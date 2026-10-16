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इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर भड़कीं आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव, बोलीं- वो 40 साल से देश में है

इमरान खान ( IANS )

हैदराबाद: एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश मिला है. मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया. अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड है. उन्हें यह नोटिस 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद मिला. इस पर अब इमरान को उनकी पूर्व मामी और एक्टर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने सपोर्ट किया है.

किरण राव का पोस्ट (Kiran Rao IG Post) गुरुवार को किरण ने इस घटनाक्रम से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नोटिस पर अविश्वास व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'वाह, अब मुंबई पुलिस भी आ गई है'. उन्होंने इमरान के भारत के साथ लंबे जुड़ाव पर कहा, 'वह 43 साल के हैं. इनमें से 40 साल उन्होंने भारत में बिताए हैं. उन्होंने यहीं पढ़ाई की, यहीं काम किया, यहीं सफलता हासिल की, यहीं असफलता का सामना किया, यहीं प्यार किया और यहीं संघर्ष किया'. अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इस घटनाक्रम की आलोचना की. खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, "क्या? यह बकवास है'.