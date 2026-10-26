इमरान खान भारत छोड़ो मामला: सिर्फ दो दिन और, एक्टर की याचिका पर सुनवाई टली, जानें कब है अगली तारीख
एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश मिला है. क्या एक्टर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 6:00 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान के भांजे-एक्टर इमरान खान इस महीने की शुरुआत में मुंबई में हुए सीजेपी (कॉकरोज जनता पार्टी) प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. यह प्रोटेस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर हुआ था. प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले ली थी. हालांकि कुछ घंटे के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था. लेकिन उसके अलगे ही दिन एक्टर, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को भारत छोड़ने का नोटिस मिला. इस मामले को लेकर एक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. नोटिस के मुताबिक, इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 2 दिन और बचे हैं. ऐसे में कोर्ट ने उनकी याचिका टाल दी है.
पीटीआई के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट 27 अक्टूबर को एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जो 'लीव इंडिया' (भारत छोड़ो) नोटिस के खिलाफ दायर की गई है.अमेरिकी नागरिक इमरान खान ने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.
News Alert! Bombay High Court to hear actor Imran Khan's plea against 'Leave India' notice on October 27. https://t.co/5srk4YgIAV— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026
यह याचिका सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी. इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि याचिका पर सुनवाई मंगलवार को रखी जाए. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा.
बता दें, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मार्ग के पास मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के मुद्दे को लेकर मांग की गई थी. इस प्रोटेस्ट में इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड और कजिन के साथ शामिल हुए थे. इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को एक लिन (LIN) जारी किया. इसमें उनसे 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है.