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इक्का ट्रेलर: अमिताभ बच्चन बोले- बहुत बढ़िया, इस डायरेक्टर ने भी बांधे सनी-अक्षय की फिल्म की तारीफ के पुल

हैदराबाद: सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा इक्का का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में सनी देओल और अक्षय खन्ना आमने-सामने नजर आ रहे हैं. इस कोर्टरूम थ्रिलर का सनी और अक्षय के फैंस को बेसब्री से इंतजार है और अब ट्रेलर ने फैंस की एक्साइमेंट को दोगुना कर दिया है. वहीं, इक्का का ट्रेलर ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्स के बीच भी छा चुका है. इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म का ट्रेलर शेयर कर इसकी तारीफ के पुल बांधे हैं. इक्का के ट्रेलर ने बिग बी को हैरान कर दिया है. वहीं, दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई भी इक्का के ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थके हैं.

क्या है इक्का के ट्रेलर में?

पहले बात करते हैं इक्का के ट्रेलर की. ट्रेलर से पता चलता है कि अक्षय खन्ना शौर्यमान गौर के रोल में नजर आते हैं और वह ट्रेलर की शुरुआत में गिरफ्तार दिखते हैं. इन पर एक लड़की की हत्या का केस है. खुद को बचाने के लिए शौर्यमान वकील अर्जुन मेहरा (सनी देओल) को हायर करते हैं. दोनों के बीच पुराना रिश्ता होता है, इसलिए अर्जुन को शौर्यमान के दोषी होने के बाद भी उसके लिए केस लड़ना पड़ रहा है. इस बीच ट्रेलर में दोनों के बीच नोकझोक भी देखी गई है. कुल मिलाकर ट्रेलर ने फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम किया है.