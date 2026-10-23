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IIFA 2027: शाहिद कपूर ने कुछ ऐसे दिया सलमान खान को माइक, भड़क उठे 'भाईजान' के फैंस, बोले- ये एटीट्यूड भारी पड़ेगा

आईफा 2027 शाहिद कपूर, सलमान खान और करीना कपूर ( ANI )

हैदराबाद: आईफा 2027 की शाम एक बार फिर बॉलीवुड सितारों से सजी मिली. यहां सलमान खान, शाहिद कपूर और करीना कपूर समेत कई स्टार्स ने दस्तक दी थी. आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी स्टार्स ने बारी-बारी से अपने विचार रखे. साथ ही आईफा और फिल्म इंडस्ट्री के संबंधों पर बात की. आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी. यहां कई ऐसे सीन भी देखने को मिले, जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थे. इसमें एक सलमान खान और शाहिद कपूर के स्टेज पर साथ में होने वाले वीडियो काफी तेजी वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो में शाहिद सुपरस्टार सलमान खान को कुछ इस अंदाज में माइक पकड़ाते हैं कि यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी.

सलमान-शाहिद का वीडियो वायरल

आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन और करीना कपूर एक साथ स्टेज पर खड़े थे. सलमान ने जींस पर ब्लैक टी-शर्ट और उस पर ब्लू ब्लेजर डाला हुआ था. वहीं. शाहिद कपूर ऑल-व्हाइट लुक में इवेंट में पहुंचे थे. वहीं, जब सलमान खान की बोलने की बारी तो भाईजान के पास माइक नहीं था. सलमान ने शाहिद की तरफ हाथ बढ़ाया और शाहिद ने बिना देखे ही सलमान को माइक थमा दिया. यहां, सलमान खान के एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा था कि वह शाहिद के इस जेस्चर से अनकंफर्ट थे. अब सलमान और शाहिद का यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर सलमान के फैंस शाहिद की जमकर क्लास ले रहे हैं. वहीं, एक वीडियो में सलमान खान एक्टर शाहिद कपूर के लिए भी यह कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए. यह वाकया उस वक्त हुआ जब शाहिद स्टेज पर चढ़ने से पहले उसे झुककर छुआ था. 'शाहिद को ये एटीट्यूड भारी पड़ेगा'