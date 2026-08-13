Independence Day 2026: दीपिका पादुकोण से सारा अली खान तक, बॉलीवुड की वो हसीनाएं, जिनके रोल ने जगाया देशभक्ति का जज्बा
स्वतंत्रता दिवस पर, आइए उन बॉलीवुड एक्ट्रेस पर नजर डाले, जिन्होंने पर्दे पर असल जिंदगी के निडर और मजबूत पेट्रियोटिक हीरो का किरदार निभाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 5:48 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड में देशभक्ति को दिखाने का तरीका काफी बदला है. पुरुषों के दबदबे वाले युद्ध के मैदानों से हटकर महिलाओं के अहम और दमदार योगदान पर केंद्रित हो गया है. इन एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर पेट्रियोटिक हीरो की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा है. उन्होंने साबित किया है कि बहादुरी का लिंग से कोई लेना-देना नहीं होता. तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने हमें देशभक्ति की जबरदस्त भावना का एहसास कराया.
दीपिका पादुकोण
'फाइटर' में स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर के किरदार में दीपिका पादुकोण ने सबका दिल जीत लिया था एयर फोर्स की वर्दी में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी प्रभावशाली थी. मुश्किल एक्शन सीन के लिए उनका डेडिकेशन साफ दिखाई दे रहा था.
फाइटर से पहले दीपिका ने एक और देशभक्ति फिल्म की है. उन्होंने 2010 में 'खेलें हम जी जान से' में कल्पना दत्त का किरदार निभाया था. कल्पना एक स्वतंत्रता सेनानी थीं और चटगांव (बंगाल का वह हिस्सा जो बाद में बांग्लादेश बना) में सूर्य सेन के नेतृत्व वाले समूह का हिस्सा थीं. आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली इस निडर सेनानी के किरदार को दीपिका ने बहुत शानदार ढंग से निभाया था.
सारा अली खान
सारा अली खान ने 2024 में एक फिल्म की थी, जिसका नाम 'ऐ वतन मेरे वतन' था. इस फिल्म में उन्होंने असल जिंदगी की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली उषा मेहता का किरदार निभाई थी, जिन्होंने 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया था. यह फ़िल्म बातचीत की ताकत और दमन के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में किए गए प्रतिरोध की शांत बहादुरी पर फोकस करती है.
आलिया भट्ट
बॉलीवुड की खुबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है, जिसमें से एक फिल्म राजी भी है. इस फिल्म में उन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. इस फिल्म में उन्होंने 'सहमत' का किरदार निभाया है. सहमत एक कश्मीरी स्टूडेंट है जो अंडरकवर जासूस बन जाती है और 1971 की लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी मिलिट्री परिवार में उसकी शादी हो जाती है. यह फिल्म दिल को छू लेने वाले इमोशनल और त्याग के जरिए देशभक्ति को दिखाती है.
यामी गौतम
यामी गौतम बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, जिन्होंने एक-दो नहीं बल्कि कई ऐसी फिल्में की है, जिसमें वे देशभक्ति का जज्बा जगाती दिखी हैं. उन्होंने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (2019), आर्टिकल 370 (2024) और 'दशवी' (2022) जैसी फिल्में की है, जिसमें वर्दी धारक का किरदार निभाया है. उनकी ये फिल्में बेहतरीन फिल्मों में से एक हैं.
प्रियंका चोपड़ा
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी देशभक्ति फिल्में कर चुकी हैं. उन्होंने 'जय गंगाजल' में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आभा माथुर का किरदार निभाया था. प्रियंका चोपड़ा का जबरदस्त किरदार उनकी बेहतरीन एक्टिंग का एक शानदार उदाहरण था. एक भ्रष्ट सिस्टम में ईमानदार पुलिस अफसर का रोल निभाते हुए, प्रियंका ने अपने किरदार में जबरदस्त ईमानदारी और कई तरह की भावनात्मक मजबूती का रंग भरा था.