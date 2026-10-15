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भारत नहीं तो किस देश के हैं इमरान खान? 40 साल से इंडिया में फिर क्यों नहीं एक्टर के पास इंडियन सिटीजनशिप? जानें

इमरान खान ( IANS )

हैदराबाद: मुंबई पुलिस ने आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है. इस कार्रवाई के बाद वह चर्चा में आ गए हैं. यह कदम तब उठाया गया, जब उन्होंने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. इस घटनाक्रम से लोगों के मन में इमरान की नागरिकता, उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 16 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे इमरान खान के फैंस को यह जानकर बड़ा धक्का लगा होगा कि उनके जाने तू या ना जाने के स्टार के पास भारतीय नागरिकता नहीं है. तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि इमरान खान किस देश के नागरिक हैं.

किस देश के नागरिक हैं इमरान खान?

देश छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद लोग यह जानने के इच्छुक हो गए हैं कि इमरान खान किस देश के नागरिक हैं? तो बता दें, इमरान खान का जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मैडिसन शहर में हुआ था. उनके पास अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है. ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है. उनके पास वे सभी अधिकार नहीं होते जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं. यह कार्ड होने से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन जाता. ओसीआई कार्ड क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) योजना भारतीय मूल के उन पात्र लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिनके पास विदेशी नागरिकता है. इसके तहत कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कि भारत के लिए मल्टीपल-एंट्री लाइफलॉन्ग वीजा (जो लागू नियमों के अधीन है). हालांकि ओसीआई कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिल गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके धारक भारतीय चुनावों में वोट नहीं डाल सकते और न ही भारतीय नागरिक के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं. साथ ही, कुछ खास गतिविधियों पर भी पाबंदियां हैं. इमरान खान का फैमिली बैकग्राउंड इमरान के पिता बंगाली हिंदू मूल के एंग्लो-इंडियन हैं, जबकि उनकी मां पश्तून और अरब की एक मुस्लिम महिला हैं. उनके पिता अनिल पाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी मां नुजहत खान मनोवैज्ञानिक हैं. वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान के दादा बंगाली थे. उन्होंने एक ब्रिटिश महिला से शादी की थी. वहीं, इमरान खान के ननिहाल की बात करें तो उनकी मां नुजहत खान निर्देशक-निर्माता नासिर हुसैन की बेटी, निर्देशक-निर्माता मंसूर खान की बहन और आमिर खान की कजिन हैं.