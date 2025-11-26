ETV Bharat / entertainment

'दलदल' ने 56वें IFFI 2025 में मचाई हलचल, जानें ओरिजिनल सीरीज के बारे में खास बातें

हैदराबाद: 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में प्राइम वीडियो ने अपनी सीरीज ‘दलदल’ का एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक पेश किया. जैसे ही पहली झलक सामने आई, फिक्शनल सीरीज़ ने दर्शकों को अपने इंटेंस माहौल और दिलचस्प कहानी से तुरंत बांध लिया. सीरीज में मुंबई की नई नियुक्त डीसीपी रीटा फरेरा की कहानी दिखाई गई है, जो एक खूंखार किलर की तलाश में शहर के नैतिक ग्रे जोन तक पहुंच जाती है. इस सफर में उसे अपने अतीत के डरावने साए और अधूरे किस्सों का भी सामना करना पड़ता है.

रीटा की इस साइकोलॉजिकल और इमोशनल जर्नी ने पहले ही लुक में दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी. दलदल की कहानी बेस्टसेलिंग लेखक विश धमीजा की मशहूर किताब ‘भेंडी बाज़ार’ पर आधारित है. सीरीज को अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसे सीरीज फॉर्मेट में सुरेश त्रिवेणी ने क्रिएट किया है. प्रोडक्शन की जिम्मेदारी विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर निभाई है.

यह सीरीज अमृत राज गुप्ता के डायरेक्शन में बनी है और इसकी राइटर्स की टीम में सुरेश त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्नीस्वरन, रोहन डी’सूज़ा और प्रिया सैगी शामिल हैं. साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर में भूमि सतिश पेडनेकर, आदित्य रावल और समारा तिजोरी लीड रोल में नजर आएंगे. यह सीरीज जल्द ही प्राइम वीडियो पर इंडिया सहित 240+ देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम होने वाली है.

एक्सक्लूसिव इन-रूम टीजर प्रीव्यू के बाद एक दिलचस्प फायरसाइड चैट आयोजित हुई, जिसका टाइटल था 'बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप: रीडिफाइनिंग वीमेन एंड पावर इन मॉडर्न स्टोरीटेलिंग' इस सेशन में सीरीज की लीड भूमि सतीश पेडनेक्कर, और प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर एवं हेड ऑफ ओरिजिनल्स, निखिल माधोक मौजूद थे.

इनके साथ दलदल के क्रिएटिव माइंड भी बैठे, जिन्होंने इस सीरीज की साइकोलॉजिकल गहराई को समझाया और बताया कि यह महिला किरदारों की प्रस्तुति के कई तयशुदा ढर्रों को कैसे तोड़ती है. चर्चा में इस बात पर भी बात हुई कि दलदल कैसे महिला पुलिस अधिकारियों को लेकर बने पुराने, रिपीट होते ट्रोप्स से हटकर एक बिल्कुल अलग लेयर वाला किरदार गढ़ती है, जहां एक महिला मज़बूत भी है, कन्फ्लिक्टेड भी, संवेदनशील भी, और एक जटिल मकसद से चलने वाली इंसान भी.