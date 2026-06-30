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इक्का ट्रेलर: अमिताभ बच्चन बोले- बहुत बढ़िया, इस डायरेक्टर ने भी बांधे सनी-अक्षय की फिल्म की तारीफ के पुल

सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इक्का जुलाई में रिलीज होने जा रही है.

Ikka Trailer
इक्का ट्रेलर (GETTY/POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 12:03 PM IST

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हैदराबाद: सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा इक्का का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में सनी देओल और अक्षय खन्ना आमने-सामने नजर आ रहे हैं. इस कोर्टरूम थ्रिलर का सनी और अक्षय के फैंस को बेसब्री से इंतजार है और अब ट्रेलर ने फैंस की एक्साइमेंट को दोगुना कर दिया है. वहीं, इक्का का ट्रेलर ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्स के बीच भी छा चुका है. इसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म का ट्रेलर शेयर कर इसकी तारीफ के पुल बांधे हैं. इक्का के ट्रेलर ने बिग बी को हैरान कर दिया है. वहीं, दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई भी इक्का के ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थके हैं.

क्या है इक्का के ट्रेलर में?

पहले बात करते हैं इक्का के ट्रेलर की. ट्रेलर से पता चलता है कि अक्षय खन्ना शौर्यमान गौर के रोल में नजर आते हैं और वह ट्रेलर की शुरुआत में गिरफ्तार दिखते हैं. इन पर एक लड़की की हत्या का केस है. खुद को बचाने के लिए शौर्यमान वकील अर्जुन मेहरा (सनी देओल) को हायर करते हैं. दोनों के बीच पुराना रिश्ता होता है, इसलिए अर्जुन को शौर्यमान के दोषी होने के बाद भी उसके लिए केस लड़ना पड़ रहा है. इस बीच ट्रेलर में दोनों के बीच नोकझोक भी देखी गई है. कुल मिलाकर ट्रेलर ने फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम किया है.

अमिताभ बच्चन क्या बोले?

बिग बी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म इक्का का ट्रेलर शेयर कर लिखा है, अच्छा लगा रहा है और आप सभी को शुभकामनाएं'.

सुभाष घई ने भी की तारीफ

राम लखन और परदेस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले डायरेक्टर सुभाष घई ने इक्का का एक पोस्ट शेयर कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, सिनेमा का मतलह है दर्शकों पर इंपेक्ट पड़ना है. इक्का का ट्रेलर यह बात सही साबित करता है. यह एक ट्रेरिफिक कोर्टरूम ड्रामा है. सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने इसे डायरेक्ट किया और सपना मल्होत्रा ने लिखा है. सनी देओल और अक्षय खन्ना तारीफ के काबिल हैं. सिद्धू और फिल्म की पूरी टीम को मेरी शुभकमानाएं'. बता दें, इक्का आगामी 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.

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