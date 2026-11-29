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IFFI 2026 Winners: ऋषभ शेट्टी, 'हनुमान अंश', 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी ने मारी बाजी, जानें किसे मिला कौन-सा अवॉर्ड

'कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1' और 'हनुमान अंश' ( Poster )

हैदराबाद: गोवा में 28 नवंबर को 57वें इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें इंटरनेशन कंपटीशन और अन्य अवॉर्ड्स कैटेगरी के विनर्स का अनाउंसमेंट किया गया. इसमें 'आकी','कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1', 'हनुमान अंश' ने बाजी मारी है.

'कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर (मेल) का सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड मिला, जबकि बेस्ट फिल्म के लिए 'गोल्डन पीकॉक'अवॉर्ड पुर्तगाली-फ्रांसीसी फिल्म 'आकी' को दिया गया, जिसका निर्देशन टियागो गुएडेस ने किया है. इंटरनेशनल विनर्स में वोल्कर श्लंडोर्फ शामिल थे, जिन्होंने विजिटेशन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता, जबकि माया ओ'रूर्के को द मेल्टडाउन के लिए बेस्ट एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला.