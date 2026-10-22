IIFA 2027 में करीना कपूर-शाहिद कपूर की मुलाकात, वीडियो देख फैंस को आई 'आदित्य'-'गीत' की याद
IIFA 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीना कपूर और शाहिद कपूर की मुलाकात हुई. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 8:36 PM IST
हैदराबाद: 'जब वी मेट' में नजर आए करीना कपूर और शाहिद कपूर हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक रहे हैं. फैंस के लिए उन्हें एक साथ देखना इसलिए भी खास है क्योंकि एक समय वे दोनों रिलेशनशिप में थे. गुरुवार, 22 अक्टूबर को 'जब वी मेट' की ये जोड़ी एक बार फिर नजर आई.
मुंबई में IIFA 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीना कपूर खान और शाहिद कपूर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जब उन्होंने मंच के बाहर एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया. यह एक्स-कपल इस इवेंट के बाद एक-दूसरे से मिलते हुए नजर आया.
इस मौके पर करीना ने ब्लैक लेदर टॉप और स्कर्ट पहना था, जबकि शाहिद व्हाइट सूट में थे. इवेंट में मिलते ही उन्होंने गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया. उनके इस तरह गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. अवार्ड के अनाउंसमेंट के दौरान, ये कलाकार सलमान खान, रश्मिका और कई अन्य लोगों के साथ मंच साझा करते नजर आए.
पिछले साल भी, एक इवेंट के दौरान मंच पर हुई उनकी बातचीत वायरल हो गई थी, जिससे लोगों को 'जब वी मेट' की यादें ताजा हो गईं. अब उनके गले मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद, फैंस उन्हें फिर से किसी फिल्म में एक साथ देखना चाहते हैं.
IIFA अवार्ड्स के ग्रीन कार्पेट पर मीडिया से बात करते हुए शाहिद कपूर ने इस खास मुलाकात के बारे में कहा, "हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है. आज स्टेज पर मिले, वैसे भी हम अक्सर कहीं न कहीं मिलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है. अगर लोगों को अच्छा लगा, तो अच्छी बात है."
यह दूसरी बार है जब ये करीना कपूर और शाहिद कपूर IIFA में एक साथ नजर आया है. इससे पहले जयपुर में हुए 2025 के समारोह के दौरान, उन्होंने एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया था. वे मुस्कुराए, बातचीत की और एक-दूसरे को गले लगाया, जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया था. फैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कल्ट-क्लासिक फिल्म 'जब वी मेट' का जिक्र करते हुए पोस्ट की झड़ी लगा दी थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहिद कपूर और करीना कपूर 2004 से 2007 तक एक-दूसरे के साथ रहे, और इस दौरान वे बॉलीवुड के सबसे चर्चित युवा जोड़ों में से एक बन गए. 'जब वी मेट' की शूटिंग खत्म होने के करीब दोनों अलग हो गए. इन दोनों कलाकारों ने 'फिदा', 'चुप चुप के' और 'मिलेंगे मिलेंगे' जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया है.