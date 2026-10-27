इमरान खान भारत छोड़ो मामला: क्या 28 अक्टूबर को आमिर खान के भांजे को छोड़कर जाना होगा देश? जानें कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट में 'लीव इंडिया नोटिस' को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:56 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान के भांजे-एक्टर इमरान खान को 'भारत छोड़ो' नोटिस के मामले में अस्थायी राहत मिली है. सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इमरान खान को यह नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिक होने और ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद एक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर नियमों का उल्लंघन किया था.
एएनआई के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने अपने "लीव इंडिया नोटिस" (भारत छोड़ने के नोटिस) को चुनौती दी है. बताया जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध न होने के कारण, कोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है.
इससे पहले, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
The Bombay High Court has adjourned the hearing on actor Imran Khan's petition challenging his "Leave India Notice" until Monday, 2 November. The Foreign Regional Registration Office (FRRO) had previously ordered Imran Khan to leave India by 28 October. The Additional Solicitor General (ASG), appearing for the Central Government, gave an oral assurance to the court that no action will be taken against him until the next hearing. (File pic)— ANI (@ANI) October 27, 2026
कोर्ट से जुड़ी ताजा जानकारी देने वाली बार एंड ब्रेंच के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने आज (27 अक्टूबर को) इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की. केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट से मामले को 2 नवंबर, सोमवार तक टालने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी.
इस पर एक्टर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि FRRO के निर्देश के अनुसार, एक्टर को कल (28 अक्टूबर) देश छोड़ना है. इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा, "(कोर्ट) इसे सोमवार को रख सकता है. कुछ नहीं होगा. यह एक मौखिक आश्वासन है." कोर्ट ने बदले में मामले को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई और कहा कि तब तक FRRO का ऑर्डर रोक दिया जाए.
कोर्ट ने कहा, "एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा है. मामला 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक के लिए टाल दिया गया है. जिस ऑर्डर को चुनौती दी गई है, उसे अगली तारीख तक रोक कर रखा जाएगा."
बता दें, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मार्ग के पास मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के मुद्दे को लेकर मांग की गई थी. इस प्रोटेस्ट में इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड और कजिन के साथ शामिल हुए थे. इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को एक लिन (LIN) जारी किया. इसमें उनसे 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है.