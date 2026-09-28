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रकुल प्रीत सिंह और प्रोड्यूसर वाशु भगनानी से जुड़े 12 जगहों पर इनकम टैक्स का छापा, जानें पूरा मामला

रकुल प्रीत सिंह ( IANS )

मुंबई: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और कंपनियों की 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है. यह कार्रवाई फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर विदेश भेजे गए फंड को लेकर की जा रही है. इस छापेमारी में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़ी जगह शामिल हैं. यह अभियान मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जा रहा है.