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रकुल प्रीत सिंह और प्रोड्यूसर वाशु भगनानी से जुड़े 12 जगहों पर इनकम टैक्स का छापा, जानें पूरा मामला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की है.

Rakul Preet Singh
रकुल प्रीत सिंह (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 4:59 PM IST

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मुंबई: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और कंपनियों की 12 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है. यह कार्रवाई फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर विदेश भेजे गए फंड को लेकर की जा रही है. इस छापेमारी में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज से जुड़ी जगह शामिल हैं. यह अभियान मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जा रहा है.

इनकट टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले में उन 12 जगहों पर छापे मारे हैं, जहां फिल्म प्रोजेक्ट्स के नाम पर फिल्म से जुड़ी गतिविधियों के जरिए टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का शक था. आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि उन्हें कुछ और गड़बड़ी होने का भी शक था, क्योंकि कुछ समय से फिल्म की शूटिंग, प्रोजेक्ट्स और विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर विदेश में पैसे भेजे जा रहे थे.

मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें अलग-अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं. इस ऑपरेशन में उनके अकाउंट्स और विदेश भेजे गए फंड की बारीकी से जांच की जा रही है.

बता दें, रकुल की शादी जैकी भगनानी से हुई है, जो एक्टर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर भी हैं. रकुल ने कई तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया है और उन्हें SIIMA अवॉर्ड समेत कई सम्मान मिले हैं.

वाशु ने गोविंदा की 'कुली नंबर 1' और 'हीरो नंबर 1' समेत कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जो सुपरहिट साबित हुई हैं.

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