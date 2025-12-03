ETV Bharat / entertainment

IMDbs मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार ऑफ 2025: आमिर खान-ऋषभ शेट्टी को पछाड़ लिस्ट में टॉप पर अहान पांडे-अनीत पड्डा, जाहिर की खुशी

इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अहान और अनीत दोनों सातवें आसमान पर हैं. अहान ने कहा कि वह एक एक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म के लिए मिली पहचान से बहुत खुश हैं.

आईएमडीबी ने बुधवार, 3 दिसंबर को 2025 के मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार और डायरेक्टर्स की लिस्ट जारी किया, जिसमें 'सैयारा' के एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा टॉप पर हैं. आईएमडीबी ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है. अहान पांडे ने स्टार की लिस्ट में नंबर 1 की जगह हासिल की, उनके बाद उनकी को-स्टार अनीत पड्डा का नाम शामिल हैं, जबकि फिल्ममेकर मोहित सूरी, जिन्होंने 'सैयारा' डायरेक्ट की थी, मोस्ट पॉपुलर इंडियन डायरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

हैदराबाद: 'सैयारा' की मेगा सक्सेस के बाद एक्टर अहान पांडे और अनीत पड्डा ने आमिर खान और ऋषभ शेट्टी जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए आईएमडीबी की 2025 की सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट में टॉप दो जगह ले ली है.

अहान पांडे

एक्टर अहान पांडे ने एक बयान में कहा, '(यह) किसी सपने के सच होने और पाउलो कोएल्हो के पूरे होने जैसा है. लेकिन सच में, अगर कुछ है, तो यह पहचान मुझे अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में थोड़ा और जागरूक बनाती है, और साथ ही, यह मुझे आने वाले समय के लिए उत्साहित करती है.' उन्होंने सूरी को उनके गाइडेंस का क्रेडिट दिया और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और अक्षय विधानी के साथ-साथ कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं जल्द ही अपनी दूसरी फिल्म के साथ लौटने का इंतजार कर रहा हूं, और यह सम्मान एक ऐसी परफॉर्मेंस देने के लिए काफी मोटिवेशन है जो दिल को छू जाए. मैं दुनिया भर के हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे सपोर्ट किया और ‘सैयारा’ में मेरा साथ दिया. मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी किस्मत बदली और मुझे कुछ ऐसा दिया जिसे मैं जिंदगी भर संभालकर रख सकूं, लेकिन सबसे ज्यादा, मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक हार्ट सर्जन के पोते को प्यार का जरिया बनने दिया. इससे ज्यादा पोएटिक कुछ नहीं है. यहां हमेशा प्यार ही प्यार है.'

अनीत पड्डा

अनीत ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपने बयान में कहा कि 'सैयारा' की सफलता 'जीवन बदलने वाली' रही और उन्होंने सभी भाषाओं के दर्शकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'सैयारा' ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदल दिया है जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रही हूं और यह जानना कि अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोग मेरे काम से जुड़े हैं, मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जितना मैं बता नहीं सकती.'

उन्होंने आगे कहा, 'आईएमडीबी से मिला यह सम्मान मुझे उन सभी चीजों से आगे बढ़ाता है, जिसे मैं आगे पाना चाहती हूं: ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा क्यूरियोसिटी और ज्यादा क्राफ्ट. मैं अपनी अगली फिल्म में कदम रखते हुए इन सबका मजा ले रही हूं. प्यार के लिए धन्यवाद. यह मेरे लिए सबसे बड़ा फ्यूल है.'

2025 के मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार की लिस्ट

अहान और अनीत के बाद तीसरे पायदान पर आमिर खान का नाम है. चौथे पर ईशान खट्ट (द रॉयल और होमबाउंड), पांचवें पर लक्ष्य (बैड्स ऑफ बॉलीवुड), छठे पर रश्मिका (छावा, सिकंदर, कुबेर, थामा, द गर्लफ्रेंड) जैसे कलाकारों का नाम शामिल है. 7वें पर कल्याणी प्रियदर्शन, 8वें पर तृप्ति डिमरी, 9वें पर रुक्मिणी वसंत और 10वें पर ऋषभ शेट्टी का नाम है.