से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है. फिल्म में हिंसा के देश में क्या-क्या परिणाम होते हैं, इसे फिल्म के अहम किरदार अमर और मोइना के जरिए बताया गया है. फिल्म में मानवता और भावनात्मक पहलू पर जोर डाला गया है. फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया था, जो 1998 में रिलीज हुई थी.

हैदराबाद: भारत इस 15 अगस्त को अपनी 80वीं आजादी का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. देश में इस वक्त देशभक्ति की लहर है, जो सोशल मीडिया पर साफ देखी जा रही है. लोग अभी से देशभक्ति की रील शेयर कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं. इस मौके पर हम भी आपको बताने जा रहे हैं उन फिल्मों के बारे में, जो एंटी-वॉर फिल्म है, लेकिन देशभक्ति सिनेमा का नया आकार दिया है. चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में.

साल 2004 में रिलीज हुई शाहरुख खान की एक और एंटी-वॉर फिल्म मैं हूं ना भी सीख देती है कि एक देश के लिए चैनो-अमन कितना जरूरी है. फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म में शाहरुख के साथ-साथ सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, जायद खान और अमृता राव अहम रोल में थे. भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटने वाली यह पहल राघवन (सुनील शेट्टी) और मेजर राम (शाहरुख खान) की दुश्मनी का कारण बनी. आखिर में प्रेम ने नफरत पर विजय प्राप्त की और प्रोजेक्ट मिलाप सफल रहा. फराह खान ने रोमांस, एक्शन, दोस्ती और देशभक्ति समेत कई पहलू फिल्म में दिखाए.

इक्कीस

इक्कीस भी एंटी-वॉर भावना वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक है. अरुण खेतरपाल पर आधारित इस फिल्म में श्रीराम राघवन ने युद्ध के कारण हुई जानमाल की हानि पर भी जोर दिया है. फिल्म का मूल संदेश विजय के बजाय शोक, हानि और देशभक्तिपूर्ण बलिदान था. धर्मेंद्र के किरदार के माध्यम से राघवन ने देशभक्ति का ढोंग करने के बजाय मानवीय भावनाओं को दिखाया है.

बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध-विरोधी भावना को बढ़ावा देती है. दिलजीत दोसांझ के निर्मलजीत सिंह सीखों के माध्यम से, निर्देशक अनुराग सिंह यह संदेश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, यहां तक कि पाकिस्तान में भी, सैनिकों को उनकी माताओं का आशीर्वाद मिला है. फिल्म में 'आतंकवादी' शब्द का अर्थ कुछ मिनटों के लिए धुंधला कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पड़ोसी देश के सशस्त्र प्रतिनिधियों के रूप में दिखाया गया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के रोल भी मानवता की भावना को उजागर करते हैं.

मैं वापस आऊंगा

इम्तियाज अली की हालिया रिलीज फिल्म मैं वापस आऊंगा भी एक एंटी-वॉर फिल्म का एहसास करवाती है. सरगोधा में जीवन बिता रहे कीनू और जिया को भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण अलग होना पड़ जाता है. उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रेमिका को खोया, बल्कि युद्ध और हिंसा में अपना परिवार और घर भी गंवा दिया. भारत में आकर बसने के बावजूद उनका दिल पाकिस्तान में, जिया के साथ ही बसा रहा. अपनी अंतिम सांस तक कीनू उन्हें याद करते रहे, लेकिन उनसे मिल नहीं सके. वॉर की वजह से हुए भावनात्मक नुकसान और दर्दनाक अलगाव को दर्शाता है.

इनके अलावा इंडियन सिनेमा में सरफरोश, लाल सिंह चड्ढा और हाल ही में आई ऐल्फा जैसी कई बेहतरीन फिल्में हैं, जो युद्ध-विरोधी भावना को बढ़ावा देती हैं. हालांकि देशभक्ति का नारा इस कैटेगरी की पहचान बन चुका है, लेकिन कहानी कहने के तरीके में आया बदलाव क्लियर और सराहनीय है, खासकर तब जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है.