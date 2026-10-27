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इमरान खान भारत छोड़ो मामला: क्या 28 अक्टूबर को आमिर खान के भांजे को छोड़कर जाना होगा देश? जानें कोर्ट ने क्या कहा

इमरान खान ( IANS )

हैदराबाद: आमिर खान के भांजे-एक्टर इमरान खान को 'भारत छोड़ो' नोटिस के मामले में अस्थायी राहत मिली है. सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इमरान खान को यह नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिक होने और ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद एक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर नियमों का उल्लंघन किया था.

एएनआई के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने अपने "लीव इंडिया नोटिस" (भारत छोड़ने के नोटिस) को चुनौती दी है. बताया जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध न होने के कारण, कोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है.

इससे पहले, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट से जुड़ी ताजा जानकारी देने वाली बार एंड ब्रेंच के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने आज (27 अक्टूबर को) इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की. केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से मामले को 2 नवंबर, सोमवार तक टालने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी.