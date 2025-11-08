ETV Bharat / entertainment

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे रजनीकांत, सिनेमा में 50 साल पूरे कर चुके हैं 'थलाइवा'

IFFI महोत्सव का समापन भारतीय सिनेमा में रजनीकांत की उल्लेखनीय 50 वर्ष की यात्रा के सम्मान में एक विशेष समारोह के साथ होगा.

IFFI 2025 Rajinikanth To Be Honoured
IFFI 2025 में सम्मानित होंगे रजनीकांत (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर गोवा में 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा. 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी. इस साल के IFFI में 13 वर्ल्ड प्रीमियर, चार अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे. आयोजकों ने बताया कि उन्हें 127 देशों से रिकॉर्ड 2,314 फिल्में मिली हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IFFI 2025 समावेशिता को बढ़ावा देना और दुनिया भर की विविध आवाजों का जश्न मनाना जारी रखेगा. एक प्रेस रिलीज के अनुसार, वैष्णव ने कहा, 'IFFI 2025 एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह समावेशिता और विविधता को अपनाता है, दुनिया के सभी कोनों से आवाजों को प्रदर्शित करता है और साथ ही भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा की समृद्ध कला को उजागर करता है, उभरते फिल्म निर्माताओं और डिजिटल कहानी पेश करने पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत करके, IFFI ऐसे मंचों को पोषित कर रहा है, जो नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं और डिजिटल युग में फिल्म निर्माण के विकास का जश्न मनाते हैं'.

इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई फिल्म निर्माता गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित "द ब्लू ट्रेल" होगी. यह साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म, जिसने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था, अमेजन नदी के रास्ते एक 75 वर्षीय महिला की यात्रा की कहानी पेश करती है. इस साल जापान को फोकस देश चुना गया है.

आईएफएफआई गुरु दत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी. भानुमति, भूपेन हजारिका और सलिल चौधरी जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को उनकी फेमस वर्क का प्रदर्शन करके श्रद्धांजलि भी देगा।.

भारतीय पैनोरमा में, राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित अमरन (तमिल) फीचर श्रेणी की शुरुआत करेगी, जबकि काकोरी गैर-फीचर श्रेणी की शुरुआत करेगी. क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो (सीएमओटी) पहल में 124 चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे, जो पिछले साल के 75 प्रतिभागियों से ज्यादा हैं. वे शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज में भाग लेंगे.

इस महोत्सव के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के कई जाने-माने कलाकार मास्टरक्लास आयोजित करेंगे. इनमें विधु विनोद चोपड़ा, आमिर खान, अनुपम खेर, रवि वर्मन, बॉबी देओल, सुहासिनी मणिरत्नम, खुशबू सुंदर, पीट ड्रेपर, श्रीकर प्रसाद और क्रिस्टोफर चार्ल्स कॉर्बोल्ड शामिल हैं.

कान, वेनिस, बर्लिन और लोकार्नो जैसे ग्लोबल इवेंट में अहम अवार्ड जीतने वाली फिल्में भी IFFI 2025 में दिखाई जाएंगी. इनमें इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट (पाल्मे डी'ओर, कान), फादर मदर सिस्टर ब्रदर (गोल्डन लायन, वेनिस), ड्रीम्स (सेक्स लव) (गोल्डन बियर, बर्लिन), सिरत (ग्रैंड जूरी पुरस्कार, कान), द मैसेज (सिल्वर बियर, बर्लिन), नो अदर चॉइस (पीपुल्स चॉइस अवार्ड, TIFF), ग्लोमिंग इन लुओमू (सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म, बुसान), और फ्यूम ओ मोर्टे! (टाइगर अवार्ड, IFFR) शामिल हैं. यह महोत्सव भारतीय सिनेमा में रजनीकांत के उल्लेखनीय 50 साल के सफर के सम्मान में एक विशेष समारोह के साथ संपन्न होगा.

ये भी पढ़ें: 'थलाइवर 173': डायरेक्टर सुंदर सी. की फिल्म के लिए एक साथ आए रजनीकांत-कमल हासन, इस दिन फिल्म होगी रिलीज

TAGGED:

IFFI 2025 RAJINIKANTH
RAJINIKANTH 50 YEARS IN CINEMA
RAJINIKANTH
रजनीकांत
IFFI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.