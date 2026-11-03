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'भारत छोड़ो' नोटिस विवाद: इमरान खान की माफी के बाद अब किन शर्तों पर हिंदुस्तान में रह पाएंगे एक्टर? जानें

इमरान खान ( IMAGE/ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान हाल ही में मुंबई में हुए एसआईआर (SIR) विरोध प्रदर्शन शामिल हुए थे, जिसके चलते उन्हें देश छोड़ने का आदेश मिला था. इमरान भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए उन्हें यह फरमान जारी हुआ था. इसी मामले पर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इमरान को कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई. कोर्ट ने सबसे पहले उनके विरोध में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने बताया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ( OCI) कार्ड धारक भारत में किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि जब वह भारत में 40 सालों से रह रहे हैं, तो भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते? बता दें, इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है. हालांकि इस मुद्दे पर इमरान ने माफी मांग ली है. कोर्ट की टिप्पणियों से पता चलता है कि अब एक्टर के लिए भारत में रहने के लिए कई शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा.

कोर्ट ने एक्टर से क्या कहा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि वह भारत के नागरिक ना होने के चलते देश में होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते हैं. सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से पेश वकील ने अदालत में बताया कि एक्टर को कभी जांच के लिए बुलाया ही नहीं गया. एक्टर की ओर से भरोसा दिलाया गया कि वह भविष्य में फिर कभी ऐसे किसी विरोध-प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे. वहीं, एक्टर ने कोर्ट के आदेशानुसार बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि वह फि कभी विरोध-प्रदर्शन में नहीं जाएंगे. एक्टर की ओर से क्या कहा गया?