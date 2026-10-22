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IIFA 2027 में करीना कपूर-शाहिद कपूर की मुलाकात, वीडियो देख फैंस को आई 'आदित्य'-'गीत' की याद

करीना कपूर और शाहिद कपूर ( IANS/Poster )

हैदराबाद: 'जब वी मेट' में नजर आए करीना कपूर और शाहिद कपूर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक रहे हैं. फैंस के लिए उन्हें एक साथ देखना इसलिए भी खास है क्योंकि एक समय वे दोनों रिलेशनशिप में थे. गुरुवार, 22 अक्टूबर को 'जब वी मेट' की ये जोड़ी एक बार फिर नजर आई.

मुंबई में IIFA 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीना कपूर खान और शाहिद कपूर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जब उन्होंने मंच के बाहर एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया. यह एक्स-कपल इस इवेंट के बाद एक-दूसरे से मिलते हुए नजर आया.

इस मौके पर करीना ने ब्लैक लेदर टॉप और स्कर्ट पहना था, जबकि शाहिद व्हाइट सूट में थे. इवेंट में मिलते ही उन्होंने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया. उनके इस तरह गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. अवार्ड के अनाउंसमेंट के दौरान, ये कलाकार सलमान खान, रश्मिका और कई अन्य लोगों के साथ मंच साझा करते नजर आए. पिछले साल भी, एक इवेंट के दौरान मंच पर हुई उनकी बातचीत वायरल हो गई थी, जिससे लोगों को 'जब वी मेट' की यादें ताजा हो गईं. अब उनके गले मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद, फैंस उन्हें फिर से किसी फिल्म में एक साथ देखना चाहते हैं.