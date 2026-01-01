'इक्कीस' X रिव्यू: बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र को देख भावुक हुए दर्शक, अगस्त्य नंदा की वॉर ड्रामा को मिल रहा ऐसा रिएक्शन
फिल्म 'इक्कीस' आज, सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म देखने के बाद दर्शक अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र का वॉर ड्रामा 'इक्कीस' आज, 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को पहले शो देखने वाले मूवी लवर्स से पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं. फिल्म में हर कोई अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है. लोगों ने धर्मेंद्र को भी याद किया और बताया कि उन्होंने कितनी प्यार से कहानी सुनाई.
'इक्कीस' को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है. नेशनल अवॉर्ड विजेता डायरेक्टर श्रीराम राघवन की निर्देशित इस वॉर फिल्म की तारीफ इसके दमदार परफॉर्मेंस और शानदार तरीके से फिल्माए गए सीन्स के लिए की जा रही है. फिल्म में देश के जवानों की बहादुरी के साथ-साथ देशभक्ति की भी झलक दिखाई गई है, जिसकी वजह से दर्शकों का फिल्म से एक इमोशनल कनेक्शन बन रहा है.
'इक्कीस' एक्स रिव्यू
एक दर्शक ने फिल्म और उसके डायरेक्शन को लेकर एक्स हैंडल पर अपना रिव्यू साझा किया है. यूजर ने लिखा है, 'एक सिनेप्रेमी के तौर पर, जयदीप अहलावत का धर्मेंद्र को अपने सीन्स में इतनी अच्छी तरह से देखना सोने जैसा है. इक्कीस का पहला हाफ पूरी तरह से दिखाता है कि एक जन्मजात लीडर, पीवीसी अरुण खेत्रपाल का किरदार बनाने में क्या लगता है, एक 21 साल के लड़के का सफर जिसके दिल में आग है, एक ईमानदार और मजबूत इंसान बनने का.'
#Ikkisreview INTERVAL— UTSSAV’s Movie Mania (@uskmm6) January 1, 2026
As a cinephile, #JaideepAhlawat admirably observing #Dharmendra in their scenes is pure gold❤️❤️
The first half of #Ikkis perfectly captures what it takes to build the character of a born leader, #PVC #runKhetarpal , the journey of a 21 year old boy with… pic.twitter.com/FfAmxirwzU
#IkkisReview— Siddharth Mathur (@TheSidMathur) January 1, 2026
Rating - ⭐⭐⭐⭐#Ikkis feels like a film made with honesty and intent, and that’s what stayed with me the most. It doesn’t try to be loud or over-dramatic - instead, it lets the story speak, and that approach works beautifully.
The storytelling is tight and… pic.twitter.com/FRMvB8ke9v
यूजर ने आगे लिखा, 'श्रीराम राघवन का शानदार डायरेक्शन पहले हाफ को तेज और दिलचस्प बनाए रखता है, जिसमें जमीनी सच्चाई है. युद्ध के सीन, साथ ही जो यह दिखाते हैं कि यह सब कितना बेकार है, वे आसानी से सबसे ज्यादा असरदार हिस्से हैं. बेहतरीन, असली फिल्ममेकिंग.'
#Ikkisreview— Vishal Choudhary (@AdvVishallKok) January 1, 2026
One word review
HEARTWARMING ❤️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️/⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Dharmendra 🫧❤️ pic.twitter.com/psJ0mT17HW
#IkkisReview— Review Junkie (@reviewjunkie12) January 1, 2026
⭐️⭐️⭐️
EMOTIONAL BUT AVERAGE
If only dir had handled the entire film the way he handled last 30 mins, #IKKIS would have been exceptional. First half feels random, with the film’s intent poorly conveyed. Weak casting of some side characters hurts the strong… pic.twitter.com/lC2CNkyAdv
एक यूजर ने धर्मेंद्र के देख पुराने दिनों को याद कर लिखा है, इक्कीस देख रहा हूं. इंटरवल का टाइम है, और अब तक का यह बिल्कुल जबरदस्त है. देखने में शानदार और फ्यूरी जैसा ही रोमांच से भरपूर. धर्मेंद्र को स्क्रीन पर देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं, जैसे कोई सदाबहार कहानी सामने आ रही हो. अभी से आपकी याद आ रही है, धरम पाजी.'
#IkkisReview: STAGGERING WAR FLICK!— $@M (@SAMTHEBESTEST_) January 1, 2026
RATING - ⭐⭐⭐⭐ 4/5*
SRIRAM RAGHAVAN DOES IT AGAIN!😎
PATRIOTISM, ACTION, COURAGE! 👑
Never doubt this man. #Ikkis is his first war genre movie and he nails it. The inspiring tale of the youngest #ParamveerChakra recipient #ArunKhetarpal… pic.twitter.com/I84eeuPDqp
Rating: ⭐⭐⭐½— Nishit Shaw (@NishitShawHere) January 1, 2026
A pleasant start to the new year at the cinemas! #Ikkis is IMPACTFUL. The film is well-made with stunning battlefield visuals and some riveting background score. The cinematography is a plus while other technical aspects are good. #IkkisReview #AgastyaNanda has… pic.twitter.com/Gw8WNOpAgN
एक यूजर ने लिखा है, इमोशनल लेकिन एवरेज अगर डायरेक्टर ने पूरी फिल्म को वैसे ही हैंडल किया होता जैसे उन्होंने आखिरी 30 मिनट को किया, तो इक्कीस असाधारण होती. पहला हाफ बेतरतीब लगा, जिसमें फिल्म का मकसद ठीक से नहीं दिखाया गया है. कुछ साइड किरदारों की कमजोर कास्टिंग से धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और अगस्त्य नंदा की दमदार परफॉर्मेंस पर असर पड़ता दिखा है. धर्मेंद्र अपने किरदार में इतने स्वाभाविक थे कि, अगर डायरेक्टर ने क्लाइमेक्स में उनकी नम आंखों का एक भी पल दिखाया होता, तो पूरा देश उनके साथ रोता. यही बात जयदीप अहलावत पर भी लागू होती है.
#IkkisReview— Kaushiki Shrivastav (@KaushikiAS) January 1, 2026
Definitely worth visiting the theatre
Catch #DharmendraDeol 's smile on the screen ! pic.twitter.com/L5qA2AfYEk
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'इक्कीस रिव्यू, थिएटर जाना तो बनता है. स्क्रीन पर धर्मेंद्र देओल की मुस्कान जरूर देखें.'
'इक्कीस' के बारे में
श्रीराम राघवन ने 'इक्कीस' को डायरेक्ट किया है. उनकी यह फिल्म एक वॉर बायोपिक है जो परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है. फिल्म में धर्मेंद्र अगस्त्य के ऑन-स्क्रीन पिता की भूमिका में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत, सुहासिनी मुले, सिकंदर खेर और राहुल देव भी सहायक भूमिकाओं में हैं.