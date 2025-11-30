ETV Bharat / entertainment

IFFI: रणवीर सिंह को 'कांतारा' की मिमिक्री करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया यूजर्स ने लिया आड़े हाथ, सुनाई जमकर खरी-खोटी

रणवीर सिंह/'कांतारा' ( IANS/Poster )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन इस बार अपनी आगामी फिल्म धुरंधर की वजह से नहीं, बल्कि गलत वजहों से ट्रेंड कर रहे हैं. अपनी आने वाली फिल्म, धुरंधर की रिलीज से पहले, वह गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए. यहां उन्होंने पिछले 50 सालों में सिनेमा में उनके योगदान के लिए थलाइवर रजनीकांत को ट्रिब्यूट देकर सबका ध्यान खींचा, वहीं 'कांतारा' के प्रति अपने रिएक्शन से सोशल मीडिया पर कई लोग नाराज कर दिया. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 'कांतारा' के निर्देशक-एक्टर ऋषभ शेट्टी भी मौजूद थे. इस दौरान रणवीर सिंह ने इस फ्रैंचाइजी की तारीफ की. कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने गुलिगा दैवा की बहन चौंडी को 'फीमेल घोस्ट' बताया और स्टेज पर उस कैरेक्टर की मिमक्री की. आंखें टेढ़ी करके और जीभ निकालकर, उन्होंने अपनी खास 'प्राइमोर्डियल स्क्रीम' का एक वर्शन किया, जिससे शेट्टी हंसते-हंसते लोटपोट हो गए हालांकि, वायरल वीडियो में ऋषभ शेट्टी ने रणवीर को हाथों से इशारा करते हुए इसे रिपीट करने से मना करते दिखें.