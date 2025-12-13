ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' बनी 2025 की मोस्ट पॉपुलर मूवी, साल की सबसे कमाऊ फिल्म को पछाड़ा, देखें IMDb की टॉप 10 लिस्ट

आईएमडीबी मोस्ट पॉपुलर फिल्म 2025 लिस्ट में 5 फिल्में बॉलीवुड की तो 5 साउथ सिनेमा की हैं.

IMDb Most Popular Films 2025
आईएमडीबी मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स 2025 लिस्ट (POSTER)
December 13, 2025

हैदराबाद: 2025 की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शामिल होने के साथ-साथ कांतारा चैप्टर 1 और महावतार नरसिम्हा साल की सबसे बड़ी फिल्मों में भी रहे. ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी एनिमेशन फिल्में भी बनीं, जिन्होंने मिलकर दुनिया भर में 449.83 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. वहीं, लिस्ट में सबसे ऊपर इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा ने जगह बनाई है.

होम्बले फिल्म्स की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में महावतार नरसिम्हा और कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 आईएमडीबी (IMDb) की 2025 की टॉप 5 सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों में जगह बनाने में सफल रहीं. एनिमेटेड महाकाव्य महावतार नरसिम्हा ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पौराणिक-एक्शन फिल्म कांतारा नंबर 4 पर रही. यह उपलब्धि प्रो डक्शन हाउस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

महावतार नरसिम्हा का यह रिकॉर्ड खास है क्योंकि यह IMDb की सालाना सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एनिमेशन फिल्म बन गई है. इसकी पैन-इंडिया रिलीज और कई भाषाओं में उपलब्धता ने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया. कांतारा चैप्टर 1, जो 2022 की सुपरहिट फिल्म का अगला अध्याय है, अपनी पौराणिक थीम और शानदार विजुअल्स की वजह से दर्शकों को खासा पसंद आया, जिसने होम्बले फिल्म्स की हाई-कॉन्सेप्ट और बड़े स्तर की फिल्मों की पहचान को और मजबूत किया.

होम्बले फिल्म्स पहले भी केजीएफ फ्रेंचाइजी, विशेष रूप से केजीएफ: चैप्टर 2 के साथ इतिहास रच चुकी है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है.

होम्बले फिल्म्स आने वाले सालों में भी कई बड़े प्रोजेक्ट लेकर तैयार है. इनमें प्रभास के साथ तीन फिल्मों की डील शामिल है, जिसकी शुरुआत सालार: पार्ट 2 से होगी, इसके बाद 2027 और 2028 में दो और फिल्में आएंगी. इसके अलावा, वे ऋतिक रोशन के साथ एक नई पैन-इंडिया फिल्म की भी योजना बना रहे हैं, जो बड़े बजट और बड़े पैमाने की होने वाली है. साथ ही, दर्शकों द्वारा लंबे समय से इंतजार की जा रही केजीएफ: चैप्टर 3 भी पाइपलाइन में है, जिससे होम्बले की आने वाली फिल्मों की सूची और भी खास बन जाती है.

इस सम्मान के साथ, होम्बले फिल्म्स न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता साबित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह भारतीय सिनेमा में नए ट्रेंड और नई सोच को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख प्रोडक्शन हाउस है. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, ये दोनों फिल्में बदलते दर्शकों की पसंद और भारतीय सिनेमा की नई दिशा का प्रतीक बनकर खड़ी हैं.

आईएमडीबी मोस्ट पॉपुलर फिल्म 2025 लिस्ट (IMDb Most Popular Films 2025 List )

  1. सैयारा
  2. महावतार नरसिम्हा
  3. छावा
  4. कांतारा चैप्टर 1
  5. कूली
  6. ड्रैगन
  7. सितारे जमीन पर
  8. देवा
  9. रेड 2
  10. लोका चैप्टर 1 चंद्रा

