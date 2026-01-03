ETV Bharat / entertainment

इक्कीस बॉक्स ऑफिस: 50 फीसदी गिरी कमाई, दूसरे दिन अगस्त्य नंदा की फिल्म ने किया मुट्ठीभर कलेक्शन

हैदराबाद: अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया स्टारर फिल्म इक्कीस ने अपनी रिलीज के दो दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये से ओपनिंग ली थी. इक्कीस ऐसे वक्त में 1 जनवरी को रिलीज हुई, जब डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर का कब्जा है. धुरंधर की आंधी के बीच इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर पूरा साहस दिखाने की कोशिश कर ही रही थी कि दूसरे दिन फिल्म ने लगभग दम तोड़ दिया. इक्कीस ने अपने पहले शुक्रवार और दूसरे दिन अपने पहले दिन की कमाई से आधी कमाई की है. इससे साफ पता चलता है कि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है.

सैकनिल्क के अनुसार, इक्कीस ने पहले दिन 7 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 3.50 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया है. इक्कीस का दो दिनों का कुल घरेलू कलेक्शन 10.50 करोड़ रुपये हो गया है. इक्कीस की कमाई 50 फीसदी तक गिर चुकी है. दूसरे दिन इक्कीस का हिंदी में 14.72 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. इसमें मॉर्निंग शो में 5.75 फीसदी, आफ्टरनून शो में 14.73 फीसदी, इवनिंग शो में 18.06 फीसदी और नाइट शो मे 20.33 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. कुल मिलाकर इक्कीस के लिए यह आंकड़े निराश करने वाले हैं.

दूसरी तरफ धुरंधर का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. धुरंधर ने इक्कीस की रिलीज के दूसरे दिन 8.75 करोड़ रुपए कमाए हैं. इससे साफ नजर आता है कि तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की तरह इक्कीस भी धुरंधर के आगे गुम हो जाएगी. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा है, क्योंकि फिल्म ने 9वें दिन 0.50 करोड़ रुपये कमाए हैं और फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 30.65 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म 'इक्कीस' इंडियन आर्मी के बहादुर सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की शौर्य की सच्ची कहानी को दिखाती है, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहादत पाई और देश के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता बने. इक्कीस दो टाइमलाइन पर चलती है, पहला युद्ध का मैदान और दूसरा एक पिता (धर्मेंद्र) की बेटे की यादों और पाकिस्तानी अधिकारी (जयदीप अहलावत) के साथ मुलाकात की कहानी, जो इस वीरगाथा का इमोशनल ट्रैक दिखाती है.