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इमरान खान भारत छोड़ो मामला: सिर्फ दो दिन और, एक्टर की याचिका पर सुनवाई टली, जानें कब है अगली तारीख

इमरान खान ( IANS )

हैदराबाद: आमिर खान के भांजे-एक्टर इमरान खान इस महीने की शुरुआत में मुंबई में हुए सीजेपी (कॉकरोज जनता पार्टी) प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे. यह प्रोटेस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर हुआ था. प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले ली थी. हालांकि कुछ घंटे के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था. लेकिन उसके अलगे ही दिन एक्टर, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को भारत छोड़ने का नोटिस मिला. इस मामले को लेकर एक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. नोटिस के मुताबिक, इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 2 दिन और बचे हैं. ऐसे में कोर्ट ने उनकी याचिका टाल दी है.

पीटीआई के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट 27 अक्टूबर को एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जो 'लीव इंडिया' (भारत छोड़ो) नोटिस के खिलाफ दायर की गई है.अमेरिकी नागरिक इमरान खान ने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.