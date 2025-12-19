ETV Bharat / entertainment

दिवंगत पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर देख भावुक हुए सनी देओल, बोले- लव यू पापा

सनी देओल ने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर शेयर किया है और इसे एक इमोशनल नोट से जोड़ा है.

Sunny Deol Dharmendra
सनी देओल/धर्मेंद्र (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 8:56 PM IST

हैदराबाद: 'इक्कीस' के मेकर्स ने आज, 19 दिसंबर को फिल्म का फाइनल ट्रेलर जारी किया है. ट्रेलर में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के सीन ने सभी का ध्यान खींचा है. बॉलीवुड के 'ही-मैन' के बेटे-एक्टर सनी ने ट्रेलर में अपने पिता की दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद उन पर अपना प्यार बरसाया है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अब अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया भी हैं, और यह सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है, जो 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे. श्रीराम राघवन की इस वॉर ड्रामा का फाइनल ट्रेलर आज (19 दिसंबर) को लॉन्च किया गया. इसमें धर्मेंद्र के अहम सीन हैं, जिन्होंने फिल्म में अरुण खेत्रपाल के पिता का रोल निभाया है.

'इक्कीस' के फाइनल ट्रेलर में अपने पिता धर्मेंद्र को देखकर सनी देओल इमोशनल हो गए हैं. सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर 'इक्कीस' का फाइनल ट्रेलर साझा करते हुए कैप्शन में लाल दिल वाले इमोजी के साथ लिखा है, 'लव यू पापा.'

'गदर' एक्टर ने आगे कैप्शन में लिखा है, 'सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखें, एक हीरो जो सिर्फ़ 21 साल का था और अमर हो गया -सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल. इक्कीस 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में.'

दिग्गज एक्ट्रर धर्मेंद्र का निधन इसी साल 24 नवंबर में हो गया था, लेकिन हम उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'इक्कीस' में देख पाएंगे. यह फिल्म पहले क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने किसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया. सभी को लगा कि फिल्म को 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने और 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के साथ क्लैश से बचने के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि ज्योतिषीय कारणों से फिल्म को स्थगित किया गया है.

बिग बी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इक्कीस की रिलीज डेट पोस्टपोन करने की वजह को बताते हुए लिखा है, 'इक्कीस पहले पच्चीस (25) को थी, अब होगी छब्बीस (26) , पहली (1) को, कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे, भाई ,शगुन है अच्छा, चले चलो, बस चले चलो.'

फिलहाल 'इक्कीस' अब नए साल के मौके पर यानी 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते, अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. यह फिल्म अक्षय कुमार की भतीजी, सिमर भाटिया का फीमेल लीड के तौर पर डेब्यू होगा, और इसमें जयदीप अहलावत भी एक अहम रोल में हैं.

