ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' बनी 2025 की मोस्ट पॉपुलर मूवी, साल की सबसे कमाऊ फिल्म को पछाड़ा, देखें IMDb की टॉप 10 लिस्ट

हैदराबाद: 2025 की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में शामिल होने के साथ-साथ कांतारा चैप्टर 1 और महावतार नरसिम्हा साल की सबसे बड़ी फिल्मों में भी रहे. ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी एनिमेशन फिल्में भी बनीं, जिन्होंने मिलकर दुनिया भर में 449.83 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. वहीं, लिस्ट में सबसे ऊपर इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा ने जगह बनाई है.

होम्बले फिल्म्स की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में महावतार नरसिम्हा और कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 आईएमडीबी (IMDb) की 2025 की टॉप 5 सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों में जगह बनाने में सफल रहीं. एनिमेटेड महाकाव्य महावतार नरसिम्हा ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि पौराणिक-एक्शन फिल्म कांतारा नंबर 4 पर रही. यह उपलब्धि प्रो डक्शन हाउस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

महावतार नरसिम्हा का यह रिकॉर्ड खास है क्योंकि यह IMDb की सालाना सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय एनिमेशन फिल्म बन गई है. इसकी पैन-इंडिया रिलीज और कई भाषाओं में उपलब्धता ने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया. कांतारा चैप्टर 1, जो 2022 की सुपरहिट फिल्म का अगला अध्याय है, अपनी पौराणिक थीम और शानदार विजुअल्स की वजह से दर्शकों को खासा पसंद आया, जिसने होम्बले फिल्म्स की हाई-कॉन्सेप्ट और बड़े स्तर की फिल्मों की पहचान को और मजबूत किया.

होम्बले फिल्म्स पहले भी केजीएफ फ्रेंचाइजी, विशेष रूप से केजीएफ: चैप्टर 2 के साथ इतिहास रच चुकी है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है.