IND vs SA: विराट कोहली ने फिर जड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक, पत्नी अनुष्का ने लुटाया प्यार, देखें प्राउड मोमेंट

भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी जड़ा है. इस पर अनुष्का शर्मा का रिएक्शन आया है.

Virat Kohli Anushka Sharma
विराट कोहली/अनुष्का शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 5:13 PM IST

मुंबई: विराट कोहली ने बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरे ओडीआई में शानदार पारी खेला है. विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ा है. उनके इस शानदार पारी पर उनकी स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा ने प्यार बरसाया है.

रांची में सीरीज के पहले मैच में मैच जिताने वाला शतक लगाने के बाद, कोहली ने वहीं से शुरुआत की, जहां से उन्होंने खत्म किया था. उन्होंने 90 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से शतक बनाया.

कोहली की पारी में रुतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार शतक लगाया, जिन्होंने अपने आठवें मैच में इस फॉर्मेट में अपना पहला शतक बनाया.गायकवाड़ के 105 रन पर आउट होने के तुरंत बाद, कोहली ने उस ओवर में अपना शतक पूरा किया.

दूसरे वनडे में कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारत ने 5 बजे तक 320 रन का आंकड़ा पार किया. उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 195 रन की शानदार साझेदारी की थी. कोहली ने 93 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हो गए.

अनुष्का का रिएक्शन
इस पारी के बाद विराट कोहली की सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी वाइफ-एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम से विराट कोहली की तस्वीर पोस्ट की और उसे लाल दिल वाले इमोजी के साथ जोड़ा.

Anushka Sharma
अनुष्का शर्मा का पोस्ट (Instagram)

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बावुमा और महाराज को पहले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन इस मैच में दोनों की वापसी हुई है.

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली , रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

