IIFA 2027: शाहिद कपूर ने कुछ ऐसे दिया सलमान खान को माइक, भड़क उठे 'भाईजान' के फैंस, बोले- ये एटीट्यूड भारी पड़ेगा
एक वीडियो में सलमान खान एक्टर शाहिद कपूर के लिए यह कह रहे हैं, 'इन्होंने मेरे पैर नहीं छुए हैं.'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: आईफा 2027 की शाम एक बार फिर बॉलीवुड सितारों से सजी मिली. यहां सलमान खान, शाहिद कपूर और करीना कपूर समेत कई स्टार्स ने दस्तक दी थी. आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी स्टार्स ने बारी-बारी से अपने विचार रखे. साथ ही आईफा और फिल्म इंडस्ट्री के संबंधों पर बात की. आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी. यहां कई ऐसे सीन भी देखने को मिले, जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थे. इसमें एक सलमान खान और शाहिद कपूर के स्टेज पर साथ में होने वाले वीडियो काफी तेजी वायरल हो रहे हैं. इस वीडियो में शाहिद सुपरस्टार सलमान खान को कुछ इस अंदाज में माइक पकड़ाते हैं कि यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी.
सलमान-शाहिद का वीडियो वायरल
आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन और करीना कपूर एक साथ स्टेज पर खड़े थे. सलमान ने जींस पर ब्लैक टी-शर्ट और उस पर ब्लू ब्लेजर डाला हुआ था. वहीं. शाहिद कपूर ऑल-व्हाइट लुक में इवेंट में पहुंचे थे. वहीं, जब सलमान खान की बोलने की बारी तो भाईजान के पास माइक नहीं था. सलमान ने शाहिद की तरफ हाथ बढ़ाया और शाहिद ने बिना देखे ही सलमान को माइक थमा दिया. यहां, सलमान खान के एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा था कि वह शाहिद के इस जेस्चर से अनकंफर्ट थे. अब सलमान और शाहिद का यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर सलमान के फैंस शाहिद की जमकर क्लास ले रहे हैं. वहीं, एक वीडियो में सलमान खान एक्टर शाहिद कपूर के लिए भी यह कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने मेरे पैर नहीं छुए. यह वाकया उस वक्त हुआ जब शाहिद स्टेज पर चढ़ने से पहले उसे झुककर छुआ था.
'शाहिद को ये एटीट्यूड भारी पड़ेगा'
सलमान खान के फैंस ने शाहिद कपूर के इस जेस्चर पर याद दिलाया है कि वह ना भूलें कि वह सलमान खान के साथ खड़े हैं. एक यूजर ने शाहिद के लिए कहा है, 'शाहिद को यह एटिट्यूड भारी पड़ेगा'. तीसरा यूजर लिखता है, शाहिद का फिल्मी करियर वैसे ही ठीक नहीं है, अगर भाईजान अपनी पर आ गये तो यह भी नहीं बचेगा'. कई यूजर्स ने साफ-साफ लिखा है कि शाहिद कपूर इतने एटिट्यूट में क्यों नजर आ रहे हैं. वहीं, एक वीडियो में शाहिद कपूर सुपरस्टार सलमान खान की बगल में बैठे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बताओ भाईजान को शाहिद कपूर के बगल में बैठना पड़ रहा है'. बता दें, स्टेज पर सलमान-शाहिद के बीच एक नहीं बल्कि कई ऐसे वाकया हुए हैं, जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थे.
#SalmanKhan Didn't Even Hesitate 🗿😂 Reporter - Salman sir or Shahid aap dono hi pahle host kar chuke ho, Salman sir aap Shahid ko kaya advice dena chahte hai? Bhaijaan - Iifa host mat kar, yehi advice deta hon 🤣😂 https://t.co/OUxxwsVxCa— Sallu Bhai Fan (@SalluBhaiFan143) October 22, 2026
कब-कहां होगी आईफा 2027 सेरेमनी
सलमान खान और शाहिद कपूर ने ही आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की. आईफा अवार्ड्स 2027 का आयोजन अबू धाबी के यास आइलैंड पर 23-23 जनवरी 2027 को होगा.