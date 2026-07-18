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सोनम वांगचुक नहीं तो, '3 इडियट्स' में आमिर खान ने निभाया किसका रोल? सामने आई अब सच्चाई

जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी, तब कई लोगों का मानना ​​था कि फुंसुक या रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित है.

Aamir Khan Character In 3 Idiots
'3 इडियट्स' में आमिर खान ने निभाया किसका रोल? (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 11:11 AM IST

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हैदराबाद: सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय सिनेमा में फिल्म की प्रतिष्ठा को देखते हुए, आमिर के किरदार फुंसुक वांगडू की कहानी किस पर आधारित है, इस पर बहस फिर से शुरू हो गई है. क्योंकि हालिया विवाद पर आमिर खान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि फिल्म सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है.

जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी, तब कई लोगों का मानना ​​था कि फुंसुक या रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में, इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बार-बार इस फिल्म से अपना संबंध स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि भले ही यह किरदार उनसे प्रेरित हो, लेकिन उन पर आधारित नहीं है. हाल ही में, आमिर खान ने भी कहा है कि फुंसुख का किरदार सोनम पर आधारित नहीं है.

आधिकारिक तौर पर, यह फिल्म चेतन भगत के उपन्यास 'फाइव पॉइंट समवन' पर आधारित है. हालांकि, जब फिल्म 2009 में रिलीज हुई, तो उपन्यासकार ने दावा किया कि उन्हें उचित श्रेय नहीं दिया गया तो, यह किरदार किस पर आधारित है?

इससे पहले, निर्देशक राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह किरदार फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में मिले एक व्यक्ति पर आधारित है. फिल्म निर्माता ने कहा, 'मैं अक्सर सोचता था कि यहां इतनी सारी दिलचस्प कहानियां हैं, जिन्हें कभी न कभी फिल्मों में दिखाया जाना चाहिए'. उन्होंने बताया कि उन्हें एफटीआईआई में छात्रावास का जीवन बेहद आकर्षक लगा.

उन्होंने आगे कहा, 'आमिर का किरदार हमारे फिल्म स्कूल के एक छात्र से प्रेरित है, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता. वह फिल्म निर्माता बनना चाहता था, लेकिन एफटीआईआई में दाखिला नहीं ले सका. उसी समय, उसके एक दोस्त का चयन हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे दाखिला लेने से मना कर दिया. इसलिए, जिस छात्र को दाखिला नहीं मिला, उसने अपने दोस्त की पहचान अपना ली और तीन साल तक फिल्म निर्माण की पढ़ाई की.

'ग्रेजुएशन तक किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला. जब लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मुझे कभी सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं था. मैं तो बस फिल्म निर्माण सीखना चाहता था।. इस बात ने मुझे प्रेरित किया क्योंकि शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट नहीं होता. उन्होंने बताया और आगे कहा कि ऐसी ही कई घटनाओं ने आमिर खान अभिनीत फिल्म '3 इडियट्स' को प्रेरित किया.

कई साल बाद, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि यह किरदार उनसे प्रेरित था. उन्होंने कहा, रैंचो का किरदार मुझ पर आधारित है. यह मेरे जीवन से प्रेरित है. उन्होंने खुलासा किया कि वे मुश्किल से ही किसी क्लास में जाते थे और यहां तक ​​कि फाइनल परीक्षा में फेल भी हो गए थे. उन्होंने आगे कहा, 'जब मुझे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, तो संस्थान ने मुझे गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया और सम्मान के तौर पर मुझे पास होने का प्रमाण पत्र दिया'.

उन्होंने बताया कि उनका परिवार चाहता था कि वे डॉक्टर बनें, इसलिए उन्होंने अपने माता-पिता को अपने फिल्म निर्माण की योजनाओं के बारे में नहीं बताया. उन्होंने कहा, 'जब मुझे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, तो मैंने अपने पिता को सब कुछ बता दिया. मुझे लगा कि वे मुझे बधाई देंगे, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, 'तुमने मुझे बेवकूफ बनाया,' और प्यार और स्नेह से मुझे एक थप्पड़ मारा'.

हालांकि, इसका तीसरा एडिशन कई सालों बाद सामने आया. 2021 में लद्दाख में आयोजित हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में, विधु विनोद चोपड़ा ने बताया था कि एफटीआईआई में उनका एक सहपाठी था जिसका नाम फुंटसोक था. उन्होंने बताया कि फुंसुख वांगू नाम उनके दोस्त से प्रेरित था, जिसे वे प्यार से फुंस्तोक लद्दाखी कहते थे.

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि आमिर खान ने फिल्म '3 इडियट्स' में रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ का किरदार निभाया है, जिन्हें रैंचो के नाम से जाना जाता है. जिज्ञासु, दयालु और बेहद बुद्धिमान रैंचो का मानना ​​है कि शिक्षा रटने और अंकों के बजाय जुनून और समझ पर आधारित होनी चाहिए.

उनका अपरंपरागत दृष्टिकोण उनके दोस्तों फरहान और राजू को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है. साथ ही कठोर शिक्षा प्रणाली को चुनौती भी देता है. फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि रैंचो वास्तव में फुंसुख वांगडू है, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इनोवेटर है. जिसने सीखने के प्रति अपने प्रेम को पूरा करने के लिए एक अन्य छात्र की पहचान अपना ली थी.

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