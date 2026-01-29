ETV Bharat / entertainment

'चमकीला' के बाद फिर धमाका करेगी इम्तियाज अली-दिलजीत दोसांझ की जोड़ी, सामने आई फिल्म की नई रिलीज डेट

इम्तियाज अली की अगली अनटाइटल फिल्म की नई रिलीज डेट आ गई है. आइए जानें फिल्म की नई डेट और स्टार कास्ट के बारे में...

Diljit Dosanjh Imtiaz Ali
दिलजीत दोसांझ-इम्तियाज अली (IANS)
Published : January 29, 2026 at 5:28 PM IST

Published : January 29, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: इम्तियाज अली एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे है. मेकर्स ने आज फिल्म के स्टार कास्ट और क्रू के साथ नई रिलीज डेट का एलान किया है. हालांकि फिल्म का नाम क्या होगा, इसके बारे में मेकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी है.

फिल्ममेकर इम्तियाज अली की एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ नई फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है, मेकर्स ने गुरुवार को यह घोषणा की. उनकी यह फिल्म प्यार और चाहत की एक प्यारी कहानी के तौर पर बताई जा रही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अनटाइटल फिल्म को पहले इस साल अप्रैल में बैसाखी के त्योहार के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था. लेकिन अब यह फिल्म एक नई तारीख पर रिलीज होगी.

अप्लॉज एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फिल्म्स मिलकर प्यार और चाहत की एक कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसे इम्तियाज अली ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म के बारे में अपडेट देते हुए मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'इम्तियाज अली की अगली फिल्म, प्यार और चाहत की एक प्यारी कहानी, 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह स्टारर यह अभी तक बिना टाइटल वाली फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में है. यह फिल्म एआर रहमान, इरशाद कामिल (लिरिक्स) और इम्तियाज अली की मशहूर तिकड़ी को फिर से एक साथ ला रही है. यह एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसने पहले भी हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गाने दिए हैं.

अभी तक बिना टाइटल वाली यह फिल्म इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ का दूसरा कोलैबोरेशन है. इससे पहले दोनों फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए एक साथ आए थे, जो 2024 में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम हुई थी. वहीं, वेदांग रैना और शरवरी के साथ दिलजीत का पहला ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन है.

इम्तियाज अली की आगामी अनटाइटल फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आएंगे. इसकी शूटिंग अगस्त 2025 में शुरू हुई थी. इस फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और मोहित चौधरी ने प्रोड्यूस किया है.

