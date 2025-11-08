ETV Bharat / entertainment

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे रजनीकांत, सिनेमा में 50 साल पूरे कर चुके हैं 'थलाइवा'

हैदराबाद: सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर गोवा में 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा. 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी. इस साल के IFFI में 13 वर्ल्ड प्रीमियर, चार अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे. आयोजकों ने बताया कि उन्हें 127 देशों से रिकॉर्ड 2,314 फिल्में मिली हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IFFI 2025 समावेशिता को बढ़ावा देना और दुनिया भर की विविध आवाजों का जश्न मनाना जारी रखेगा. एक प्रेस रिलीज के अनुसार, वैष्णव ने कहा, 'IFFI 2025 एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह समावेशिता और विविधता को अपनाता है, दुनिया के सभी कोनों से आवाजों को प्रदर्शित करता है और साथ ही भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा की समृद्ध कला को उजागर करता है, उभरते फिल्म निर्माताओं और डिजिटल कहानी पेश करने पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत करके, IFFI ऐसे मंचों को पोषित कर रहा है, जो नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं और डिजिटल युग में फिल्म निर्माण के विकास का जश्न मनाते हैं'.

इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई फिल्म निर्माता गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित "द ब्लू ट्रेल" होगी. यह साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म, जिसने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था, अमेजन नदी के रास्ते एक 75 वर्षीय महिला की यात्रा की कहानी पेश करती है. इस साल जापान को फोकस देश चुना गया है.

आईएफएफआई गुरु दत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी. भानुमति, भूपेन हजारिका और सलिल चौधरी जैसे दिग्गज फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को उनकी फेमस वर्क का प्रदर्शन करके श्रद्धांजलि भी देगा।.