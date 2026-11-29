IFFI 2026 Winners: ऋषभ शेट्टी, 'हनुमान अंश', 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी ने मारी बाजी, जानें किसे मिला कौन-सा अवॉर्ड
IFFI 2026 के विनर्स की पूरी लिस्ट आ गई है, जिसमें 'कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1' और 'हनुमान अंश' ने बाजी मारी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 3:54 PM IST
हैदराबाद: गोवा में 28 नवंबर को 57वें इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें इंटरनेशन कंपटीशन और अन्य अवॉर्ड्स कैटेगरी के विनर्स का अनाउंसमेंट किया गया. इसमें 'आकी','कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1', 'हनुमान अंश' ने बाजी मारी है.
'कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर (मेल) का सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड मिला, जबकि बेस्ट फिल्म के लिए 'गोल्डन पीकॉक'अवॉर्ड पुर्तगाली-फ्रांसीसी फिल्म 'आकी' को दिया गया, जिसका निर्देशन टियागो गुएडेस ने किया है. इंटरनेशनल विनर्स में वोल्कर श्लंडोर्फ शामिल थे, जिन्होंने विजिटेशन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता, जबकि माया ओ'रूर्के को द मेल्टडाउन के लिए बेस्ट एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला.
Rishab Shetty wins the Silver Peacock for Best Actor (Male) at #IFFI2026 for Kantara: A Legend Chapter 1! 🎉🎬 #IFFI2026 #57IFFI #StoriesWithoutBorders @shetty_rishab https://t.co/9y5R8p9jqh— PIB India (@PIB_India) November 28, 2026
𝑰𝑭𝑭𝑰 57 | 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑴𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 #Kantara: A Legend - Chapter 1 receives a Special Mention at IFFI 2026, celebrating its powerful storytelling and cinematic brilliance 🎬 #IFFI2026 #57IFFI #StoriesWithoutBorders #57thIFFI @IFFIGoa @MIB_India— PIB India (@PIB_India) November 28, 2026
इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में विशाल चतुर्वेदी की फिल्म नई फिल्म हनुमान अंश ने भी बाजी मारी है. फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी ने 'हनुमान अंश' के लिए इंडियन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड भी जीता है. जूरी ने फिल्म को उसकी कहानी के जरिए कल्चर, आस्था और म्यूजिक को एक साथ लाने के लिए चुना. यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई थी. 90 दिनों तक चलने वाली यह फिल्म 27 नवंबर को सोनी लिव पर हिंदी में स्ट्रीम होना शुरू हुई, जबकि इसके रीजनल-भाषा वाले वर्शन 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं.
IFFI 2026: Best Actor (Female) Maya O'Rourke wins the Silver Peacock for Best Actor (Female) for her remarkable performance in The Meltdown at IFFI 2026! 🎬🏆 #IFFI2026 #57IFFI @IFFIGoa @MIB_India— PIB India (@PIB_India) November 28, 2026
ऋषभ शेट्टी की यह जीत 'कांतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1' की सफलता के बाद आई है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था. 2025 में रिलीज हुई इस कन्नड़ फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम, गुलशन देवैया और अच्युत कुमार भी थे.
A WINNING DEBUT! 🏆🎬 🔹Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi, wins the Best Debut Director of an Indian Feature Film Award at the 57th International Film Festival of India (#IFFI) 2026 🔹The jury praised the film for beautifully bringing together culture, faith and music with a strong emotional connect #IFFI2026 #57thIFFI #57IFFI #StoriesWithoutBorders @IFFIGoa @MIB_India @filmervishal— PIB India (@PIB_India) November 28, 2026
IFFI 2026 विनर्स लिस्ट
सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर (मेल)
ऋषभ शेट्टी, 'कंतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1'
बेस्ट एक्टर (फीमेल) के लिए सिल्वर पीकॉक
माया ओ'रूर्के, 'द मेल्टडाउन' के लिए
बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक
'आकी' (पुर्तगाल-फ्रांस), डायरेक्टर टियागो गुएडेस
बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक
वोल्कर श्लॉन्डॉर्फ, 'विजिटेशन' के लिए
बेस्ट डेब्यू फीचर के लिए सिल्वर पीकॉक
'द गोल्डन एज', डायरेक्टर बेरेंजर थौइन
सिल्वर पीकॉक स्पेशल जूरी अवार्ड:
'द रिवर ट्रेन'
स्पेशल मेंशन
'कंतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1'
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर – इंडियन फीचर फिल्म:
विशाल चतुर्वेदी, 'हनुमान अंश'
बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी अवॉर्ड
'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी', डायरेक्टर रॉबी ग्रेवाल
🎬Made In India: A Titan Story wins the Best Web Series OTT Award 2026 at the 57th International Film Festival of India (#IFFI) 🎬Directed by Robbie Grewal, the Hindi series celebrates the spirit of enterprise, perseverance and vision #IFFI2026 #57IFFI #StoriesWithoutBorders #57thIFFI @IFFIGoa @MIB_India— PIB India (@PIB_India) November 28, 2026
IFFI का 57वां एडिशन 20 से 28 नवंबर तक गोवा में हुआ. इस बार इसका थीम 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स था. इस फेस्टिवल में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की फिल्में और फिल्ममेकर्स एक साथ आए, जिसमें 'आकी' ने टॉप अवॉर्ड जीता और ऋषभ शेट्टी ने शाम के बड़े एक्टिंग अवॉर्ड्स में से एक जीता.