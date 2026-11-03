'भारत छोड़ो' नोटिस विवाद: इमरान खान की माफी के बाद अब किन शर्तों पर हिंदुस्तान में रह पाएंगे एक्टर? जानें
इमरान खान बीते 40 सालों से भारत में रह रहे हैं. यहां एक्टर ने शादी की और बॉलीवुड में काम भी किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान हाल ही में मुंबई में हुए एसआईआर (SIR) विरोध प्रदर्शन शामिल हुए थे, जिसके चलते उन्हें देश छोड़ने का आदेश मिला था. इमरान भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए उन्हें यह फरमान जारी हुआ था. इसी मामले पर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इमरान को कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई. कोर्ट ने सबसे पहले उनके विरोध में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने बताया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ( OCI) कार्ड धारक भारत में किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि जब वह भारत में 40 सालों से रह रहे हैं, तो भारत की नागरिकता क्यों नहीं ले लेते? बता दें, इमरान के पास अमेरिका की नागरिकता है. हालांकि इस मुद्दे पर इमरान ने माफी मांग ली है. कोर्ट की टिप्पणियों से पता चलता है कि अब एक्टर के लिए भारत में रहने के लिए कई शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा.
News Alert! Leave India notice: Actor Imran Khan tenders unconditional apology, gives undertaking to Bombay HC he would not take part in protest. https://t.co/k2KN75T9fl— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026
कोर्ट ने एक्टर से क्या कहा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि वह भारत के नागरिक ना होने के चलते देश में होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते हैं. सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से पेश वकील ने अदालत में बताया कि एक्टर को कभी जांच के लिए बुलाया ही नहीं गया. एक्टर की ओर से भरोसा दिलाया गया कि वह भविष्य में फिर कभी ऐसे किसी विरोध-प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे. वहीं, एक्टर ने कोर्ट के आदेशानुसार बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि वह फि कभी विरोध-प्रदर्शन में नहीं जाएंगे.
एक्टर की ओर से क्या कहा गया?
इमरान खान की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में कहा, मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट है और ओसीआई कार्ड भी है. मैं अमेरिका में पैदा हुआ इसलिए मेरे पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन मेरी अभी तक की पूरी जिंदगी भारत में ही बीती है. इससे पहले मेरे पास PIO कार्ड (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) था. मैंने यहां शादी की बॉलीवुड में काम भी किया. मैं अंडरटेकिंग देने को तैयार हूं कि मैं आगे से किसी भी विरोध प्रदर्शन से नहीं जुड़ूंगा'.
🚨 Bombay High Court slammed Imran Khan for participating in the protest against Gyanesh Kumar. The court directed him to tender an unconditional apology. The court also remarked: "You are an OCI card holder. You can't behave like an Indian citizen. You have nothing to say about SIR. You had no right to participate. Imagine if an Indian citizen participated in such protests in the US. That person would have been sent back to India on the very next available flight."— TEJASH 🚩 (@Tejashyy) November 2, 2026
OCI कार्ड धारक के लिए क्या हैं भारत में रहने की शर्तें?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी नागरिक होने के चलते इमरान खान को कई शर्तों के तहत में भारत में रहना होगा. भारत में रहते हुए ओसीआई कार्ड धारक इमरान खान अब सरकार के खिलाफ होने वाले किसी भी विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. OCI कार्ड धारक सोशल मीडिया पर भी देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय नहीं रख पाएंगे. एक्टर देश के किसी भी नेता-मुख्यमंत्री और संवैधानिक पदों पर मौजूद गणमान्यों के खिलाफ नहीं जा सकेंगे.
#WATCH | Mumbai: Before he was detained by Police, Actor Imran Khan says, "I don't have demands. I am here as a citizen, as someone who lives in this city. I am here to see why freedom of movement is being restricted—why people's voices are being suppressed. That is why I am here. I am not in a position to make demands of anyone. Nor am I part of any organization. I am just here as a representative..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
बता दें, इमरान के पास अभी भी भारत की नागरिकता नहीं है और इस मामले के बाद अगर एक्टर भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, तो इसमें उन्हें इस विवाद के चलते कई अड़चनों का सामना कर पड़ सकता है. फिलहाल यह मामला कोर्ट में है. इमरान खान के माफी मांगने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर रखी है. अब देखना होगा कि इमरान खान पर जारी हुआ 'भारत छोड़ो' विवाद पर फाइनल फैसला क्या आता है.