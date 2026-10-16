इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर भड़कीं आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव, बोलीं- वो 40 साल से देश में है
15 अक्टूबर को एफआरआरओ ने इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:48 AM IST
हैदराबाद: एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश मिला है. मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया. अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड है. उन्हें यह नोटिस 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद मिला. इस पर अब इमरान को उनकी पूर्व मामी और एक्टर आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने सपोर्ट किया है.
गुरुवार को किरण ने इस घटनाक्रम से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नोटिस पर अविश्वास व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'वाह, अब मुंबई पुलिस भी आ गई है'. उन्होंने इमरान के भारत के साथ लंबे जुड़ाव पर कहा, 'वह 43 साल के हैं. इनमें से 40 साल उन्होंने भारत में बिताए हैं. उन्होंने यहीं पढ़ाई की, यहीं काम किया, यहीं सफलता हासिल की, यहीं असफलता का सामना किया, यहीं प्यार किया और यहीं संघर्ष किया'. अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इस घटनाक्रम की आलोचना की. खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, "क्या? यह बकवास है'.
इमरान खान को क्यों हिरासत में लिया गया?
यह विवाद 10 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब आमिर खान के भतीजे इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित चिंताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी.
मरान और उनकी साथी, अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन, उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था. गिरफ्तारी के बाद, इमरान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह पुलिस वैन के अंदर दिखाई दे रहे थे. उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं'.
विरोध प्रदर्शन में मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि वह किसी राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि मुंबई के निवासी के रूप में इसमें शामिल हुए थे.
उन्होंने कहा, 'मेरी कोई मांग नहीं है. मैं यहां एक नागरिक के रूप में, इस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में आया हूं. मैं यहां यह देखने आया हूं कि आवागमन की स्वतंत्रता को क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है, लोगों की आवाजों को क्यों दबाया जा रहा है'.
इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए क्यों कहा गया?
15 अक्टूबर को, एफआरआरओ ने इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया था.
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि अभिनेता को नोटिस दिया गया था, जो मुंबई के खार इलाके में रह रहा था और उसके पास ओसीआई कार्ड था.
यह कदम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद उठाया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर अपने ओसीआई दर्जे की शर्तों का उल्लंघन किया है. सोमैया ने अभिनेता की गिरफ्तारी और निर्वासन की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता थी.
इमरान खान बॉम्बे हाई कोर्ट में नोटिस को चुनौती देंगे
इमरान के वकील जुल्फिकार मेमन ने पुष्टि की है कि अभिनेता बॉम्बे हाई कोर्ट में एफआरआरओ नोटिस को चुनौती देने का इरादा रखते हैं. कानूनी टीम एक याचिका तैयार कर रही है, जिसे शुक्रवार या अगले सोमवार को दायर किए जाने की उम्मीद है. खबरों के मुताबिक, अभिनेता के वकीलों ने इस आदेश को कठोर बताया है और तर्क दिया है कि ओसीआई कार्डधारकों को विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है. कानूनी चुनौती में इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस को चुनौती दिए जाने की उम्मीद है.