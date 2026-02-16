ETV Bharat / entertainment

Ind vs Pak T20: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर सेलेब्स का शाउट आउट, आमिर खान बोले- बहुत दिनों बाद...

आमिर खान आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए भारत-पाकिस्तान के मैच पर कई सारे रिएक्शन दिए. भारत की जीत पर उन्होंने एक स्टोरी साझा करते हुए लिखा, 'मैच जिताने वाली पारी किशन और पावर प्ले में शानदार बॉलिंग ने गेम जिता दिया. शानदार गेम के लिए इंडियन टीम को थैंक्स.' वहीं एक दूसरी और आखिरी स्टोरी में उन्होंने लिखा है, 'बहुत बढ़िया इंडिया. बहुत दिनों बाद पूरा मैच देखा. मजा आ गया. लव, ए.'

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, अनिल कपूर, अनुपम खेर और ममूटी जैसे सितारों ने जश्न मनाया है. साथ ही उन सितारों ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ भी की है.

हैदराबाद: भारत बनाम पाकिस्तान के मैच हमेशा से ही बहुत ज्यादा भीड़ खींचने वाले रहे हैं, और कल रात भी कुछ अलग नहीं था. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीमें सामने-सामने थी. भारतीय क्रिकेट टीम ने आराम से पाकिस्तान की टीम को हराकर 61 रन से जबरदस्त जीत हासिल की. कई सेलिब्रिटीज ने इंडिया की जीत पर अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना रिएक्शन शेयर किया.

अजय देवगन

दृश्यम एक्टर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए भारतीय टीम के परफॉर्म की तारीफ की है. उन्होने पोस्ट में लिखा है, 'यह शानदार टीम जीत को केकवॉक जैसा बना देती है. क्या खेला है.'

माही गिल

एक्ट्रेस माही गिल भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आर. प्रेमदासा स्टेडियम पहुंची थी. मैच देखने के बाद मीडिया से रूबरू हुई और भारत की जीत पर अपनी खुशी जाहिर कीं. उन्होंने कहा, 'मैं अपनी टीम और इंडिया के लिए बहुत खुश हूं. उन्होंने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया.'

अनिल कपूर-अनुपम खेर

अनिल कपूर और अनुपम खेर ने भी इस जीत का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. अनिल ने भारतीय टीम की तस्वीर शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, 'और ऐसा ही होता है. बहुत गर्व है.' वहीं अनुपम खेर ने लिखा है, 'हर हर महादेव, जय भोलेनाथ.'

ममूटी

मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखते हैं, 'आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई. देश के लिए गर्व का पल.'

आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना ने मैच के एकतरफा होने के बारे में अपनी बात दोहराते हुए लिखा, 'आठ एक, टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला मैच, मजे की बात है कि सबसे ज्यादा एकतरफा रहा.'

अर्जुन रामपाल

इंस्टाग्राम पर भारत-पाकिस्तान के मैच के स्कोर का फोटो शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने लिखा है, 'हो गया. सुपर 8 में एंट्री के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंस है. बधाई हो मेन इन ब्लू, हम तुमसे प्यार करते हैं. ईशान किशन को खास शाउट आउट. हर हर महादेव. हैप्पी महाशिवरात्रि.'